默克尔：俄罗斯发动的是一场“野蛮战争”

（德国之声中文网）周三晚间，在德国工会联合会一次活动上，德国前总理默克尔发表演说称，今年2月24日俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争是"对国际法的严重践踏，是二战后欧洲历史的一个重大转折。"

默克尔强调，作为前总理，她不会对德国现政府的决策做出评估，更不会提出任何建议。"我今天也同样会遵守这个规矩，也不会讨论乌克兰局势。但我当然不会保持中立。"

默克尔说，她声援的对象当然是遭受俄罗斯侵略的乌克兰，她当然也会支持乌克兰人行使自卫权力。"我要明确地说，对于德国政府、欧盟、美国以及我们的G7伙伴，为制止这场野蛮战争所付出的努力，我会予以坚决的支持。"

默克尔说，这场战争将会带来军事、政治、经济和社会层面上一系列重大挑战。但对于这场战争究竟会带来怎样的后果，目前任何人都无法定论。唯一可以肯定的是，它将带来深刻而广泛的变化。

默克尔表示，战争的影响远远超出了乌克兰的范畴。飙升的能源价格已经令德国民众忧心忡忡，而非洲很多国家更面临着饥荒的威胁。

默克尔是在德国工会联合会领导人换届庆典上发表上述讲话的，这也是卸任总理半年多以来，默克尔首次出席具有政治色彩的公开活动。为工会联合会主席霍夫曼离任而举行的告别活动上，默克尔发表了主旨讲话，两百多位来宾中包括多名来自政界和工会的重要人物。

下周，默克尔将会再度在政治性场合公开露面。六月七日她将出席柏林的一次讨论会。讨论的主题将围绕俄乌战争、德俄关系，也许还会涉及默克尔执政时期的对俄立场。在民主德国长大，并能讲流利俄语的默克尔曾因力推北溪二号工程，受到美国和欧洲盟友的批评。迄今为止，默克尔从未就自己当年的对俄政策公开表达过意见。但默克尔时期曾担任德国外交部长的现任德国总统施泰因迈尔则以对其当年执行的对俄政策公开认错。

（德广联，明镜在线，路透社）

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