默克尔周一与李克强举行了告别会谈

（德国之声中文网）继上周默克尔与中国党和国家领导人习近平进行"告别通话"后，德国时间周一（10月18日）上午10点，这位即将卸任的德国总理也与中国国务院总理李克强通过视频，举行了告别会谈。

一名德国政府发言人在上周五（10月15日）的例行新闻会上表示，默克尔和李克强将讨论德中双边关系和国际关系、经济问题、气候变化和G20峰会筹备工作。当被问及两人是否会谈到中国在全球应对气候变化方面所做的努力时，发言人称，这个话题肯定会被提及。"德国政府相信，中方将通过减少气候变化方面的风险，为气候保护做出决定性贡献。"

会谈聚焦双边合作和经济关系

根据德国政府网站信息，默克尔和李克强周一在视频会议中就德中双边合作、德中经济关系交换了意见。会谈的其他议题还包括气候保护和能源方面的合作、G20峰会、新冠疫情以及一些国际议题。

德国政府的新闻稿指出，两人会谈结束后，德中企业代表还以虚拟圆桌会议的形式进行了交流。

据路透社报道，李克强同默克尔举行视频会议时表示，中国开放的大门会越开越大，希望中德双方保持双向开放，共同维护以规则为基础的多边贸易体制，维护全球产业链、供应链稳定，合力应对全球性挑战。

中方期待德国延续积极务实的对华政策

中国央视新闻联播援引李克强讲话还指出，中方期待德国新政府延续积极务实的对华政策，巩固中德关系合作主基调，继续用好政府磋商等双边对话交流机制，做大做强合作基本盘。"中德关系之所以富有稳定性成长性，主要得益于双方坚持平等相待，聚焦务实合作，坚持相互尊重，妥善处理分歧，坚持多边主义，合力应对挑战。"李克强说，中方愿同包括德方在内的各方一道共同应对气候变化，加强国际抗疫合作。

在担任德国总理16年后，默克尔计划新政府组建后卸任。目前，德国社民党、绿党和自民党正在进行组阁谈判，默克尔所在的保守派基民盟很可能成为在野党。

（路透社，德国政府网站）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。