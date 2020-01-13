默克尔召开党内会议 盼终结5G网络歧见

（德国之声中文网）根据德国《商报》从联邦议院圈内获知的消息，周四召开的协商会议讨论的核心议题就是包括华为和中兴在内的中国通讯设备企业是否可以向德国5G网络建设提供设备和元件。

一段时间以来，美国方面和包括德国联盟党党内的一部分政治人物都要求将华为排除在德国5G网建设之外。去年年底前，社民党联邦议院党团统一了党内的立场意见，要求将华为和中兴排除在德国市场门外。

但是到目前为止，无论是默克尔本人，还是联邦政府以及经济界政治人物都对这样的要求持拒绝态度。作为一种妥协，去年年底联盟党议会党团的几名副主席均提议，对5G网络的非核心部门以及核心部分的技术设备采购进行区分对待。对于核心部分要采取尤其严格的安全标准。

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德国境内包括Telekom、Vodafone和Telefónica在内的几大电信公司都将焦虑的目光投向柏林。到目前为止，这三家公司都在使用华为的设备和技术。而且Vodafone和Telefónica两家电信公司也都已做出表态，会在5G网的建设过程中使用华为的技术。去年12月中旬，Telefónica公司德国分部负责人曾表示，搭建5G网络会采取华为和诺基亚的技术设备分别占比50%的策略。

德国电信Telekom方面的态度则显得更加迟缓和谨慎。《商报》报道称，Telekom公司表示，"鉴于政界决策态度还不明朗，目前我们还不打算和任何一家通讯设备公司就5G网络签约"。

《商报》的报道中指出，电信商们认为，如果华为公司被排除在德国5G网络建设技术设备采购之外，那么德国政府打算在高速公路、国道和铁路沿线铺设快速网络的计划恐怕就要落空。

各种因素叠加，联盟党感受到的紧迫感也越发强烈，它必须尽快在5G网建设的安全问题上拿出一个统一的意见和立场。