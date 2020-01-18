默克尔：不要排斥中国

（德国之声中文网）德国总理默克尔周二（1月21日）在柏林美国研究院获颁亨利·基辛格奖发表答谢讲话。发言中，默克尔在未点名美国总统特朗普的情况下警告说，对欧洲而言，跨大西洋关系继续是重要的，但不要摧毁二战后建立起来的国际秩序。

她呼吁西方国家应设法将中国融入世界多国体系并平等对待，而不是将它排除在外，因为后者会让世界进入冷战式的两元化体系。

她影射冷战和目前的美中争端并表示，中国致力于重新扮演其作为领先国家的历史性角色，这让不少人惊怵，对此她颇能理解，因为，中国更多地是共产主义，而非民主，却在经济上获得成功，这一情况很难让人接受，默克尔说，"但我呼吁，我们不要再度沦入两级化的世界秩序"。

据路透社报道，近两年来，中美贸易战对出口导向的德国经济也形成越来越大的压力。中美贸易第一阶段协议签署后，德国股市略有上涨。默克尔计划在今年下半年德国担任欧盟轮值主席国时，举办欧中峰会，想要在不与美国对抗的情况下，继续推动同中国的经贸往来。

但这并非易事。特朗普政府已将华为公司以及其产品定义成"国家安全风险"，要求盟友国家建设国内5G网络时排除华为，否则可能会威胁到情报共享。据德媒报道，默克尔总理最近表示，在原则上反对排除任何一家公司参加德国的5G建设。但执政的联盟党和社民党议会党团对此有不同态度。相关问题也将推迟到今年下半年的欧中峰会上继续讨论。

默克尔之获得以前美国国务卿基辛格命名的这一奖项，是由于她对跨大西洋伙伴关系和维护国际组织所作出的努力。在特朗普治下，美国退出巴黎气候保护协定和与伊朗的核协议、阻碍世贸组织的工作。

凝炼/李鱼（路透社等）