 默克尔仍是世界头号女强人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2018

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时政风云

默克尔仍是世界头号女强人

德国总理默克尔再次被美国福布斯杂志评选为2018年世界最具影响力的女性。除默克尔之外上榜的还有流行歌曲歌星，科技巨头和美国“第一女儿”伊万卡。

Demmin - Aschermittwoch CDU (picture-alliance/dpa)

（德国之声中文网）德国总理默克尔第8次被美国商业杂志《福布斯》评选为全球最具影响力女性，尽管她已经做好退出德国政坛的准备。默克尔已经宣布辞去保守党基民盟主席职务并表示在下一次大选中不再竞选连任。

《福布斯》杂志认为，尽管如此她仍然是"事实上的欧洲领导人"。此外，默克尔也是欧洲最大国民经济体德国的政府领导人，在她的领导下，德国摆脱了金融危机实现经济增长。

最具影响力的女性还有来自政界和经济界的英国首相特蕾莎·梅以及国际货币基金组织主席拉加德。脸书首席运营官雪莉·桑德伯格从前十名滑到第11名。美国总统特朗普女儿伊万卡从以前的第19名跌落至第24名。

排行榜上最年轻的是28岁的美国歌星“霉霉”泰勒·斯威夫特（Taylor Swift），排名第68。英国女王伊丽莎白二世排名第23。

李京慧/叶宣（德新社）

  • Karikaturisten Sergey Elkin

    德国“铁娘子”的那些年

    默克尔4.0

    这是默克尔2017年宣布第四次竞选总理之后漫画家创作的漫画。根据10月29日默克尔在新闻发布会上宣布的决定，这第四个总理任期也将是她的最后一个，而且在此任期结束之后，她将不再担任任何政治职务，彻底退出政坛。

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 22.11.2005 im Deutschen Bundestag in Berlin durch Bundestagspräsident Norbert Lammert vereidigt. Foto: Guido Bergmann (dpa)

    德国“铁娘子”的那些年

    宣誓就职

    “我将为德国服务”，默克尔在首次宣誓就职时说。她在大选中以微弱的优势战胜了施罗德，在2005年11月22日成为了德国联邦总理。她是担任该职的第一名东德人，也是德国第一位女性总理。

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt in Berlin den Dalai Lama (23.09.2007) - Foto: Markus Schreiber (dpa)

    德国“铁娘子”的那些年

    会见达赖喇嘛

    在上台初期，默克尔在执政风格上低调谨慎。第一次风波出现在执政第二年：她会见了达赖喇嘛，引发北京不满，明显影响了中德关系。默克尔则没有理会这些顾忌，表现出要为人权发声的意愿。

  • Angela Merkel, Wladimir Putin und Hündin Koni in Sotschi (21.01.2007) - Foto: Dmitry Astakhov (Presidential Press Service)

    德国“铁娘子”的那些年

    害怕普京的狗？

    很多人议论，默克尔总是理智而冷静的。当普京2007年在索契府邸迎接这位女总理时，显然想要测验一下她的极限。普京找到了默克尔的弱点：她害怕狗。而他让黑色的拉布拉多犬在默克尔身边蹭来蹭去。

  • Angela Merkel bei PK beim Gipfel zur Finanzkrise in Paris (04.10.2008) - Foto: Horacio Villalobos (EPA)

    德国“铁娘子”的那些年

    拯救欧元

    在大部分时候，默克尔不失风度。在2008年金融市场雪崩、影响德国经济时，默克尔开始行动。她决定性地参与了欧元拯救伞计划，以危机经理的面目视人。德国在危机中毫发未损，而对默克尔措施有切身体会的则是以希腊、西班牙为代表的欧盟国家。

  • Angela Merkel & Guido Westerwelle auf der Regierungsbank (28.10.2009) - Foto: Andreas Rentz (Getty Images)

    德国“铁娘子”的那些年

    开始第二任期

    尽管她在2009年选举中的成绩并不漂亮，但她仍得以胜出，在2009年9月27日成功连任。在结束了与社民党（SPD）并不讨喜的大执政联盟后，她开始与理想的执政伙伴自民党（FDP）一起联合执政。

  • Merkel besucht den Windpark Baltic 1 (02.05.2011) Foto: Guido Bergmann (AFP)

    德国“铁娘子”的那些年

    核电政策上的180度大转弯

    虽然曾经是一名物理学家，默克尔并没有预见到日本福岛核电灾难，而且一直是核电的拥护者。然而2011年的核泄漏事故后，她180度大转弯，成为了核电的反对者，决定让德国退出核电。

  • Merkel und Sauer im Ischia-Urlaub (06.04.2012) - Foto: Infophoto (AGN)

    德国“铁娘子”的那些年

    背后的男人

    谁能认出他的容貌，谁能辨出他的声音？尽管已经当了十年的“第一丈夫”，默克尔的丈夫绍尔（Joachim Sauer）仍然显得默默无闻。绍尔在1998年与默克尔结婚，本人是一名量子化学家，在柏林洪堡大学任教。

  • Angela Merkel mit einem abhörsicheren Smartphone (05.03.2013) - Foto: Fabrizio Bensch (Reuters)

    德国“铁娘子”的那些年

    德美友谊危机

    这是一个棘手的丑闻。恰恰是德国的第一盟友——美国，对德国政界高层进行监听，即便是默克尔的手机也未能幸免。对于总理府被监听一事，默克尔很久都没有表态——毕竟这无论是在内政还是外交方面，对她而言都是一个高位事故。人们记忆犹新的是她的这句话：“朋友之间的监听是绝对不行的。”

  • Angela Merkel auf griechischem Nazi-Vergleich Plakat - (01.052012) - Foto: Fabrizio Bensch (Reuters)

    德国“铁娘子”的那些年

    希腊“病人”

    默克尔在全球粉丝很多，然而在希腊却是例外。在希腊债务危机的顶峰，她在该国极度不受欢迎、树敌无数。然而这位女总理没有松口：节约、改革、紧缩，她坚持自己对雅典政府的要求。

  • Merkel und Gauck beim Fußball-WM-Finale in Rio (13.07.2014) - Action Pictures (Imago)

    德国“铁娘子”的那些年

    动容一刻

    在2014年巴西世界杯决赛场上，平日里拘束、理智的她与德国联邦总统高克一起尽情欢呼。而默克尔和德国足球一样，正处于其最受欢迎的时刻。这幅画面给全世界留下深刻印象。

  • Ein Flüchtling, der kurz zuvor mit einem Zug angekommen ist, läuft am 05.09.2015 auf dem Hauptbahnhof in München (Bayern) über den Bahnsteig und hält dabei ein Foto von Angela Merkel in den Händen - Foto: Sven Hoppe (dpa)

    德国“铁娘子”的那些年

    “我们能做到”，真的吗？

    在几十万难民通过巴尔干进入德国时，默克尔说，避难权没有上限。她针对难民问题的另一名言是“我们能做到！”这位女总理称自有安排，然而很多德国人如今都开始质疑，“我们真能做到吗？”答案还是未知数。

    作者: Volker Wagener / Max Zander


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德国“铁娘子”的那些年

她当选基民盟主席一职已18年，担任德国总理13个年头。然而面临政治困境，“默克尔时代”即将走向终结。10月29日默克尔在新闻发布会上宣布，这第四个总理任期也将是她的最后一个。 (22.11.2015)  

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