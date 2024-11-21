默克尔回忆录谈及为何阻乌克兰入北约

"接纳新成员不仅应该为其带来更多的安全，也应该为北约带来更多的安全"。默克尔认为，北约候选国地位能够保护乌克兰不受侵略是一种幻想。

(德国之声中文网)德国前总理默克尔在即将出版的回忆录中，为当年阻止乌克兰加入北约做出了辩护。2008年4月在布加勒斯特举行的北约峰会上，德国和法国否决了启动乌克兰和格鲁吉亚加入北约的程序。默克尔对乌克兰的政策至今受到基辅的批评。

默克尔回忆录将于本月26日对外发行。据德国网络版《时代周刊》报导，默克尔在书中透露，她理解中欧和东欧国家希望尽快成为北约成员的愿望，但"接纳新成员不仅应该为其带来更多的安全，也应该为北约带来更多的安全"。

默克尔指出了潜在的风险，特别是俄罗斯黑海舰队根据条约驻扎在乌克兰的克里米亚半岛。她写道："此前，北约的任何候选成员都没有与俄罗斯军事结构有如此密切的纠葛。此外，当时只有少数乌克兰民众支持该国加入北约。"

她接着回忆道："我认为，假设北约候选国地位可以保护乌克兰和格鲁吉亚免受普京侵略，假设这种地位会产生威慑作用，会让普京什么都不做就接受事态的发展，那是一种幻想。当时若发生紧急情况，人们是否真能想象北约成员国会在紧急情况下采取军事行动，包括提供军备和部队？可以想象我作为德国总理，向联邦议院申请对我们的武装部队进行这样一个授权，并获得多数赞成吗？"

最终布加勒斯特峰会达成了妥协，决议只给予格鲁吉亚和乌克兰加入北约的前景。默克尔写道："格鲁吉亚和乌克兰未能获得北约候选国地位，对两国而言是一种对其希望的否定。而北约同时向它们承诺未来成员资格的可能性，对普京来说，这就是变相同意他们会成为北约成员国，等同于一种挑衅。"

俄罗斯于2014年吞并了克里米亚半岛，2022年2月向乌克兰发动了持续至今的侵略战争。

泽连斯基：乌克兰已经准备好加入北约 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(德新社）

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