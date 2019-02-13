默克尔吁中国加入裁军协议 北京不以为然

（德国之声中文网）在周六的慕尼黑安全会议上，德国总理默克尔在发言中对特朗普所倡导的"美国优先"路线提出质疑，她表示不能理解为什么德国汽车会成为"美国国家安全的威胁"，从而被纳入征收惩罚关税的视野。

在批评华盛顿退出《中导条约》的决定的同时，默克尔呼吁中国参与到挽救这一限制军备协议的进程中去。她深知，在这个话题上中方还有很多顾虑。但是裁减军备是一个关系到每个人的话题。华盛顿本月初宣布，在北约盟友的支持下，美国将在8月2日退出中导条约，而退出理由是俄罗斯多年来一直违反这一条约，因此美国也没有必要再遵守。

中导条约？中国：不用了，谢谢！

杨洁篪18年10月在北京会见蓬佩奥

此外默克尔还指出，中导条约是冷战结束的产物，约束对象只有美俄两国，而不包括如今正在崛起之中的军事大国，比如中国。而中国现在应该拥有将近2000枚弹道导弹和巡航导弹，也应该被纳入条约所约束的范围。她强调，由于俄罗斯多年来违反中导条约，美国宣布退出这一协议已经是"不可挽回"的决定，但这仍然是一个"相当有意义的格局"，对于欧洲的安全来说具有重要意义。

不过对于默克尔提出的建议，北京并不以为然。参加慕尼黑安全会议的中国国务委员杨洁篪在发言时指出，中国拒绝将中导条约多边化，也拒绝被纳入这样的约束军备协议之中。中国的军事力量仅仅用于自我防卫，不会对任何国家构成威胁。杨洁篪还表示，这份美俄双边裁军协议曾经发挥过积极作用，也希望美国和俄罗斯能够重新回到协议中去。

杨洁篪还在讲话中对本周中美贸易谈判取得的积极进展表示积极乐观。但他也强调，平等对话是国际关系中最重要的基石之一。他表示，中国反对"技术霸权主义"，暗指美国对中国科技企业华为的抵制行动。他同时也保证，中国会继续开放本国经济。

美国副总统彭斯则在慕尼黑安全会议的发言中表示，3750亿美元的对华贸易逆差必须减少，这将是美国坚定的立场。他还表示，华盛顿会继续致力于在印度太平洋地区加强合作，以应对中国在南中国海地区的扩张。与此同时他还呼吁美国的西方盟友，必须要认真对待华为所带来的安全威胁。

债务陷阱

国际货币基金组织主席拉加德（Christine Lagarde）和德国财长朔尔茨（Olaf Scholz）则就发展中国家可能会因从中国大举借贷而陷入困境提出警告。朔尔茨周五在慕尼黑安全会议上表示，也许新一轮金融危机就会因此而发生。他和拉加德都呼吁中国加入"巴黎俱乐部"，该组织可以为国家间的债务问题提供规范，包括贷款规则和债务重组等。

朔尔茨指出，可能中国政府自己都已经对借贷规模之大失去了总体概念，因为这些贷款是经由中央政府、地方政府、企业或者银行等各个层级发放出去的。更好地理解债务发放问题"是符合中国自身利益的"，朔尔茨强调。

拉加德认为，对于很多收入水平较低的发展中国家来说，目前的债务已经超出它们所能承担的范围。中国在亚非地区大举投资基础设施建设，从而使当地政府陷入对中国的财政依赖，这一点在国际上招致不少诟病。

雨涵/文山（路透社、德新社）