默克尔：基本权利是欧洲基石

（德国之声中文网）德国基民盟政治家、联邦总理默克尔在布鲁塞尔欧盟议会表示："基本权利是我在担任欧盟理事会主席期间最关注的事情。""它是欧洲的基石。新冠疫情期间这些基本权利受到部分限制，这个代价很高。默克尔说，做这样的决定就连她自己都感到异常的艰难。



"我相信欧洲"

默克尔还强调："新冠疫情绝不能成为破坏民主原则的借口。"这位总理表示："我相信欧洲。我坚信欧洲不仅是历史的传承，而且是未来的愿景和希望。"

默克尔严厉抨击了疫情期间的民粹主义。她说："谎言和虚假信息就如同仇恨和蛊惑一样，不能战胜疫情。"她相信将对"否认事实的民粹主义"展示界限所在。

周三,默克尔抵达布鲁塞尔并受到欧盟议会议长萨索里（David Sassoli）的接待。这是自爆发新冠疫情以来她的首次出国旅行。默克尔此行旨在向欧盟议会介绍德国在担任欧盟理事会主席的目标。

争取7月中旬达成协议

7月1日，德国接任了27个欧盟国家的主席，任期六个月。欧盟国家元首和政府首脑希望于7月17日在布鲁塞尔就一项约1.7万亿欧元的财政救助一揽子计划达成共识。该计划的有效期截至2027年，其中也包括重建基金，以为战胜新冠疫情引发的经济危机。



李京慧/达扬 (德新社，法新社，德广联)