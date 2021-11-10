默克尔：“和中国脱钩会伤害到我们”

（德国之声中文网）默克尔执政16年间，在她推行的接触战略之下，中国成为德国最大的贸易伙伴国。同时这一战略也塑造了欧洲对亚洲这个崛起中大国的立场，虽然此间也存在着对不公平竞争和工业间谍的担忧。

默克尔在接受路透社采访时说："也许一开始我们对一些合作伙伴的态度过于天真。但是现在我们更加小心，这样做是对的。"

作为看守政府总理的默克尔说，德国以及欧盟都应该继续与中国合作，双方可以相互学习。

她说："我认为脱钩不是正确的做法。这会伤害到我们。"

德国“铁娘子”的中国足迹 默克尔访华聚焦香港问题 这位德国女总理的第12次访华，正值延续数月的香港抗议活动之下。默克尔此行中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她近期一般是坐着听国歌演奏。

德国“铁娘子”的中国足迹 俯瞰紫禁城 谈笑风生 这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

德国“铁娘子”的中国足迹 与各国“强人”齐聚杭州 2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

德国“铁娘子”的中国足迹 第四轮政府磋商 虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华。2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

德国“铁娘子”的中国足迹 体会中国农村生活 2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

德国“铁娘子”的中国足迹 成都逛菜市场 2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

德国“铁娘子”的中国足迹 会晤未来的“一把手” 这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

德国“铁娘子”的中国足迹 前往广州 夜游珠江 2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

德国“铁娘子”的中国足迹 生日合影 在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

德国“铁娘子”的中国足迹 冰期后的热情接待 2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

德国“铁娘子”的中国足迹 为“德中同行”揭幕 2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

德国“铁娘子”的中国足迹 首次访华 2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。



2016年中国开始成为德国最大的贸易伙伴。中国快速的经济扩张也推动了德国的经济增长。但是一些批评意见认为，德国过于依赖中国市场，在侵犯人权等议题上对待北京的态度太过软弱。

德国政府表示，默克尔出访中国的时候，每次都会谈及人权议题并在亚洲寻求贸易多样化。

默克尔还说，德国政府一直在同北京方面就知识产权和专利的保护进行讨论，"无论对于在这里（德国）读书的中国学生，还是对于在中国经营业务的德国企业来说，都是如此"。

她警告说，德国的富足同创新潜力以及创新能力紧密相连。她指出，西方民主国家如果想为新技术制定标准，就必须保持创新，才能发挥影响。她指出，目前在量子计算机和人工智能等科学领域，欧洲做得就不尽如人意，中国和美国在一些方面做得更好。

不过默克尔也强调 ，国家必须继续保护自己的关键性基础设施。例如利用新通过的IT法将某些供应商排除在5G网络建设之外。与此同时，"个别公司不应该从一开始就被排除在外。"默克尔补充说。她还指出："我们需要一个开放的系统，对每个人都用相同的标准进行评估。"

观看视频 04:22 后默克尔时代的德国对华政策

（路透社）

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