默克尔：中国恶劣而残暴地对待少数民族

（德国之声中文网）默克尔在讲话中谈到了香港问题。她说: "我们对香港局势的发展深表忧虑。当地实施的'一国两制'原则一而再，再而三地遭到践踏。"

德国总理默克尔表示，在同中国开展对话时，"我们必须明确表达我们的不同观点。"她指出，中国和欧盟拥有"完全不同的社会制度。""因此，我们必须为人权和言论自由付出努力。"

默克尔总理此前多次表示，制定欧盟统一的对华政策，是德国出任欧盟轮值主席国期间的重要任务。她期望在今年年底之前，能够在签署欧中投资保护协定方面取得重大突破。她说："我们希望能同中国开展公平的贸易。德国期望能在欧盟轮值主席任内，为对华谈判注入新的活力。"默克尔说:"同中方的谈判从2013年就已经开始了，但直到现在进展非常有限。"同中国谈判的核心内容是，欧中双方建立起平等的市场准入机制。

自民党人权政策专员延森（Gyde Jensen)对默克尔在对华政策方面的明确表态表示赞赏。她对法新社说，希望默克尔的表态不仅停留在口头上，也会付诸行动。"默克尔总理必须为这样一个原则性问题找到答案，即联邦德国以及欧盟应该怎样应对一个从文化和人口层面上，对少数民族实施灭绝的国家，一个不遵守国际条约的国家。"

延森警告说，习近平治下中国的人权状况，不能继续是联邦政府对华政策的一个小注脚。她表示，联邦德国对华谈判的准则应当是，德国对中国做出的任何让步，都应当以中国在人权方面取得的进步为前提。这位自民党政治家要求德方在周四开始的欧盟特别峰会上向中国最高领导人习近平发出明确的信号。

新冠疫情主导预算辩论

德国联邦议院一年一度就联邦预算举行的一般性辩论，历来都是德国政坛的重头戏。但周三的辩论中，新冠疫情以及德国政府的防范措施却成了讨论的重点。面对反对党的责难，默克尔总理为迄今为止的防疫成果表示满意，并警告各方不应放松警惕。

默克尔说："我要向所有人发出呼吁：今后一段时间内仍须继续遵守防疫规定！作为德国社会的一员，我们所有人都应当相互关爱。我们现在的情况却是，大家都在对疫情放松警惕性。"

周三联邦议院一般性辩论的现场

默克尔总理表示，所有人都在怀念那种亲密无间、无忧无虑的人际关系。"和大家一样，我对此也深有同感。但是如果我们放松警惕，过去几个月所取得的成就，将毁于一旦。"

默克尔说，随着秋季的到来，我们将迎来一个非常困难的时期。一段时间以来，新增病例在明显增多。"有鉴于此，各联邦州新近达成的防疫共识至关重要，只有这样我们才能控制住疫情。"

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