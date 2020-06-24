默克尔受访提及“对香港未来的忧虑”

（德国之声中文网）德国总理默克尔接受《南德意志报》等欧洲六家报纸的联合采访中，除主要谈及新冠疫情下欧盟所面临的经济与政治挑战之外，也提及对华政策。

人权、法治与香港

记者问道，德国作为轮值主席国希望实现共同的对华政策，这现实吗？

默克尔提到原定9月举行的欧中峰会，表示疫情下峰会不得不推迟，但还是会举行。她说，欧中在气候保护合作等领域有共同利益，而在投资协定谈判方面则长期陷于停滞。此外，双方还会就在非洲的发展政策进行磋商，"中国在那里一定程度上走着另一条路"。

默克尔说，峰会也迫使欧洲制定出一致的对华立场，该立场要"反映出我们的利益和价值观，因为人权的维护、法治国家以及我们对香港未来的忧虑是在中国和我们之间（的话题），并且是明确指出的"。

在问及中国是否对欧洲的西方民主架构构成挑战时，默克尔表示："我们将尽全力让我们有抵御力。作为欧洲我们必须团结，否则就会自我削弱。"她说，中国希望扮演国际角色，"这令我们在经济或应对气候变迁上成为合作伙伴，但同时也是有着完全不同的政治体系的竞争者。无论如何，不对话不会是个好主意"。

自决、自由、重视个人基本权利

默克尔在被问及欧盟内部与东欧国家的政治分歧时，也提到中国。她说："中国崛起为一个经济大国。恰恰是中国的例子显示，一个不民主的国家也可以取得经济上的成功，这对我们自由的民主政体是一个很大的挑战。"

默克尔也继续谈到东欧国家的一些政治趋势说，二战后四十年的独裁统治留下了长期的印记。"在纳粹和二战后，许多东欧国家经历了第二个独裁政权。东方阵营国家仅经历了不多的年份来建立国家身份。"默克尔说，因此她对于一些东欧国家对欧盟的质疑表示理解。 "我看待我的任务是，我致力于一个自决、自由、重视个人基本权利的欧洲。"

默克尔同时表示，法治国家原则当然也是要与东欧国家谈的话题。她说："民主的标志是，每个反对党都有公平的机会争取执政。"