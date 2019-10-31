默克尔出访印度 雾霾笼罩新德里

（德国之声中文网）应印度总理莫迪（Narendra Modi）之邀，默克尔抵达新德里出席德、印政府间磋商。在印度开始为期两天的访问时，默克尔强调了两国之间建立的广泛关系以及长期的伙伴关系。

默克尔总理表示，在未来，德国和印度希望在数字化、气候保护和可再生能源等未来领域更加紧密地进行合作。尤其是在数字化和人工智能领域，印度具有巨大的潜力。同时，默克尔总理还强调应进一步密切两国之间的经济关系。她说，两国之间在许多领域都可以营造双赢局面。

默克尔率领几位部长参加的第五次德、印政府间磋商，除了讨论经贸关系外，还将讨论可持续的经济发展以及外交和安全政策等问题。

印度政府期待德国增加直接投资

联邦政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）在出访前曾表示，德国对巴基斯坦和印度之间的紧张关系以及克什米尔局势感到担忧，并希望双方通过外交渠道缓解紧张关系，和平解决冲突。

德国贸易盈余

德国是印度在欧盟的最重要贸易伙伴，主要向印度出口机械、电子工程、金属制品、化学品、汽车和汽车零件。印度向德国出口的商品主要是纺织品、电子技术、金属产品、皮革和食品等。德国方面存在贸易顺差。新德里政府希望此次会谈能够从德国获得更多的直接投资。

雾霾严重

默克尔抵达新德里后，在总统府前坐着聆听仪仗队演奏国歌。默克尔总理几次出现身体发抖的状况之后，现在她已经习惯采用坐姿检阅仪仗队。尽管这个有2000万人口的大城市雾霾严重，但是她和莫迪都没有戴口罩。

据美国驻新德里大使馆网站公布的消息，印度首都新德里空气中的微尘含量目前比世界卫生组织规定的标准高出19倍。据联合国统计，世界上15个污染最严重的城市中有14个在印度。根据一项科学调查，每年有100万印度人过早死亡。

李京慧/乐然 (德新社、法新社)