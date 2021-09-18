默克尔前顾问谈对华政策:“不能存有任何幻想”

（德国之声中文网）曾在2005年至2017年期间担任默克尔外交顾问的霍伊斯根(Christoph Heusgen)近日接受德国《明镜周刊》的采访，谈及默克尔时代的外交政策，以及正确与中国打交道的方式。

即将在秋季联邦大选后卸下总理职务的默克尔曾被指责与中国往来时过于天真。霍斯根对此表示，默克尔从一开始就相当有远见，关注中国不断增长的势力。“她很早就意识到，中国将成为世界强国。因此从2006年开始，每年都会访华，开启了政府磋商。这种对中国的强烈关切是有远见而且正确的。”

霍伊斯根指出，默克尔推动欧中投资协定是正确做法，欧洲必须在对等的基础上与中国打交道。 他认为默克尔从未表现得天真。“她向中国领导人谈及人权问题，对维吾尔人和藏人的处境持批评态度。她帮助异议人士离开中国。她一再提出难点，但采用的是不间断对话的方式。当然我们不能存有任何幻想。在习近平领导下，中国已经成为极权国家，一切都服从于领导人和共产党。在可预见的未来，一切都不会改变。我们必须继续与中国对话和做生意，但必须清楚代表我们的原则，防止未来世界按照中国的规则运行。”

《明镜》记者在访谈中指出，美国不再将中国视为伙伴，而是制度性竞争对手。霍伊斯根则认为，美国人称之为“脱钩”，但这个政策并不起作用，双方经济关系已紧密交织，美中贸易或许会停滞，但不会大幅减少。此外，在气候政策商美中仍继续合作。

霍伊斯根曾担任默克尔外交政策顾问长达12年

“视而不见会被中国人视为软弱”

霍伊斯根在2017年卸下总理府顾问职位后，转而担任德国驻联合国大使直至2021年夏季。他在这段访谈中也谈及在联合国与中国代表共事的经历。

“我在纽约的经验是，如果你从实力的角度出发，你可以与中国人合作。很重要的是我们不能视而不见，这样做无济于事，这会被中国人视为软弱。”

值得一提的是，在德国2020年底结束安理会两年任期前，霍伊斯根曾与中国驻联合国大使耿爽互怼。霍伊斯根在最后发言时呼吁中国释放两名被拘留的加拿大人。耿爽回呛霍伊斯根称：“别了，霍伊斯根大使，希望没有你的安理会，在2021年能更好底履行维护国际和平与安全的责任。”

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霍伊斯根在接受《明镜》采访时表示，他认为耿爽如此“热情”与他告别是因为他令中国感到不快，清楚提及中国在南中国海的军事威胁、对香港民主的打压、对待维族人的方式。“我们必须与其他国家站在一起。当北京对加拿大或澳大利亚出手时，我们不能松一口气。我们必须站在一起，让中国人留下深刻印象。”

霍伊斯根进一步指出，与俄罗斯不同，中国相当关心自己在全球的声誉。“俄罗斯不会在乎联合国大会以120票对5票通过一项反对他们的决议。但中国人在乎，他们不想输，而且试图通过一切手段来防止这种情况。他们会勒索其他国家。当事情攸关对中国极为看重的议题时，你有时会看到非洲大使宣读中国的发言稿。这相当残酷。”

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（明镜周刊）

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