默克尔举行记者会：欧中对话也要谈论香港问题

（德国之声中文网）德国总理默克尔周五（8月28日）表示，新冠疫情可能在未来几个月内恶化。她承诺政府将培育社会团结精神应对困难。默克尔警告说，未来几个月内新冠疫情可能恶化，她呼吁德国民众继续重视这一威胁。

她在柏林举行的例行夏季新闻发布会上说："我们不得不预期未来几个月内境况将比夏天更艰难。"她说："这很严重，和此前一样严重。请继续认真对待。我们不得不与病毒共处。"

默克尔发出警告的背景是，疫情在7月初开始再次升级之后，德国感染病例每天都在增加。默克尔说，德国政府将采取措施保护受灾最严重的群体，尤其是儿童，他们在暑假前因学校停课而中断了学业。她说，政府将"全力以赴，使我们的孩子不会因为疫情遭受损失。学校和幼儿园成为重点。" 默克尔强调指出，直到找到疫苗，生活才能恢复正常。德国政府正在与多家制药公司签订合同以确保疫苗安全问世。

欧中必须保持对话

默克尔在会议上还谈到了若干外交话题。她呼吁俄罗斯尊重白俄罗斯的主权。目前，白俄罗斯正发生反政府抗议运动。谈及欧中关系时，默克尔强调，双方应保持对话，不仅要谈可以合作的话题，例如气候变化问题，也要谈存在分歧的难题，例如香港问题。她在新闻发布会上对记者说，"我们还需要谈论主张各异的话题，其中包括此刻香港正在发生的事情。" 她说："我们希望继续进行对话，并为多边主义树立样板。"

张平/凝炼 （路透社、德新社）

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