默克尔呼吁欧盟团结抗疫

(德国之声中文网)德国总理默克尔周四在联邦议院发表演说时呼吁民众，在新冠疫情期间保持耐心和秩序，因为疫情"仍在初始阶段"。她也要求欧盟拨出更多预算，帮助成员国重建经济。

默克尔担忧，在各州及地方政府本周同意重启部分商店后，德国民众会放松警戒，忽略保持社交距离的重要性。继美国、西班牙、意大利和法国之后，德国也有相当多的感染者，但通过早期筛检将死亡率维持在低水平。迄今德国已通报14万8046起感染，5094人病亡。最新数字显示，病愈者人数远超过新出现的感染人数。

默克尔对联邦议会表示："正因为这些数字提高了希望，我觉得有义务表明，这样的中期结果是脆弱的。我们如履薄冰。"她指出，德国还在疫情的初始阶段，距离疫情的终结还很遥远。

默克尔称赞了德国人表现出的秩序，并感谢民众对抗疫措施的支持。但她也批评一些联邦州放松出行限制的做法操之过急。她并未点名联邦州，只呼吁各州州长"不要输掉我们迄今取得的成果"。

坚决反对新冠债券

默克尔在演说中还强调，欧盟是"命运共同体"，只有欧盟伙伴好，德国才能过得好。因此她敦促欧盟尽速向受到疫情冲击的成员国提供帮助。默克尔希望此前通过的总值逾5000亿欧元救助方案能在6月1日顺利到位。

默克尔表示，欧盟国家领导人及政府首脑在周四下午开始的峰会中还无法对进一步的援助做出决定。但德国将会展现团结精神，并支持大幅提高欧盟预算。默克尔也预期，在未来一段长时间里，德国对欧盟预算的贡献将会"显著"增加。

默克尔谈到一项为时两年的经济刺激方案，以提振欧盟经济。与此同时，她也强调推出欧元债券是无济于事的做法，因为即便各国有此意愿，仍需要许多年才能创造法律条件，而当前迫切需要的是迅速采取行动。

德国财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）也再次驳回了意大利和其他国家的欧元债券要求。在欧盟峰会上，各国主要将针对计划中复苏基金的规模进行第二阶段的讨论。业内人士认为，资金从何而来以及如何支付是讨论的重点。

默克尔指出，欧盟还需要为未来的结构进行一次辩论，讨论欧盟在哪些方面需要更多能力和技术。她将移民、气候和外交政策列为侧重点。此外，默克尔也支持将医疗防护用品的生产线移回欧洲，她认为只仰赖一个国家是不够的。话里话外暗示欧洲必须摆脱对中国医疗物资的依赖。

保障"健康和自由"

基社盟联邦议会小组负责人多布林特（Alexander Dobrindt）周四也在联邦议会中表示，德国在新冠疫情的表现上远胜于其它国家，这归功于民众的自律以及对他人健康的关心。此外，德国在过去几年内的良好管理，如今能够张开保护伞，令德国截至目前为止都能良好地应对危机。

德国在野党则表达了各种不同的意见。自民党主席林德纳（Christian Lindner）表示，政府与反对派在议会中"全体达成一致"的时候已经过去。自民党当时对促成"封锁"措施也做了贡献，但是如今已经走到更远的一步。他认为现在是时候讨论如何更好地结合 "健康与自由"。

自民党主席林德纳在联邦议院发言

绿党则呼吁联邦政府投入更多行动，创造进一步解除抗疫措施的前提条件。绿党联邦议会党团主席霍夫赖特（Anton Hofreiter）表示，当前需要的是能追踪社交接触的应用软件、充足的检测能力和防护衣，卫生部门也需要更好的设备。至于是否放松防疫措施，霍夫赖特表示，这些讨论是"理所当然"必须的，但讨论应当是审慎负责的。"因为我们甚至还不能声称已经解决了部分问题。"他指出，德国随时有可能面临另一波的感染潮。

极右政党德国选项党（AfD）则认为，德国各州实施的人群接触限制相当多余。该党双主席之一的高兰（Alexander Gauland）在联邦议会中表示，多数民众如今都自觉保持距离并谨慎活动，所以如今是时候"将保护措施的责任交由公民私人承担"。

高兰还指控默克尔，因为感染风险而限制基本权利是一种"卑鄙心理"。