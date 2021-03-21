默克尔在“谢幕记者会”上讲了什么？

（德国之声中文网）这是默克尔第29次参加柏林举行的联邦新闻发布会，也是她最后一次作为总理出席传统的夏季记者会。在数分钟发言后，默克尔接受了在场记者的提问，并回答了因防疫限制人数而不能到场的记者的网上询问。

回顾五大危机

“我们遭遇了可怕的洪水，感染率正在上升"，默克尔首先谈到了造成170多人死亡，许多人失踪的德国西部洪灾，表示必须对防洪进行彻底的重新思考。她还敦促人们接种疫苗，抗击疫情。

即便在任期的最后几个月，默克尔也仍然处于危机模式中。有记者想知道，默克尔是否喜欢被称作“危机总理”。“生活中如果没有危机，那当然会更容易，但当危机出现时，就必须加以应对。政治的任务就是克服危机”，默克尔以素来冷静、清醒的态度回答道。她随后回顾了担任总理期间的重大危机：欧元危机、金融危机、2015年大量难民带来的挑战、新冠危机，当然还有气候危机。

保持对话的意愿

她指出，德国是世界这个整体的一部分，无法单独解决问题，这既适用于世界气候，也适用于大流行病。她明确反对退回到民族主义，同时呼吁在遇到棘手的话题和棘手的谈判对象时都“保持对话的意愿”，无论面对的是土耳其总统埃尔多安还是俄罗斯总统普京。

她也谈到，在德国，政治辩论变得越来越尖锐，甚至造成个人伤害，因此必须坚持妥协是 “民主的组成部分”。她还提到，在互联网上，事实与情绪混杂的趋势越来越严重，这对开放社会构成威胁。

默克尔与美国总统们的这些年 再次和谐起来 这是默克尔与拜登在2009年11月的照片，这位德国总理看上去心情大好。当时，默克尔刚刚在美国国会发表了讲话，而时任美国副总统拜登几句话就把默克尔逗笑了。时隔十多年，默克尔与拜登再次在白宫会面，想必依旧和谐，应该比她和特朗普相处容易不少。

默克尔与美国总统们的这些年 一脸冷漠 这是2019年底北约峰会间隙默克尔与特朗普会面时的图片，两人看起来关系不太好。无论是伊朗问题，还是贸易问题或者北约，默克尔与特朗普在许多问题上的看法相距甚远。两人不仅无法认同对方的政治主张，外界认为两人的私人关系也很紧张。美国CNN曾引述消息人士称，特朗普曾在与乌克兰总统通话时，称默克尔“笨”，受俄罗斯的摆布。

默克尔与美国总统们的这些年 这里到底谁说得算？” “这是2018年6月加拿大的G7峰会上。当时这张照片引发全世界的讨论。默克尔是在试图向特朗普解释世界问题吗？还是她在问，谁是西方世界的真正领袖？坐着的特朗普，是这里唯一说得算的人吗？

默克尔与美国总统们的这些年 我们要不要握握手？ 2017年3月，默克尔首次在白宫椭圆形办公室会晤特朗普、与新闻界见面时客气地问了这一句。岂料，主人毫无反应，且有意瞥向另一边。事后，他说，他根本就没听见默克尔这一问。

默克尔与美国总统们的这些年 亲密无间 看得出来，这位女总理和美国总统奥巴马在他任内最后一次在柏林访问时亲切互动。这是2016年11月，特朗普当选新一届总统后数天，奥巴马似乎有意要将捍卫西方民主的责任转交给默克尔。美国媒体竞相讥嘲道，她现在是自由世界的女首领了。

默克尔与美国总统们的这些年 最高奖章 2011年6月，白宫，身着晚礼服的默克尔从奥巴马手中接受自由勋章——美国的最高文职勋章。她因对欧洲政治所作的努力而获此殊荣。观察家们指出，这一颁奖亦是德美关系良好之证明。

默克尔与美国总统们的这些年 在友人那里作客 2015年6月，在巴伐利亚的阿尔卑斯山麓举行的G7峰会上，奥巴马和默克尔之间几乎可称友谊的关系已微露端倪。这位联邦总理能确信，将得到美国在气候保护问题上的支持。然则，随着特朗普当政，情形大变。

默克尔与美国总统们的这些年 把手给我，小姑娘 乔治·沃克·布什总统首晤默克尔后便对她充满好感，她对自由的热爱给他留下深刻印象。他在媒体上解释说，这种热爱与默克尔的前东德经历有关。2006年7月，在圣彼得堡G8峰会上，他从后面为默克尔轻轻按摩；惊讶之余，这位女总理不禁高举双臂。布什总统显然是出于好意这么做的。

默克尔与美国总统们的这些年 在家乡烧烤 2006年7月，在默克尔选区的一次烧烤餐会上，笑容可掬的乔治·沃克·布什将一块烤乳猪肉放入默克尔的餐盘里。默克尔邀请他访问自己位于梅前州（Mecklenburg-Vorpommern）的选区。

默克尔与美国总统们的这些年 来得克萨斯找我 2007年11月，默克尔带着丈夫约阿希姆·绍尔（Joachim Sauer）去了得克萨斯州的克罗福特（ Crawford）农庄，看望奥巴马的前任乔治·沃克·布什。他带俩人看了一处小峡谷。在政治上，那时已经涉及了一个在特朗普当政后又引发争议的议题：伊朗局势。

默克尔与美国总统们的这些年 也和比尔·克林顿两手相牵 2017年7月，在赫尔穆特·科尔的葬礼上，前美国总统比尔·克林顿为这位故去的德国老总理发表了充满幽默而又伤感的悼词。他说，“我爱过他”。回到座位上去时，显然十分动情，他不由自主地握住了默克尔的手。 作者: Peter Hille, Andrea Grunau



再谈难民问题

默克尔承认，在德国以及世界范围内，对气候保护的努力还不够充分，必须加快步伐。

在难民问题上，她说，欧盟尚未就共同的庇护政策达成一致，“这是未来几年内绝对必须解决的问题。否认则会导致欧盟内部的紧张局势。”

在被问及她是否会像2015年一样，认为德国有道义上的责任去接收逃离塔利班恐怖分子的阿富汗人时，默克尔说：“我们已经接收了大量的阿富汗难民，但我认为不得不说，我们必须以不同的方式处理这个问题。” 她说，“必须推进阿富汗的政治谈判"，让当地人民能够“"尽可能和平地”"生活，德国当然不能对阿富汗发生的一切进行补偿，“因为不是所有的问题都可以通过收留人员来解决”。而对于那些在阿富汗为德国联邦军提供过帮助，现在面临塔利班威胁的阿富汗人，默克尔承诺将找到务实的解决方案帮助他们离开。

剩余几周任务艰巨

默克尔还谈到德国必须加快数字化进程，谈到在新冠政策方面，联盟党总理候选人拉舍特和她没有什么不同，谈到德国统一后东西部融合问题。她说，自己的继任者也应该对东部人民的生活经历怀有一定的敏感度，期待今后有更多出身东部的人扮演领导角色。

默克尔也谈到女性地位提升的问题，并幽默地说，“女性中往往有种对效率的渴望”。

不过，对于任期结束后的打算，默克尔一如既往没有透露更多信息。她说，她还没有仔细考虑过任期结束后会做些什么。“我还没有时间来考虑之后的事情”，她说，“剩余几周的任务很艰巨，但她依然愿意再接再厉。”她指出，欧盟新出台的“Fit for 55”气候法草案相关谈判对下一届政府十分重要，“我们希望能够实现良好的交接”。至于卸任总理后她会怀念什么，默克尔回答道：“只有当真正离开后，才会知道怀念些什么。”

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