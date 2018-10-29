默克尔不再竞选基民盟党主席

（德国之声中文网）据来自基民盟人士的消息，在12月基民盟党代会上，默克尔将不再竞选党主席。不过，64岁的默克尔将继续留任总理，直到2021年本届任期结束。此外，在基民盟联邦主席团会议上，默克尔表示，这将是她最后一届总理任期。之后她也不会在欧盟担任职务。
默克尔担任基民盟党主席已长达18年。此前她曾强调，党主席和总理职务应该集于一身。
在周日黑森州议会选举中，默克尔领导的基民盟得票率为27%，比上届选举下跌11.3个百分点。
下萨克森基民盟主席阿尔图斯曼（Bernd Althusmann)表示，默克尔放弃竞选党主席给了基民盟走向新开端的机会。他同时警告基民盟不要太长时间陷入候选人的讨论中。
自民党主席林德内则表示，“默克尔女士放弃了错误的职务。”他说，默克尔逐渐部分退出对联盟党和政府以及国家都没有什么好处。
据德国《图片报》报道，基民盟、基社盟联邦议会党团前主席弗里德里希·默尔茨(Friedrich Merz）向亲近人士表示，他愿意承担起相关责任来，前提是，基民盟有这样的愿望。
基民盟党主席另外的人选包括基民盟总干事安内格雷特·克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）、北威州州长、基民盟副主席拉舍特（Armin Laschet）以及联邦健康部长施帕恩（Jens Spahn）等。
乐然／苗子／李鱼（德新社、法新社）
-
谁能接默克尔的班？
默克尔的宠儿：克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）
如果默克尔要自定继任的话，估计会选中克兰普-卡伦鲍尔。这位现任基民盟秘书长曾担任萨尔州州长。她与默克尔一样，主张以欧洲全局方案解决移民问题，并认为目前的许多单边主义做法危及欧洲一体化进程。
-
谁能接默克尔的班？
过渡人选：朔伊布勒（ Wolfgang Schäuble）
现任联邦议院议长的朔伊布勒是议会内资格最老的成员，也拥有超越党派的威信。尽管他对默克尔的移民政策持保留态度，但在同执政伙伴基社盟有关避难法规的争议中，他站到了默克尔一边。76岁的朔伊布勒参与了欧盟各条约的谈判制定，因其对希腊的严厉态度被称为“欧洲的训导官”。
-
谁能接默克尔的班？
人缘欠佳: 冯德莱恩（Ursula von der Leyen）
59岁的冯德莱恩一度是默克尔继任的热门人选。但这位国防部长在党内并不很受欢迎，缺乏广泛的支持。她希望建立一支“拥有更大分量”的欧洲武装部队，并主张让难民在联邦国防军受训。
-
谁能接默克尔的班？
妥协人选：克勒克纳（Julia Klöckner）
这位45岁的农业和消费者保护部长善于在党内支持和反对默克尔的阵营间周旋。这一策略有可能让她成为赢家。不过在莱法州州长一职的竞争中， 这一路线没有奏效。在默克尔的难民政策问题上，克勒克纳在称赞和批评之间摇摆，最终落选。
-
谁能接默克尔的班？
保守派：施潘（Jens Spahn）
这位卫生部长近来在批评默克尔方面大有收敛。尽管如此，施潘仍被视为默克尔的对手和党内保守派变革的代表。现年38岁的施潘主张制定避难人数上限、禁止穆斯林女性蒙面，反对双重国籍，反对设立欧盟财政部长一职。
-
谁能接默克尔的班？
指向未来：君特（ Daniel Günther）
这位现任石荷州州长领导的“黑黄绿”（基民盟-自民党-绿党）联合政府，虽然在联邦层面上尚未成为现实，但被认为是未来大有希望的组合。在基民盟和基社盟的内部纷争中，45岁的君特是默克尔最坚定的支持者。他主张制定移民法，为避难被拒者打开进入德国劳动市场的合法途径。
-
谁能接默克尔的班？
幕后大总管：阿尔特迈尔（ Peter Altmaier）
这位经济和能源部长被认为是默克尔的左膀右臂。最好的例子：在难民危机高潮之际，默克尔任命他为难民政策协调员，实际上架空了内政部长德迈齐埃。在与美国的贸易纠纷中，60岁的阿尔特迈尔呼吁更重视欧盟，而不是特朗普，“价值共同体比某个政治家更强大”。
-
谁能接默克尔的班？
不抢眼的实力派：拉舍特（Armin Laschet）
德国人口最多的北威州的州长，似乎历来顺理成章地就应是总理人选。但57岁的拉舍特却很少出现在政治八卦中。不过这并不说明问题。一年前，拉舍特领导基民盟出人意料地赢得了北威州议会选举。在难民政策议题上，他一再力挺默克尔的路线。