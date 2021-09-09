 默克尔卸任前与习近平通话 德中纪录有别 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2021

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时政风云

默克尔卸任前与习近平通话 德中纪录有别

美国总统拜登与中国国家主席习近平通话不久，德国总理默克尔也打电话给习近平，即将卸任的她和刚刚与拜登聊完的习近平谈了什么?

Deutschland China Angela Merkel Xi Jinping

习近平与默克尔通话时表示，「希望德方推动欧盟坚持正确对华政策，客观看待差异，理性处理分歧，推动中欧关系持续健康发展」。

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德国工商界最为重要的组织之一BDI日前再次呼吁，欧洲企业在和中国做生意时，必须要认清不可逾越的红线。该组织主席表示，中国必须遵守现行国际规则。

谈了7年的《欧盟-中国全面投资协定》在双方互相制裁后，卡在欧洲议会无法过关。7月4日一场北京论坛上的针锋相对更显示双方的观念差距甚大。7月5日晚，习近平在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行视频峰会。

拜登的欧洲之行被普遍解读为欧美关系的全面恢复，但是在如何应对中国的问题上，欧美之间显然还存在着意见分歧。

(德国之声中文网) 根据德国官方公布的消息，德国总理默克尔周五 (9月10日)与中国国家主席习近平通了电话。德方的说明非常低调简短，只说「两人特别谈到了阿富汗的发展」，还有「就新冠大流行的情况、双边关系、经济问题、联合国气候变化大会前的国际气候保护以及其他国际议题交换了意见」。

相较起来，中国外交部公布的信息就详细许多，除了强调两国「高度互信」，还讃赏默克尔「积极致力于推动德国和欧洲对华务实合作和友好交往」，更花了不少篇幅强调《欧中投资协定》，说默克尔表示，「欧中投资协定对欧中双方都是互利共赢的，希望能够尽快顺利批准生效」。

习近平提到，「中德推动中欧如期完成投资协定谈判」以及其他双边合作，表示双方「之所以能取得巨大成就，根本原因在于双方相互尊重、求同存异，注重合作共赢，推动优势互补」。

在两人通话前，习近平才刚与美国总统拜登聊完，他告诉拜登:「美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难」。两通电话气氛显然很不同。

至于德方提及特别谈到阿富汗局势，只有在最后一段简单带过，说德国「希同中方在联合国等多边框架下加强沟通协调」，而且还在结尾特别强调，「中方倡导不同文明共存互鉴，反对干涉别国内政」。

Slowenien | EU-Finanzministertreffen in Brdo | Olaf Scholz

社民党的肖尔茨很有可能是默克尔接班人，目前他对于中国的态度还未完全明朗，各方都在关注。

亲中路线难延续?

德国联邦议会选举将在9月26日举行，现任总理默克尔的政党基民盟(CDU)总理候选人拉谢特（Armin Laschet）在民调中严重落后，如果柏林换政党执政，与北京有好关系能否继续下去还充满变数。

目前民调领先的是社会民主党（SPD），不过总理候选人肖尔茨(Olaf Scholz)在竞选中对中国几乎只字未提，但社民党外交事务发言人施密特 (Nils Schmid)告诉媒体，如果中国不放弃制裁欧洲议会议员等，《欧中投资协定》就不可能会有进展。

(综合报道)

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