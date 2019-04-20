 默克尔再度声明：卸任后无意在欧盟任职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.05.2019

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时政风云

默克尔再度声明：卸任后无意在欧盟任职

有关德国总理默克尔在任期结束后去向的问题，数月来一直有种种猜测。现在默克尔亲自出面澄清：卸任后不会转往欧盟继续担任政治职务。

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/S. Rousseau)

默克尔：“对欧盟有一种责任感”

（德国之声中文网）默克尔明确否认了有关她可能到欧盟任职的传闻。"我在宣布卸下（基民盟）党主席的时候就说过，我将不会在任何地方，包括在欧盟，再担任任何政治职务"，本周四（5月16日）默克尔在柏林会晤了来访的荷兰首相吕特（Mark Rutte）后对媒体说，她的态度并没有改变。

此前默克尔在接受《南德意志报》采访时，谈到即将举行的欧洲议会选举和欧盟前途时，表达了自己"更加感到一种责任"。在回答"欧洲是否处在决定命运的关键选举？"这一问题时，默克尔回答说："无论如何这是一次重要的选举，一次特殊的选举。很多人为欧洲感到担忧，我也不例外。"

她接着说："因此我更加感到一种责任，要与他人共同关切、呵护欧洲的未来。"采访发表后，被多家媒体解读为默克尔在卸任德国总理后，有意前往布鲁塞尔在欧盟任职。

默克尔在最新的记者会上表示，她在接受《南德意志报》采访时表述的意思是，作为德国总理她要更加致力于欧洲的有效运作，这被一些媒体解读为她有意转赴欧盟总部发展。

Belgien Brüssel - EU Gipfel: Mark Rutte und Angela Merkel (Getty Images/AFP/B. Stansall)

默克尔与荷兰首相吕特（2018年10月资料图片）

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在其政治生涯结束前不久，欧盟委员会主席容克说出了许多人，不仅仅是布鲁塞尔政治家们的看法。他们认为，没有了默克尔的欧洲政策几乎难以想象。对此容克想出了一个解决办法。 (20.04.2019)

德广联发布的最新“德国走势”月度民调结果显示，大多数选民对默克尔所属政党履行施政纲领的情况感到满意。此外，多数受访者还认为，德国政府应将收支盈余用于面向未来的投资。 (15.03.2019)

默克尔的难民政策未能使各方达成共识。其紧缩政策也受到许多危机国家的批评。在欧盟，默克尔的逐步退出政坛也被视为是一个新开端的到来。 (30.10.2018)

在有关猜测中，多数认为默克尔是接替图斯克（Donald Tusk）出任欧盟理事会主席的可能人选。但接近默克尔的人士立即对这种说法予以了否认。荷兰总理吕特也对记者说："她很清楚自己在任期结束后想做什么"，他还补充说自己也不是这个职务的候选人。

不久前，欧盟委员会主席容克曾表示，他可以想象默克尔在总理任期结束后，可能会在欧盟层面继续承担一项任务，"我无法想象默克尔就此销声匿迹"。容克今年4月底在接受德国丰克媒体集团（Funke Mediengruppe）报纸采访时说："她不仅是一位受尊敬的人物，而且具有人格魅力。"至于竞争欧盟高层职位的机会，容克说，"她的能力和资质绰绰有余"。

  • Karikaturisten Sergey Elkin

    德国“铁娘子”的那些年

    默克尔4.0

    这是默克尔2017年宣布第四次竞选总理之后漫画家创作的漫画。根据10月29日默克尔在新闻发布会上宣布的决定，这第四个总理任期也将是她的最后一个，而且在此任期结束之后，她将不再担任任何政治职务，彻底退出政坛。

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 22.11.2005 im Deutschen Bundestag in Berlin durch Bundestagspräsident Norbert Lammert vereidigt. Foto: Guido Bergmann (dpa)

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    宣誓就职

    “我将为德国服务”，默克尔在首次宣誓就职时说。她在大选中以微弱的优势战胜了施罗德，在2005年11月22日成为了德国联邦总理。她是担任该职的第一名东德人，也是德国第一位女性总理。

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt in Berlin den Dalai Lama (23.09.2007) - Foto: Markus Schreiber (dpa)

    德国“铁娘子”的那些年

    会见达赖喇嘛

    在上台初期，默克尔在执政风格上低调谨慎。第一次风波出现在执政第二年：她会见了达赖喇嘛，引发北京不满，明显影响了中德关系。默克尔则没有理会这些顾忌，表现出要为人权发声的意愿。

  • Angela Merkel, Wladimir Putin und Hündin Koni in Sotschi (21.01.2007) - Foto: Dmitry Astakhov (Presidential Press Service)

    德国“铁娘子”的那些年

    害怕普京的狗？

    很多人议论，默克尔总是理智而冷静的。当普京2007年在索契府邸迎接这位女总理时，显然想要测验一下她的极限。普京找到了默克尔的弱点：她害怕狗。而他让黑色的拉布拉多犬在默克尔身边蹭来蹭去。

  • Angela Merkel bei PK beim Gipfel zur Finanzkrise in Paris (04.10.2008) - Foto: Horacio Villalobos (EPA)

    德国“铁娘子”的那些年

    拯救欧元

    在大部分时候，默克尔不失风度。在2008年金融市场雪崩、影响德国经济时，默克尔开始行动。她决定性地参与了欧元拯救伞计划，以危机经理的面目视人。德国在危机中毫发未损，而对默克尔措施有切身体会的则是以希腊、西班牙为代表的欧盟国家。

  • Angela Merkel & Guido Westerwelle auf der Regierungsbank (28.10.2009) - Foto: Andreas Rentz (Getty Images)

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    开始第二任期

    尽管她在2009年选举中的成绩并不漂亮，但她仍得以胜出，在2009年9月27日成功连任。在结束了与社民党（SPD）并不讨喜的大执政联盟后，她开始与理想的执政伙伴自民党（FDP）一起联合执政。

  • Merkel besucht den Windpark Baltic 1 (02.05.2011) Foto: Guido Bergmann (AFP)

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    核电政策上的180度大转弯

    虽然曾经是一名物理学家，默克尔并没有预见到日本福岛核电灾难，而且一直是核电的拥护者。然而2011年的核泄漏事故后，她180度大转弯，成为了核电的反对者，决定让德国退出核电。

  • Merkel und Sauer im Ischia-Urlaub (06.04.2012) - Foto: Infophoto (AGN)

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    背后的男人

    谁能认出他的容貌，谁能辨出他的声音？尽管已经当了十年的“第一丈夫”，默克尔的丈夫绍尔（Joachim Sauer）仍然显得默默无闻。绍尔在1998年与默克尔结婚，本人是一名量子化学家，在柏林洪堡大学任教。

  • Angela Merkel mit einem abhörsicheren Smartphone (05.03.2013) - Foto: Fabrizio Bensch (Reuters)

    德国“铁娘子”的那些年

    德美友谊危机

    这是一个棘手的丑闻。恰恰是德国的第一盟友——美国，对德国政界高层进行监听，即便是默克尔的手机也未能幸免。对于总理府被监听一事，默克尔很久都没有表态——毕竟这无论是在内政还是外交方面，对她而言都是一个高位事故。人们记忆犹新的是她的这句话：“朋友之间的监听是绝对不行的。”

  • Angela Merkel auf griechischem Nazi-Vergleich Plakat - (01.052012) - Foto: Fabrizio Bensch (Reuters)

    德国“铁娘子”的那些年

    希腊“病人”

    默克尔在全球粉丝很多，然而在希腊却是例外。在希腊债务危机的顶峰，她在该国极度不受欢迎、树敌无数。然而这位女总理没有松口：节约、改革、紧缩，她坚持自己对雅典政府的要求。

  • Merkel und Gauck beim Fußball-WM-Finale in Rio (13.07.2014) - Action Pictures (Imago)

    德国“铁娘子”的那些年

    动容一刻

    在2014年巴西世界杯决赛场上，平日里拘束、理智的她与德国联邦总统高克一起尽情欢呼。而默克尔和德国足球一样，正处于其最受欢迎的时刻。这幅画面给全世界留下深刻印象。

  • Ein Flüchtling, der kurz zuvor mit einem Zug angekommen ist, läuft am 05.09.2015 auf dem Hauptbahnhof in München (Bayern) über den Bahnsteig und hält dabei ein Foto von Angela Merkel in den Händen - Foto: Sven Hoppe (dpa)

    德国“铁娘子”的那些年

    “我们能做到”，真的吗？

    在几十万难民通过巴尔干进入德国时，默克尔说，避难权没有上限。她针对难民问题的另一名言是“我们能做到！”这位女总理称自有安排，然而很多德国人如今都开始质疑，“我们真能做到吗？”答案还是未知数。

    作者: Volker Wagener / Max Zander


 

叶宣/凝炼（德新社、法新社）

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德国“铁娘子”的那些年

她当选基民盟主席一职已18年，担任德国总理13个年头。然而面临政治困境，“默克尔时代”即将走向终结。10月29日默克尔在新闻发布会上宣布，这第四个总理任期也将是她的最后一个。 (22.11.2015)  

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