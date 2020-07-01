默克尔发言人团队中有人为外国从事间谍活动

德国联邦政府发言人团队一名工作人员为埃及情报机构收集敏感信息多年，已因涉嫌从事间谍行为被调查。
（德国之声中文网）德国联邦政府新闻与信息局一官员疑似从事间谍活动。该机构由政府发言人赛博特负责。据联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）周四（７月９日）公布的2019宪法保护报告，联邦刑事局已根据联邦总检察院指令在2019年12月对这名涉嫌男子采取了"行政措施"。相关调查程序尚未结束。
在接待处工作
联邦总检察长弗朗克（Peter Frank）在《图片报》上证实，已对这名男子展开涉嫌从事间谍活动调查。该报报道说，当事人是联邦新闻和信息局来访接待处的一名工作人员，其办公室已被搜查。报道说，涉嫌人为中层官员，有移民背景。
联邦新闻局不愿对此案置评。一名发言人表示，"对尚在进行中的调查程序以及对人事问题，我们均无可奉告。"
埃及情报机构在德也有活动
根据该宪法保护报告，埃及对外情报总局（GIS）和国家安全局（NSS）在德国活动频繁。报告称，它们的主要目的是，获得有关在德生活的例如穆兄会成员这样的埃及反对派人士的信息；基督教科普特社区成员亦可能是其关注对象。宪法保护报告指出，埃及情报机构试图收买在德国生活的埃及人，为其搜集情报。
凝炼／达扬（德新社）
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