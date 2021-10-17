默克尔周一与李克强举行了告别会谈

（德国之声中文网）继上周默克尔与中国党和国家领导人习近平进行"告别通话"后，德国时间周一（10月18日）上午10点，这位即将卸任的德国总理也与中国国务院总理李克强通过视频，举行了告别会谈。
一名德国政府发言人在上周五（10月15日）的例行新闻会上表示，默克尔和李克强将讨论德中双边关系和国际关系、经济问题、气候变化和G20峰会筹备工作。当被问及两人是否会谈到中国在全球应对气候变化方面所做的努力时，发言人称，这个话题肯定会被提及。"德国政府相信，中方将通过减少气候变化方面的风险，为气候保护做出决定性贡献。"
会谈聚焦双边合作和经济关系
根据德国政府网站信息，默克尔和李克强周一在视频会议中就德中双边合作、德中经济关系交换了意见。会谈的其他议题还包括气候保护和能源方面的合作、G20峰会、新冠疫情以及一些国际议题。
德国政府的新闻稿指出，两人会谈结束后，德中企业代表还以虚拟圆桌会议的形式进行了交流。
据路透社报道，李克强同默克尔举行视频会议时表示，中国开放的大门会越开越大，希望中德双方保持双向开放，共同维护以规则为基础的多边贸易体制，维护全球产业链、供应链稳定，合力应对全球性挑战。
中方期待德国延续积极务实的对华政策
中国央视新闻联播援引李克强讲话还指出，中方期待德国新政府延续积极务实的对华政策，巩固中德关系合作主基调，继续用好政府磋商等双边对话交流机制，做大做强合作基本盘。"中德关系之所以富有稳定性成长性，主要得益于双方坚持平等相待，聚焦务实合作，坚持相互尊重，妥善处理分歧，坚持多边主义，合力应对挑战。"李克强说，中方愿同包括德方在内的各方一道共同应对气候变化，加强国际抗疫合作。
在担任德国总理16年后，默克尔计划新政府组建后卸任。目前，德国社民党、绿党和自民党正在进行组阁谈判，默克尔所在的保守派基民盟很可能成为在野党。
（路透社，德国政府网站）
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德国“铁娘子”的中国足迹
默克尔访华聚焦香港问题
这位德国女总理的第12次访华，正值延续数月的香港抗议活动之下。默克尔此行中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她近期一般是坐着听国歌演奏。
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德国“铁娘子”的中国足迹
俯瞰紫禁城 谈笑风生
这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。
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与各国“强人”齐聚杭州
2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。
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第四轮政府磋商
虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华。2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。
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体会中国农村生活
2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。
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成都逛菜市场
2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。
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会晤未来的“一把手”
这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。
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前往广州 夜游珠江
2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。
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生日合影
在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。
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冰期后的热情接待
2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。
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为“德中同行”揭幕
2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。
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首次访华
2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。