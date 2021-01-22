默克尔与拜登通电话 盼重建跨大西洋关系

(德国之声中文网) 德国政府发言人25日表示，德国总理默克尔和美国总统拜登25日在电话中一致认为，只有通过更紧密的合作，才能应对肆虐全球的新冠疫情和其他全球性的挑战。

在特朗普（Donald Trump）的领导下，跨大西洋关系急剧降温，他多次攻击德国的出口实力及其在北约内相对较低的国防开支。在2017年G7峰会和北约与特朗普举行的会议后，默克尔当时表示，欧洲不能再完全依赖盟友，强调欧洲必须变得更加独立。

德国政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）在一份声明中说，在上周拜登上任后的第一次电话交谈中，默克尔祝贺拜登就任美国总统。

塞伯特说：「同时，她宣布德国愿意在处理国际任务时，与其欧洲和跨大西洋的伙伴一起承担责任。」

默克尔和拜登一致认为，应对全球新冠疫情需要更多的国际努力。塞伯特说：「在这种情况下，总理对美国重返世界卫生组织的决定表示欢迎。」

白宫在宣读通话内容时说，美国和德国领导人一致认为「全球合作的重要性」，而目前全球必须应对的主要问题包含气候变化丶遏制全球新冠疫情和「追求全球经济稳定复甦」。

塞伯特说，两国领导人还谈到了外交政策问题，特别是与阿富汗和伊朗有关的问题，他们还讨论了贸易和气候政策。

白宫说，拜登告诉默克尔，他打算重振跨大西洋联盟。白宫指出，两人同意就共同的外交政策优先事项开展工作，其中包含阿富汗丶伊朗丶中国丶俄罗斯丶乌克兰和西巴尔干地区。

塞伯特说，默克尔也支持拜登决定让美国重返巴黎气候协定，并邀请他在疫情允许的情况下尽快访问德国。美国是德国在欧盟之外最重要的出口市场，但由于特朗普的「美国优先」贸易政策，如增加进口关税，导致双方贸易关系恶化。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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