默克尔动之以情 呼吁强化防疫

（德国之声中文网）德国总理默克尔在联邦议会发表了动情的演讲，呼吁加强防疫封锁措施阻止疫情蔓延。在她执政15年的最后一场预算辩论中，她面临着极右翼反对党的激烈批评。

默克尔总理呼吁对圣诞期间的公共生活进行更加严厉的限制。她明确支持德国国家科学院利奥波第那科学院（Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina）周二（12月8日）发布的建议。

这些建议要求学校从12月14日开始放寒假，从12月24日开始除了基本必需之外企业全部关门，人们尽可能在家工作。

默克尔说，她反对酒店开业，如此更有利于圣诞和新年假期的家庭团聚。她赞同商店从圣诞节开始关门至1月10日的建议。

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默克尔周三（12月9日）上午在联邦议院2021年财政预算辩论会上发表了这番演讲。该辩论会传统上也是总结上一年政绩的机会。这是默克尔的最后一次预算辩论。在领导德国15年后，她将不会在明年的大选中寻求连任。

周三的会议决定，德国下一次联邦选举日期定在2021年9月26日。

默克尔回击了对她领导的政府处理新冠疫情的批评，认为国家正在经历 "特殊状况"。

"我们成功抗疫的关键是每个人负责任的行为和合作的意愿，"默克尔对台下的议员们说，他们大多数都没有戴口罩。

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德国正在与疫情抗争。公共疾病卫生权威机构罗伯特-科赫研究所（Robert Koch Institute）周三宣布，德国新冠疫情每日死亡人数达到创纪录的590人。疫情开始以来死亡病例总数达到19932人，感染人数超过120万。

默克尔在演讲中说："每天500人病亡，令人难以接受"。德国的时事观察家们立即指出，对默克尔来说，这是非同寻常的个人化和情绪化表述。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 累计感染人数破百万 罗伯特·科赫研究所（RKI）的最新统计数字显示，截至11月27日，德国的累计感染人数突破百万，其中估计约有696100人已经痊愈。虽然新增感染数字开始趋稳，单日死亡人数却达到新高。德国最新公布的单日死亡人数高达426人，创下疫情爆发以来的最高纪录。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 “轻度封锁”收效甚微 经过年初的有限度停摆，德国较为平缓地度过了新冠疫情第一波。然而在夏季的喘息之后，疫情以更猛烈之势袭卷整个欧洲。随着气温逐渐转凉，德国的感染数字开始迅速上升。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。根据德国重症监护和急诊医学跨学科协会（DIVI）截止11月27日的统计，德国共有约28400个重症床位，目前仅余约6600张空床。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 收紧并延长封锁 德国联邦和各州政府11月25日召开新冠会议，决定延长封锁至12月20日，同时收紧防疫限制。自12月1日起，社交聚会人数仅限两户人家、最多5人（不包括14岁以下儿童）；餐饮业、体育及文化场所的营业及活动将继续受限。此外，若一个地区在七日内每10万居民新增超过200起感染案例，该地区可能面临更严格的防疫措施。德国总理默克尔表示，11月以来的封锁措施迄今只收获“部分成效”，“我们绝不能因为这样的部分成功便沾沾自喜”。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 圣诞节还能不能团聚 德国人一年中最重要的节日圣诞节即将到来，民众对于圣诞节期间的防疫措施格外关注。今年德国各地几乎都取消了圣诞市集，节日气氛将不如往年。尽管如此，德国暂时仅将封锁延长至12月20日，民众在圣诞节期间仍可举办聚会，与亲近的家人和朋友共度节日，但人数必须在10人以内。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 如何迎接2021？ 在12月31日的夜间燃放烟花鞭炮一直是德国人跨年必不可少的余兴活动。荷兰出于对新冠疫情期间民众呼吸道健康的顾虑，11月中旬宣布禁止除夕夜施放跨年烟火，德国也一度考虑仿效荷兰颁布类似禁令。德国联邦政府及各州州长经过讨论后，决定不对跨年烟火实施全国性禁令，但将限制人流较大的场所或街道放烟火。具体实施方式将由各州自行决定。德国总理默克尔呼吁民众，节日期间应遵守防疫措施，放烟火时也不得超过10人聚集，并建议佩戴口罩。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 二度停摆 10月28日，德国单日新增感染病例超过15000例，再创新高。当天默克尔和16个联邦州的州长磋商后公布了更严格社交限制措施：公开场合禁止超过两个家庭、10人以上的聚会，体育、文化场馆停止活动4周，餐饮业除了外卖，也全部关闭一个月。德甲比赛可以在没有观众的情况下继续举行。与春季限制措施不同的是，本次将不关闭幼儿园、中小学、工业企业以及零售商店。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 补助帮到个体户 以上被勒令关闭的企业可以申请最多相当于前一年75%营业额的国家补贴，这笔钱将由联邦经济部和财政部审批发放。德国政府还拿出了30亿欧元保障个体经营和自由职业者的基本生存需求。保证他们在新冠疫情危机期间能够支付房租，并且更容易的申请获得社会福利保障。其中一项重要的举措是，申请者不需要向政府公开个人资产状况。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 日确诊过万 卫生部长中招 根据10月22公布的数据，德国过去一日新增病例达到11287例，首次突破万人。德国的新冠死亡人数在10月24日突破1万。这一周内，德国卫生部长施潘（Jens Spahn）也宣布自己被确诊感染了病毒，但只有一般的感冒症状。总理默克尔呼吁民众“请留在家中”。圣诞节前控制疫情是联邦政府定下的目标。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 聚焦繁华都市 10月初，全德国单日新增病例连续数日突破4000，人口密集的大城市成为高发热点。10月9日，默克尔总理和11个大城市的市长磋商后决定采取新的严厉措施。一旦某一地区7日内每10万人新增病例突破50，就应出台更为严格的口罩佩戴强制令，并减少人群在公共场所相互接触，必要时实行夜间禁止营业和限酒令。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 国内游也受限 随着秋假来临，10月8日德国三分之二的联邦州通过决议，来自国内疫情热点地区的游客，必须出示不超过48小时的新冠检测阴性证明，方可入住酒店，目的是限制外地游客数量，减少出行带来的感染风险。同时，被德国外交部列入高风险国家名单或发出旅行警告的国家越来越多。其中包括德国人最喜欢的旅行目的地：意大利、希腊、塞浦路斯和马耳他。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 偏有人不信 疫情爆发近半年后，德国一部分民众对政府推出的防疫限制措施的不满持续发酵。同时一些极端理论和阴谋论也赢得了一定的拥趸。夏季，柏林、斯图加特等城市多次有人组织反防疫措施的示威集会，参加者多则上万。8月29日，柏林的示威者与警方发生冲突，少数人甚至试图冲击议会大厦，并打出德意志帝国的旗帜。这一象征性画面震惊了全德国，受到各界舆论的一致谴责。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 开学了，上课戴不戴口罩？ 8月中下旬起，各联邦州中小学陆续开学。对于学校是否是新冠病毒传染的重要场所，专家尚无定论。北威州率先规定5年级以上学生上课必须戴口罩（其他州只要求在自由活动时戴口罩）。这一决定受到一些家长的批评，认为这样影响课堂交流和学习效率，盛夏尚未过去，也有人担心孩子们难以承受这番折磨。不过为期数周的这一临时措施显示，德国孩子也“能做到”。

德国抗疫大事记（二）： 走向严冬 度假归来要检测 随着暑期结束，大批游客返回家乡，德国面对如何控制境外输入感染的难题。8月1日起，所有入境德国的人都可在72小时之内免费进行新冠病毒检测。从高风险地区入境的旅客，则有义务接受检测。但由于欧洲国家陆路边境仍开放，只有在机场能全面实施筛检。



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