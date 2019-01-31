 默克尔专程访日 加强“价值伙伴关系 ” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.02.2019

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时政风云

默克尔专程访日 加强“价值伙伴关系 ”

本周一和周二，德国总理默克尔率领经济代表团到日本进行两天访问。在默克尔眼里，日本和德国拥有同样价值观，政治与经济关系也有进一步推进的空间。通过此次专程访日，默克尔发出了双方加强合作的信号。

Besuch der Kanzlerin in Japan (picture-alliance/dpa/P. Steffen)

默克尔专程访日加强两国关系

（德国之声中文网）默克尔上一次访问日本是在2015年。不到四年里，世界局势已经有了巨大改变。两年前入主白宫的特朗普无视国际组织和自由贸易规则；中国以自信，甚至咄咄逼人的态势在国际上争夺更多影响力；俄罗斯也不甘示弱，试图在这场角力中巩固自己一方霸主的地位。

面对新的政治格局，德国和日本看来都意识到加强合作的必要性。

从德国政府圈传来的消息称， 德日两国是价值伙伴关系，最为重要的是都拥有多边主义价值观，尊重民主，法治，市场经济和自由贸易。这样的定位在此之前还较为罕见。观察家认为，德国总理默克尔不远万里专程前往日本就是对此发出一个强烈信号。

和中国一样，德国和日本也和美国有高额贸易顺差。日本希望通过欧日贸易协议反对贸易保护主义势力，而这份历经数年谈判的协议已于2月1日起生效，覆盖了6亿人以及40%的世界贸易总额。对于特朗普来说，这份协议显然不合其心意。

加强经贸关系与技术合作

日本是继美国和中国之后世界上第三大经济体。加强与日本的经贸关系无疑是默克尔此次访问的一大动因。据报道，默克尔与日本首相安倍晋三的会谈内容除了双边合作外，还涉及美俄宣布退出《中导条约》裁军协议、北朝鲜核问题、委内瑞拉局势等国际问题。两国政府首脑还将会晤经济界代表。周二，默克尔的日程重点为经济会谈，包括数字化、人工智能和无人驾驶车等话题。此外，默克尔周二还将会晤明仁天皇以及5月1日即将登基的德仁太子。

Japan Angela Merkel mit Kaiser Akihito in Tokio (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

默克尔2015年3月访日时与明仁天皇会面

此外， 默克尔还将会见学生代表，与他们讨论德日关系以及未来所面临的挑战。这位物理博士还将与多位科研人员共进午餐，了解数字化，自动化，抗癌治疗，神经学研究等方面的发展状况。安倍首相已经表示，在今年6月底大阪举行的G20峰会上，工业4.0，人工智能和无人驾驶车将是主要议题。在这一点上，日本显然也将德国视为潜在的伙伴。

乐然/杨威廉（德新社等）

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