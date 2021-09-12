默克尔呼吁女性更积极地参与政治

（德国之声中文网）在《南德意志报》周末版发表的一篇访谈中，即将卸任的德国总默克尔呼吁女性更多地参与政治。

"我们仍然没有做到让足够多的妇女参与政治。"默克尔说，"我们需要努力让女性在整体上有更多的信心。因为即使有女性从政，也少有竞争党的领导人位置者。"

"我只能敦促女性参与进来。假如只有男性，这已经落后于时代了。"她说。

默克尔指出，如果一个政党想要持续受到大众欢迎，即成为"人民的政党"（Volkspartei），那么它应该吸引更多的女性加入队伍，并努力实现性别平等。

男性主导政坛中的女强人

最近，德国施普林格出版集团的《图片报》主编莱歇尔特（Julian Reichelt）被指控职场性行为不端，引发舆论关注。人们也担心，默克尔离任之后，德国政坛高层缺少女性参与。

默克尔一直是以男性主导的保守派政党基民盟（CDU）高层中罕见的女性之一。

默克尔是德国第一位女总理。长期以来，她总是避免将自己塑造成一名女权主义者，并且在支持女权主义者推动的政策方面进展缓慢，例如董事会中的女性配额。

然而，在2018年，她公开向基民盟施压，要求吸引更多女性加入。

默克尔的领导力备受称赞

周五（10月23日），教皇方济各（Pope Francis）说，在政治参与方面，默克尔将是许多妇女的榜样。

方济各接受阿根廷国家通讯社（Telam）采访时说，"我认为默克尔的领导是世界政治中一个有意义的里程碑，也是对那些感到有政治使命的妇女的一种召唤。"

美国前总统奥巴马也赞扬了默克尔的价值观和驾驭全球危机的能力。他感谢默克尔，"在许多风暴中成为中流砥柱。"

观看视频 00:34 超长待机总理默克尔

默克尔没有在9月举行的德国议会选举中再次参选。在掌舵16年后，她将解甲归田。而她所在的基民盟/基社盟保守派政党在选举中遭遇了历史性的失败。

性别平等将是一个争论焦点？

肖尔茨（Olaf Scholz）很有可能成为默克尔的继任者。他是现任副总理和中左翼社民党（SPD）的领导人，该党在此次选举中赢得了最多选票。

目前，社民党正与重视气候问题的绿党以及新自由主义的自民党就组建下一届政府进行谈判。

由于这三个政党的观点差异，性别平等可能成为争论的焦点之一。

尽管如此，肖尔茨已经宣布，他的目标是在其总理任期内实现内阁的性别平等。

多年来，德国政府一直由男性主导。即使有女性成为内阁部长，大多也只是主管卫生和家庭事务。

包括财政、外交、内政和交通在内的几个联邦部门都从未由女性领导过。

在其第四个总理任期开始时，默克尔任命了9位男性和7位女性担任内阁职务，成为德国历史上女性最多的内阁。

(德新社、路透社、法新社)

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