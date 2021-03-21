默克尔在“谢幕记者会”上讲了什么？

德国总理默克尔7月22日最后一次以总理身份出席了夏季记者会，不仅谈到当前的德国内政与世界政治，也回顾了16年任期的方方面面。
（德国之声中文网）这是默克尔第29次参加柏林举行的联邦新闻发布会，也是她最后一次作为总理出席传统的夏季记者会。在数分钟发言后，默克尔接受了在场记者的提问，并回答了因防疫限制人数而不能到场的记者的网上询问。
“我们遭遇了可怕的洪水，感染率正在上升"，默克尔首先谈到了造成170多人死亡，许多人失踪的德国西部洪灾，表示必须对防洪进行彻底的重新思考。她还敦促人们接种疫苗，抗击疫情。
即便在任期的最后几个月，默克尔也仍然处于危机模式中。有记者想知道，默克尔是否喜欢被称作“危机总理”。“生活中如果没有危机，那当然会更容易，但当危机出现时，就必须加以应对。政治的任务就是克服危机”，默克尔以素来冷静、清醒的态度回答道。她随后回顾了担任总理期间的重大危机：欧元危机、金融危机、2015年大量难民带来的挑战、新冠危机，当然还有气候危机。
她指出，德国是世界这个整体的一部分，无法单独解决问题，这既适用于世界气候，也适用于大流行病。她明确反对退回到民族主义，同时呼吁在遇到棘手的话题和棘手的谈判对象时都“保持对话的意愿”，无论面对的是土耳其总统埃尔多安还是俄罗斯总统普京。
她也谈到，在德国，政治辩论变得越来越尖锐，甚至造成个人伤害，因此必须坚持妥协是 “民主的组成部分”。她还提到，在互联网上，事实与情绪混杂的趋势越来越严重，这对开放社会构成威胁。
默克尔承认，在德国以及世界范围内，对气候保护的努力还不够充分，必须加快步伐。
在难民问题上，她说，欧盟尚未就共同的庇护政策达成一致，“这是未来几年内绝对必须解决的问题。否认则会导致欧盟内部的紧张局势。”
在被问及她是否会像2015年一样，认为德国有道义上的责任去接收逃离塔利班恐怖分子的阿富汗人时，默克尔说：“我们已经接收了大量的阿富汗难民，但我认为不得不说，我们必须以不同的方式处理这个问题。” 她说，“必须推进阿富汗的政治谈判"，让当地人民能够“"尽可能和平地”"生活，德国当然不能对阿富汗发生的一切进行补偿，“因为不是所有的问题都可以通过收留人员来解决”。而对于那些在阿富汗为德国联邦军提供过帮助，现在面临塔利班威胁的阿富汗人，默克尔承诺将找到务实的解决方案帮助他们离开。
默克尔还谈到德国必须加快数字化进程，谈到在新冠政策方面，联盟党总理候选人拉舍特和她没有什么不同，谈到德国统一后东西部融合问题。她说，自己的继任者也应该对东部人民的生活经历怀有一定的敏感度，期待今后有更多出身东部的人扮演领导角色。
默克尔也谈到女性地位提升的问题，并幽默地说，“女性中往往有种对效率的渴望”。
不过，对于任期结束后的打算，默克尔一如既往没有透露更多信息。她说，她还没有仔细考虑过任期结束后会做些什么。“我还没有时间来考虑之后的事情”，她说，“剩余几周的任务很艰巨，但她依然愿意再接再厉。”她指出，欧盟新出台的“Fit for 55”气候法草案相关谈判对下一届政府十分重要，“我们希望能够实现良好的交接”。至于卸任总理后她会怀念什么，默克尔回答道：“只有当真正离开后，才会知道怀念些什么。”
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早就有人断定，这位德国铁娘子的政治生涯“来日无多”。然而在疫情危机下，科学家出身的默克尔展示出的冷静和严谨却在德国和国际上收获不少好评。德国之声为您分析背后的原因。