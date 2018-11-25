默克尔仍是世界头号女强人

（德国之声中文网）德国总理默克尔第8次被美国商业杂志《福布斯》评选为全球最具影响力女性，尽管她已经做好退出德国政坛的准备。默克尔已经宣布辞去保守党基民盟主席职务并表示在下一次大选中不再竞选连任。

《福布斯》杂志认为，尽管如此她仍然是"事实上的欧洲领导人"。此外，默克尔也是欧洲最大国民经济体德国的政府领导人，在她的领导下，德国摆脱了金融危机实现经济增长。

最具影响力的女性还有来自政界和经济界的英国首相特蕾莎·梅以及国际货币基金组织主席拉加德。脸书首席运营官雪莉·桑德伯格从前十名滑到第11名。美国总统特朗普女儿伊万卡从以前的第19名跌落至第24名。

排行榜上最年轻的是28岁的美国歌星“霉霉”泰勒·斯威夫特（Taylor Swift），排名第68。英国女王伊丽莎白二世排名第23。

李京慧/叶宣（德新社）