 默克尔外交顾问黑克尔将任驻华大使? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2021

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时政风云

默克尔外交顾问黑克尔将任驻华大使?

据德国《明镜》杂志先前报道，德国总理默克尔的外交政策顾问扬·黑克尔（Jan Hecker）今夏将接任德国驻华大使。黑克尔何许人也？

Deutschland, Jan Hecker - künftiger Berater Angela Merkels

德国总理默克尔外交政策顾问扬·黑克尔（Jan Hecker）

（德国之声中文网）扬·黑克尔1967出生于基尔，曾在德国弗莱堡（Freiburg）、哥廷根（Göttingen）、法国格勒诺布尔（Grenoble）和英国剑桥（Cambridge）攻读法律和政治学。在从事一段时间律师职业（主攻经济法问题）后，黑克尔供职于德国内政部，从1999年起在奥托·希利部长（Otto Schily）任期内担任高级公务员。 黑克尔当时是社民党党员。

法律专家

进入本世纪以后，黑克尔开始负责内政部的移民和难民事务，之后在宪法保护局担任领导职务，后来又回到内政部负责处理“严重的有组织犯罪”及外国人法方面的工作。2011年，黑克尔转到联邦行政法院。从2000年起，黑克尔还活跃于高校，他于2005年获得担任教授的资格，并在奥得河畔法兰克福欧洲大学教授欧洲法。

在难民大量涌入的2015年秋，时任总理府部长的彼得·阿尔特迈尔（Peter Altmaier）急于物色一位新人选担任难民协调员。他找到了黑克尔。除了处理难民的分配和登记外，黑克尔还起拟了一份法律声明，反对巴伐利亚政府试图就联邦政府接纳难民的政策对其提出起诉。

2017年，黑克尔接任默克尔的外交事务顾问，并担任部长级主管，负责外交、安全与发展政策部。

德国现任驻华大使葛策（Clemens von Goetze）2018年9月6日就任。葛策长年在德国外交部工作，在担任驻华大使前曾于2015-2018年担任德国驻以色列大使。

信息来源:《明镜》杂志等

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