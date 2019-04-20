默克尔再度声明：卸任后无意在欧盟任职

（德国之声中文网）默克尔明确否认了有关她可能到欧盟任职的传闻。"我在宣布卸下（基民盟）党主席的时候就说过，我将不会在任何地方，包括在欧盟，再担任任何政治职务"，本周四（5月16日）默克尔在柏林会晤了来访的荷兰首相吕特（Mark Rutte）后对媒体说，她的态度并没有改变。

此前默克尔在接受《南德意志报》采访时，谈到即将举行的欧洲议会选举和欧盟前途时，表达了自己"更加感到一种责任"。在回答"欧洲是否处在决定命运的关键选举？"这一问题时，默克尔回答说："无论如何这是一次重要的选举，一次特殊的选举。很多人为欧洲感到担忧，我也不例外。"

她接着说："因此我更加感到一种责任，要与他人共同关切、呵护欧洲的未来。"采访发表后，被多家媒体解读为默克尔在卸任德国总理后，有意前往布鲁塞尔在欧盟任职。

默克尔在最新的记者会上表示，她在接受《南德意志报》采访时表述的意思是，作为德国总理她要更加致力于欧洲的有效运作，这被一些媒体解读为她有意转赴欧盟总部发展。

在有关猜测中，多数认为默克尔是接替图斯克（Donald Tusk）出任欧盟理事会主席的可能人选。但接近默克尔的人士立即对这种说法予以了否认。荷兰总理吕特也对记者说："她很清楚自己在任期结束后想做什么"，他还补充说自己也不是这个职务的候选人。

不久前，欧盟委员会主席容克曾表示，他可以想象默克尔在总理任期结束后，可能会在欧盟层面继续承担一项任务，"我无法想象默克尔就此销声匿迹"。容克今年4月底在接受德国丰克媒体集团（Funke Mediengruppe）报纸采访时说："她不仅是一位受尊敬的人物，而且具有人格魅力。"至于竞争欧盟高层职位的机会，容克说，"她的能力和资质绰绰有余"。

德国“铁娘子”的那些年 默克尔4.0 这是默克尔2017年宣布第四次竞选总理之后漫画家创作的漫画。根据10月29日默克尔在新闻发布会上宣布的决定，这第四个总理任期也将是她的最后一个，而且在此任期结束之后，她将不再担任任何政治职务，彻底退出政坛。

德国“铁娘子”的那些年 宣誓就职 “我将为德国服务”，默克尔在首次宣誓就职时说。她在大选中以微弱的优势战胜了施罗德，在2005年11月22日成为了德国联邦总理。她是担任该职的第一名东德人，也是德国第一位女性总理。

德国“铁娘子”的那些年 会见达赖喇嘛 在上台初期，默克尔在执政风格上低调谨慎。第一次风波出现在执政第二年：她会见了达赖喇嘛，引发北京不满，明显影响了中德关系。默克尔则没有理会这些顾忌，表现出要为人权发声的意愿。

德国“铁娘子”的那些年 害怕普京的狗？ 很多人议论，默克尔总是理智而冷静的。当普京2007年在索契府邸迎接这位女总理时，显然想要测验一下她的极限。普京找到了默克尔的弱点：她害怕狗。而他让黑色的拉布拉多犬在默克尔身边蹭来蹭去。

德国“铁娘子”的那些年 拯救欧元 在大部分时候，默克尔不失风度。在2008年金融市场雪崩、影响德国经济时，默克尔开始行动。她决定性地参与了欧元拯救伞计划，以危机经理的面目视人。德国在危机中毫发未损，而对默克尔措施有切身体会的则是以希腊、西班牙为代表的欧盟国家。

德国“铁娘子”的那些年 开始第二任期 尽管她在2009年选举中的成绩并不漂亮，但她仍得以胜出，在2009年9月27日成功连任。在结束了与社民党（SPD）并不讨喜的大执政联盟后，她开始与理想的执政伙伴自民党（FDP）一起联合执政。

德国“铁娘子”的那些年 核电政策上的180度大转弯 虽然曾经是一名物理学家，默克尔并没有预见到日本福岛核电灾难，而且一直是核电的拥护者。然而2011年的核泄漏事故后，她180度大转弯，成为了核电的反对者，决定让德国退出核电。

德国“铁娘子”的那些年 背后的男人 谁能认出他的容貌，谁能辨出他的声音？尽管已经当了十年的“第一丈夫”，默克尔的丈夫绍尔（Joachim Sauer）仍然显得默默无闻。绍尔在1998年与默克尔结婚，本人是一名量子化学家，在柏林洪堡大学任教。

德国“铁娘子”的那些年 德美友谊危机 这是一个棘手的丑闻。恰恰是德国的第一盟友——美国，对德国政界高层进行监听，即便是默克尔的手机也未能幸免。对于总理府被监听一事，默克尔很久都没有表态——毕竟这无论是在内政还是外交方面，对她而言都是一个高位事故。人们记忆犹新的是她的这句话：“朋友之间的监听是绝对不行的。”

德国“铁娘子”的那些年 希腊“病人” 默克尔在全球粉丝很多，然而在希腊却是例外。在希腊债务危机的顶峰，她在该国极度不受欢迎、树敌无数。然而这位女总理没有松口：节约、改革、紧缩，她坚持自己对雅典政府的要求。

德国“铁娘子”的那些年 动容一刻 在2014年巴西世界杯决赛场上，平日里拘束、理智的她与德国联邦总统高克一起尽情欢呼。而默克尔和德国足球一样，正处于其最受欢迎的时刻。这幅画面给全世界留下深刻印象。

德国“铁娘子”的那些年 “我们能做到”，真的吗？ 在几十万难民通过巴尔干进入德国时，默克尔说，避难权没有上限。她针对难民问题的另一名言是“我们能做到！”这位女总理称自有安排，然而很多德国人如今都开始质疑，“我们真能做到吗？”答案还是未知数。 作者: Volker Wagener / Max Zander



叶宣/凝炼（德新社、法新社）