 默克尔呼吁欧盟团结抗疫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.04.2020

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时政风云

默克尔呼吁欧盟团结抗疫

德国总理默克尔在联邦议会中赞许德国在新冠危机中的表现，同时也呼吁民众继续保持秩序。她也强调欧盟是命运共同体，唯有同心协力才能克服疫情。

Angela Merkel Rede an die Nation zur Corona-Krise Berlin Bundestag (Reuters/A. Hilse)

默克尔周四在联邦议院发表讲话

(德国之声中文网)德国总理默克尔周四在联邦议院发表演说时呼吁民众，在新冠疫情期间保持耐心和秩序，因为疫情"仍在初始阶段"。她也要求欧盟拨出更多预算，帮助成员国重建经济。

默克尔担忧，在各州及地方政府本周同意重启部分商店后，德国民众会放松警戒，忽略保持社交距离的重要性。继美国、西班牙、意大利和法国之后，德国也有相当多的感染者，但通过早期筛检将死亡率维持在低水平。迄今德国已通报14万8046起感染，5094人病亡。最新数字显示，病愈者人数远超过新出现的感染人数。

默克尔对联邦议会表示："正因为这些数字提高了希望，我觉得有义务表明，这样的中期结果是脆弱的。我们如履薄冰。"她指出，德国还在疫情的初始阶段，距离疫情的终结还很遥远。

默克尔称赞了德国人表现出的秩序，并感谢民众对抗疫措施的支持。但她也批评一些联邦州放松出行限制的做法操之过急。她并未点名联邦州，只呼吁各州州长"不要输掉我们迄今取得的成果"。

Symbolbild Eurobonds (picture alliance/dpa/J. Büttner)

坚决反对新冠债券

默克尔在演说中还强调，欧盟是"命运共同体"，只有欧盟伙伴好，德国才能过得好。因此她敦促欧盟尽速向受到疫情冲击的成员国提供帮助。默克尔希望此前通过的总值逾5000亿欧元救助方案能在6月1日顺利到位。

默克尔表示，欧盟国家领导人及政府首脑在周四下午开始的峰会中还无法对进一步的援助做出决定。但德国将会展现团结精神，并支持大幅提高欧盟预算。默克尔也预期，在未来一段长时间里，德国对欧盟预算的贡献将会"显著"增加。

默克尔谈到一项为时两年的经济刺激方案，以提振欧盟经济。与此同时，她也强调推出欧元债券是无济于事的做法，因为即便各国有此意愿，仍需要许多年才能创造法律条件，而当前迫切需要的是迅速采取行动。

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德国财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）也再次驳回了意大利和其他国家的欧元债券要求。在欧盟峰会上，各国主要将针对计划中复苏基金的规模进行第二阶段的讨论。业内人士认为，资金从何而来以及如何支付是讨论的重点。

默克尔指出，欧盟还需要为未来的结构进行一次辩论，讨论欧盟在哪些方面需要更多能力和技术。她将移民、气候和外交政策列为侧重点。此外，默克尔也支持将医疗防护用品的生产线移回欧洲，她认为只仰赖一个国家是不够的。话里话外暗示欧洲必须摆脱对中国医疗物资的依赖。

保障"健康和自由"

基社盟联邦议会小组负责人多布林特（Alexander Dobrindt）周四也在联邦议会中表示，德国在新冠疫情的表现上远胜于其它国家，这归功于民众的自律以及对他人健康的关心。此外，德国在过去几年内的良好管理，如今能够张开保护伞，令德国截至目前为止都能良好地应对危机。

德国在野党则表达了各种不同的意见。自民党主席林德纳（Christian Lindner）表示，政府与反对派在议会中"全体达成一致"的时候已经过去。自民党当时对促成"封锁"措施也做了贡献，但是如今已经走到更远的一步。他认为现在是时候讨论如何更好地结合 "健康与自由"。

Deutschland | Bundestag | Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender der FDP (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

自民党主席林德纳在联邦议院发言

绿党则呼吁联邦政府投入更多行动，创造进一步解除抗疫措施的前提条件。绿党联邦议会党团主席霍夫赖特（Anton Hofreiter）表示，当前需要的是能追踪社交接触的应用软件、充足的检测能力和防护衣，卫生部门也需要更好的设备。至于是否放松防疫措施，霍夫赖特表示，这些讨论是"理所当然"必须的，但讨论应当是审慎负责的。"因为我们甚至还不能声称已经解决了部分问题。"他指出，德国随时有可能面临另一波的感染潮。

极右政党德国选项党（AfD）则认为，德国各州实施的人群接触限制相当多余。该党双主席之一的高兰（Alexander Gauland）在联邦议会中表示，多数民众如今都自觉保持距离并谨慎活动，所以如今是时候"将保护措施的责任交由公民私人承担"。

高兰还指控默克尔，因为感染风险而限制基本权利是一种"卑鄙心理"。

 

  • BG Deutschland Corona Lockerung (Reuters/W. Rattay)

    疫情放缓 德国谨慎复苏

    佩戴口罩

    截至4月22日，德国所有的联邦州都提出了公共场所的“口罩义务”。德国政界以及科学界近日反复指出，逐步解封需要满足疫情蔓延放缓、防护措施跟进、高效追踪新增病例密接者等几大前提。其中，佩戴口罩属于屡屡提及的重要防护措施。由于医用防护口罩、外科口罩仍属急缺物资，因此绝大部分普通民众都使用普通的布制口罩----必要时，在家就能自行缝制。

  • BG Deutschland Corona Lockerung (Getty Images/A. Rentz)

    疫情放缓 德国谨慎复苏

    谨慎重启

    4月20日，德国波恩市中心略微恢复了生机。虽然生意不如从前，但是重新开门的商店多少还是吸引了一些顾客。根据几天前德国总理与各州州长会议达成的共识，从4月20日起，营业面积800平方米以下的商店可以重新开门。各州在政策执行时略微有些不同，比如波恩所在的北威州，800平方米以上的家具店也可以恢复营业。

  • BG Deutschland Corona Lockerung (Getty Images/L. Baron)

    疫情放缓 德国谨慎复苏

    限制人数

    在丁斯拉肯市，顾客们正在排队等候进入一家自行车商店。根据州长会议的共识，自行车商店、汽车销售中心、书店不受800平方米限制。不过，无论营业面积多大，重新开张的商店必须采取必要的防疫措施，比如限制店内人数----这不可避免地导致了顾客必须排队等候入场。

  • BG Deutschland Corona Lockerung (Getty Images/AFPT. Keinzle)

    疫情放缓 德国谨慎复苏

    久旱甘霖

    路德维希堡的一家服装与家居用品商店打出了“我们回来了！很高兴又见到您”的标语，并且还推出了打折促销活动。毕竟，在过去1个多月的“封城”期间，除了食品超市、药房等“民生必需品”商户外，全德国的零售业都陷入“颗粒无收”的困境；现在，他们至少能稍微喘一口气。

  • BG Deutschland Corona Lockerung (picture-alliance/dpa/R. Michael)

    疫情放缓 德国谨慎复苏

    有限复课

    在柏林、勃兰登堡、萨克森三州，中学毕业班年级的学生已经在4月20日被允许返校，其他各州也将在今后两周陆续跟进。返校的学生必须在校园内遵守“保持距离”之规定，每间教室内的人数也被大大削减。复课内容也暂时仅限于德语、数学这两门“核心课程”。至于其它年级学生，复课事宜暂未提上日程，原则上仍然在家自学。

  • BG Deutschland Corona Lockerung (Reuters/L. Kuegeler)

    疫情放缓 德国谨慎复苏

    步调不一

    莱法州、梅前州、勃兰登堡州还计划重新开放动物园。其他州也在酝酿适时重开博物馆等公共场所。作为联邦制国家，德国各州的具体防控措施始终存在着些许差异。不过，这并非是重大缺点：州政府能够根据当地具体情况，出台更为细致、恰当的决定。

  • BG Deutschland Corona Lockerung (Getty Images/L. Baron)

    疫情放缓 德国谨慎复苏

    保持距离

    公共场合互相保持至少1.5米的距离，也是重要防护手段，因此这一措施短期内不会随“解封”而撤除。

  • Deutschland Berlin Coronavirus - Pressekonferenz Angela Merkel (picture-alliance/AP/M. Schreiber)

    疫情放缓 德国谨慎复苏

    切勿轻敌

    德国总理默克尔近期则不断警告说，虽然当前取得了一定的防疫成果，但是这一成果十分脆弱，因此还没有到全面解封的时机。具有疾控中心地位的德国罗伯特·科赫研究所也在4月21日警告，疫情随时都有可能重新加速增长，届时将不得不再次收紧防控措施。

    作者: 文山


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