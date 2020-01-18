 默克尔：不要排斥中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2020

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时政风云

默克尔：不要排斥中国

德国总理默克尔在一次获奖发言谈及跨大西洋关系时，也提到中国，表示不应在国际关系中排斥中国。

Deutschland Eröffnung der Ausstellung Survivors in Essen (Imagi-Images/Revierfoto)

默克尔：”这一情况很难让人接受“

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德国总理默克尔希望联盟党等三月欧盟会议之后，再度就是否将华为排除德国5G网络建设进行讨论。她认为，欧盟在这个问题上取得共识非常重要。 (21.01.2020)

默克尔表示，德国这样的开放国家，不应将华为这样的个别公司拒之门外，而且没有华为，德国5G网络建设也会受到威胁。如今，联邦内政部长也做出了类似的表态。 (18.01.2020)

本周四，德国联邦总理默克尔将同基民盟和基社盟的党内高层共同就是否允许华为参与德国5G网建设进行协商。联合执政的社民党去年年底前已经统一党内意见，要求将华为和中兴排除在德国市场门外。 (16.01.2020)

（德国之声中文网）德国总理默克尔周二（1月21日）在柏林美国研究院获颁亨利·基辛格奖发表答谢讲话。发言中，默克尔在未点名美国总统特朗普的情况下警告说，对欧洲而言，跨大西洋关系继续是重要的，但不要摧毁二战后建立起来的国际秩序。

她呼吁西方国家应设法将中国融入世界多国体系并平等对待，而不是将它排除在外，因为后者会让世界进入冷战式的两元化体系。

她影射冷战和目前的美中争端并表示，中国致力于重新扮演其作为领先国家的历史性角色，这让不少人惊怵，对此她颇能理解，因为，中国更多地是共产主义，而非民主，却在经济上获得成功，这一情况很难让人接受，默克尔说，"但我呼吁，我们不要再度沦入两级化的世界秩序"。

据路透社报道，近两年来，中美贸易战对出口导向的德国经济也形成越来越大的压力。中美贸易第一阶段协议签署后，德国股市略有上涨。默克尔计划在今年下半年德国担任欧盟轮值主席国时，举办欧中峰会，想要在不与美国对抗的情况下，继续推动同中国的经贸往来。

但这并非易事。特朗普政府已将华为公司以及其产品定义成"国家安全风险"，要求盟友国家建设国内5G网络时排除华为，否则可能会威胁到情报共享。据德媒报道，默克尔总理最近表示，在原则上反对排除任何一家公司参加德国的5G建设。但执政的联盟党和社民党议会党团对此有不同态度。相关问题也将推迟到今年下半年的欧中峰会上继续讨论。

默克尔之获得以前美国国务卿基辛格命名的这一奖项，是由于她对跨大西洋伙伴关系和维护国际组织所作出的努力。在特朗普治下，美国退出巴黎气候保护协定和与伊朗的核协议、阻碍世贸组织的工作。

 

 

凝炼/李鱼（路透社等）

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