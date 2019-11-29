默克尔及她如何看这个世界

（德国之声中文网）有关她会提前走人的预测一再出现；与社民党的执政联盟再度不稳之际，更其如此。然而，14年过去了，默克尔仍是联邦总理。而她还要继续当下去，直到本届政府任期结束。她有着公众的支持：尽管对大联合政府的批评很多，多数选民仍希望默克尔任职至2021年。

"你们了解我"--这是默克尔名言之一。她在2013年的选战中以此言为自己造势。这句话的意思是：我是可以信赖的，在我这里，人们知道我所欲何为。这句话也显示出了，默克尔本人如何居于政治争论的中心、整个选战如何取决于她这个人。

戏剧化转变

德国和世界再也不是默克尔首次成为总理的2005年时所处的那种境况了。

在德国，政治的两级化程度为数十年来所仅见：在所有联邦州，右翼民粹主义政党--德国选项党均进了议会；在东部多州，该党成为议会第二大党；在联邦议院，它乃最大在野党。老牌的"全民政党"失去大量选民，默克尔所在的基民盟是这样，社民党更是如此。

国际上，局势变得更加脆弱。2017年，美国新任总统特朗普对北约的意义提出质疑，引致默克尔说出这样一句话："我们完全可以信赖他人的时代过去了"。 此前一年，英国人以微弱多数表决赞同大不列颠及北爱尔兰共和国退出欧盟。

默克尔传记作者波尔曼（Ralph Bollmann）相信，至晚随着英国退欧公投和特朗普上任，默克尔认为"西方民主政体处于一个非常严重的危机中"。波尔曼称，任期最后数月，默克尔的目标将是，"不使德国，以及--在她权力许可范围内--欧洲和世界沦入混乱。"

默克尔从来不是一个伟大的理想家。例如，她与法国总统马克龙便大相径庭。在一系列欧盟改革建议多少遭到默克尔的冷遇后，马克龙新近以北约"脑死"评论激化了相关争议。

默克尔所在政党的很多同仁私下里希望她多少能受到马克龙领导热情的感染，不只关注如何"减缓"危机，而是也提出自己的、德国的声音。

招恨人物和西方救星

然而， 默克尔改变了某些东西，--她在一个曾由男性掌控的政党内出人头地，仅此一点便导致了某些改变。直到今天，她都拒绝被称为"女权主义者"。在接受《时代》周报的一次采访中，她表示，她不愿用伪桂冠装饰自己。在她迄今的14年总理任期内，联邦议院中的女性议员比例甚至明显下降，由42%减至31%。

默克尔说过这样的话："比例是重要，但目标必须是一半对一半！"说这话时她刻意没有提到，她阻挠了党内同仁提出的关于在议院设定女性议员比列的要求。而另一方面，她则有目标地提携了其他女性：她预定的接班人克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）、现任欧委会主席冯·德莱恩（Ursula von der Leyen）、联邦农业部长克吕克纳（Julia Klöckner），均为著名的例子。

"你们了解我"，--这句话也隐含着"稳定"之义。然而， 正如她的传记作者波尔曼所言，实际上，她却灵活作出决定，尤其是"务实地，从政治力量对比出发"作出决定。作为物理学家，她本笃信核能，却在发生日本福岛核电灾难后决定退出核电；尽管"心下不快"，她批准开放同性婚姻；在她的政府任内，普遍兵役制被中止。

然而， 直到今天，没有比默克尔2015年作出的关于德国向数十万难民开放边界的决定更具争议性。在作出相关决定时，她把议会晾在了一边。德国选项党因此定期向默克尔开火。发生了由难民制造的暴力事件后，选项党称遇难者是"默克尔的死者"。在一些人眼里，她是招恨人物；对另一些人而言，她则是西方世界的救星。2015年底，美国《时代》杂志将她评选为年度人物；德国国内的右翼示威者则高举"默克尔必须滚蛋"的横幅游行。

对政治体制的信任感式微

尽管两级化，默克尔依旧是德国最受欢迎的的政治家之一，并常还以巨大优势独居榜首。相反，克朗普-卡伦鲍尔在民调中远为逊色。不过，默克尔深知围绕自己政策的争议。在上一次联邦议院选举前，她透露，她曾在是否再度作为联盟党的总理竞选人出面的问题上难以定夺。在后来的选战中，她鲜少出场，越来越减少介入日常政治，而是注重出国访问。

绿党议员特里廷（Jürgen Trittin）相信，默克尔越来越聚焦于欧洲事务："她把全部精力都集中在了2020年下半年开始的德国欧盟轮值主席任期"。基泽维特尔（Roderich Kiesewetter）等本营垒内的外交事务专家抱怨默克尔缺乏一条清晰的外交路线："她没有一种透明的、彰显德国利益、强项及弱处的国家战略"。

阿伦斯巴赫（Allensbach）民意研究所今秋的一项民意调查结果表明，在国内，对政界的信任感在消失：只有57%的受问者视稳定为德国的强项之一，而2015年，其比例尚为81%；只有51%的人认为现有政治制度是德国的强项，--4年前是62%。

一位力攀顶峰的女性 她的突然出现.... 一名没有政治关系网的东德女性，走入保守派基民盟高层之后，最终当上了德国总理！而且之后连续2次连任。德国女作家尤丽·泽专门为她写了一个名为“妈妈”的剧本。

一位力攀顶峰的女性 从小姑娘到“铁娘子” 谁又能料到，童年时代的小安吉（安格拉的昵称）长大后会成为一位全球女强人？勤奋、务实、严谨和质朴- 小安格拉生长在勃兰登堡州的一个基督教家庭，她的父亲是一位牧师。母亲在家中照料着小安吉和她的两个兄妹。

一位力攀顶峰的女性 和睦的家庭 这张照片是安格拉的祖父母与他们的儿子-也就是安格拉的父亲。安格拉·默克尔的祖父路德维希·卡兹梅尔恰克早先生活在波兰波森省，后迁居柏林改名换姓。当2013年传出默克尔是波兰移民后代的消息时，在德国成为一条大新闻，更是轰动波兰。

一位力攀顶峰的女性 当年在夏令营 安格拉在勃兰登堡读了小学和中学。这是1973年她高中毕业后不久参加夏令营时的照片。她的各科成绩都是全优，尤其是俄语和数学成绩拔尖。她在学校时是自由德国青年团成员。她也是首位在东德长大的德国总理。

一位力攀顶峰的女性 攻读物理学获博士学位 之后，默克尔到莱比锡大学攻读物理学，之后在原民主德国科学院物理化学中心研究所工作，并获得物理学博士学位。在此期间她遇见了她的第一任丈夫乌尔里希·默克尔。乌尔里希·默克尔回忆说：“安吉拉引起我的注意，因为她是一个非常友好，开放和自然的女孩。”她喜欢旅行。这是她在布拉格旅行时的照片。

一位力攀顶峰的女性 遇到“伯乐” 默克尔的前任丈夫说:“有一天她收拾了她的所有衣物，搬出了我们共同居住的10平米小房间。她带走了洗衣机，给我留下家具。”之后她便开始积极从政，先是成为“民主觉醒”的成员，后又加入基民盟。后来便是她遇到了她的伯乐：基民盟主席，前联邦总理赫尔穆特·科尔。

一位力攀顶峰的女性 没有闯不过的难关 默克尔仕途一帆风顺：1990年她成为联邦议员。尽管作为来自东德的公民在基民盟内部人脉关系不广，政治经验不丰富，她仍然成为科尔总理内阁的妇女青年部部长。4年后她又担任环保部长。

一位力攀顶峰的女性 进入基民盟高层 朔伊布勒成为基民盟新主席后，默克尔于1998年出任基民盟总干事，4年后成为基民盟主席。2005年选举获胜当选首任联邦女总理，取代了本希望继续留任的施罗德。

一位力攀顶峰的女性 打入男人世界的女强人 她在男人一统天下的政界游刃有余。金融危机期间，作为欧洲经济火车头德国的领导人，她主导着欧洲的决策，并处处以国家的利益为重。但国内的批评人士认为她在某些问题上态度不明朗，尤其在美国国安局监控丑闻问题上。

一位力攀顶峰的女性 甘愿站在妻子身后 世界政治完全掌握在妻子手中-约阿希姆·绍尔可以自信地履行其“第一丈夫”的义务。1989年默克尔取得其政治突破前与这位第二任丈夫结婚。他是物理和理论化学教授，不大喜欢在公众面前抛头露面。

一位力攀顶峰的女性 总理居住普通公寓 默克尔及其丈夫就居住在柏林市中心的一栋普通公寓，与美国白宫和法国爱丽舍宫形成鲜明对照。附近居民经常在超市看到他们的身影。他们自己购物，回家一如既往地为丈夫下厨房。

一位力攀顶峰的女性 必要的休闲 默克尔喜欢到意大利的伊斯基亚岛度假，与丈夫一起游泳或者散步郊游。冬季她也喜欢去滑雪。

一位力攀顶峰的女性 政治之外的业余爱好 这是默克尔与前挪威首相斯托尔滕贝格一起在奥斯陆看歌剧的照片。默克尔喜欢古典音乐，经常在瓦格纳歌剧节期间去拜罗伊特听歌剧。

一位力攀顶峰的女性 她知道什么是越位 凡有德国国家足球队的重要比赛，默克尔常去赛场助威。之后在更衣室与球员会面。据德国ARD的一项调查，近70％的德国人对他们的女总理感到满意或者是非常满意。 作者: Christina Ruta / 编译：李京慧



自我评价及他人看法

什么是默克尔的政治遗产？波尔曼相信，默克尔将希望让自己被视为这样一名女性："相对安全地领导德国走出了众多危机--金融危机、欧元危机、乌克兰危机、难民危机，并多少维持了这一体系的稳定"。他指出，"此外，默克尔还使国家和政党变得更自由、更开放，但代价是，在联邦议院内，我们现在有了一个右翼民粹主义政党，而该党体现了对这一价值转变形式的反对。"

默克尔已无多少时间用于建构了。而随着逐渐退出日常政治，她让人明白了，她至少无意在内政上寻求更多建构。相反，这位总理将这片领域越来越多地托付给了克朗普-卡伦鲍尔。

至于克朗普-卡伦鲍尔是否真会成为她的后继者，这一点时下比任何时候都更让人怀疑，甚至部分基民盟人士也公开反对。不过，将来的某一天，无论是谁接替默克尔入主总理府，他或者她都将踩在巨大的脚印上。