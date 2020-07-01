默克尔发言人团队中有人为外国从事间谍活动

（德国之声中文网）德国联邦政府新闻与信息局一官员疑似从事间谍活动。该机构由政府发言人赛博特负责。据联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）周四（７月９日）公布的2019宪法保护报告，联邦刑事局已根据联邦总检察院指令在2019年12月对这名涉嫌男子采取了"行政措施"。相关调查程序尚未结束。

在接待处工作

联邦总检察长弗朗克（Peter Frank）在《图片报》上证实，已对这名男子展开涉嫌从事间谍活动调查。该报报道说，当事人是联邦新闻和信息局来访接待处的一名工作人员，其办公室已被搜查。报道说，涉嫌人为中层官员，有移民背景。

联邦新闻局不愿对此案置评。一名发言人表示，"对尚在进行中的调查程序以及对人事问题，我们均无可奉告。"





埃及情报机构在德也有活动

根据该宪法保护报告，埃及对外情报总局（GIS）和国家安全局（NSS）在德国活动频繁。报告称，它们的主要目的是，获得有关在德生活的例如穆兄会成员这样的埃及反对派人士的信息；基督教科普特社区成员亦可能是其关注对象。宪法保护报告指出，埃及情报机构试图收买在德国生活的埃及人，为其搜集情报。





凝炼／达扬（德新社）