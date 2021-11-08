默克尔呼吁普京协助解决波白边境移民问题

（德国之声中文网）本周三（11月10日），在同俄罗斯总统普京通电话时，德国看守政府总理谴责白俄罗斯"将移民工具化"的做法"既不人道也无法令人接受"。

据德国政府发言人赛博特（Steffen Seibert）所述，默克尔还呼吁俄罗斯领导人在这个问题上采取行动。

克林姆林宫发表的一份声明指出，普京建议"欧盟成员国和明斯克政府直接联络"，讨论解决相关事宜。

德俄两国领导人同意会就相关议题保持通话。

与此同时，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，对话是解决危机的唯一选项。他对媒体表示："白俄罗斯已经多次建议在边境进行磋商和会谈，根据国际法解决这些问题。"

白俄罗斯外长马克伊（Vladimir Makei）说，白俄罗斯不是问题，"问题出在欧盟身上，因为我们看到，而且确信，欧盟在对白俄罗斯的关系上完全没有战略"。他说："即使在复杂的情况下，也应该始终保存对话的勇气。"

华沙和明斯克、莫斯科之间的相互指责

最近一段时间，白俄罗斯和波兰接壤的边境地区，天气已经变得异常寒冷，但是数千名移民滞留于此。

欧盟指责白俄罗斯统治者卢卡申科故意将中东地区的难民偷运到欧盟，以报复布鲁塞尔的制裁决定。

周二晚间，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）指责普京是这场危机背后的真正 "主谋"。

克里姆林宫回复称这些指责 "绝对不负责任且不可接受"。俄罗斯和白俄罗斯都否认存在任何不当行为。相反，他们声称波兰和欧盟拒绝帮助潜在的庇护寻求者，从而造成了这场危机。

边境局势

周三，波兰方面报告称，边境线上企图越境的情况激增。波兰安全部队将数百名移民赶回到白俄罗斯一侧，但同时他们表示，一些移民已经设法进入了波兰境内。

本周一，在试图穿越边境失败之后，大约2000到4000名移民在边境线白俄罗斯一侧搭起了帐篷。据悉，这些移民多数是库尔德人。

波兰国防部长马柳什·布瓦什查克（Mariusz Blaszczak）在接受波兰电台采访时说："局势很不平静。"他说："现在我们面对的是大量规模较小的群体，他们会同时在不同的地方试图穿越边境线进入波兰。"

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（德新社、路透社、法新社）

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