默克尔不再竞选基民盟党主席

（德国之声中文网）据来自基民盟人士的消息，在12月基民盟党代会上，默克尔将不再竞选党主席。不过，64岁的默克尔将继续留任总理，直到2021年本届任期结束。此外，在基民盟联邦主席团会议上，默克尔表示，这将是她最后一届总理任期。之后她也不会在欧盟担任职务。

默克尔担任基民盟党主席已长达18年。此前她曾强调，党主席和总理职务应该集于一身。

在周日黑森州议会选举中，默克尔领导的基民盟得票率为27%，比上届选举下跌11.3个百分点。

下萨克森基民盟主席阿尔图斯曼（Bernd Althusmann)表示，默克尔放弃竞选党主席给了基民盟走向新开端的机会。他同时警告基民盟不要太长时间陷入候选人的讨论中。

自民党主席林德内则表示，“默克尔女士放弃了错误的职务。”他说，默克尔逐渐部分退出对联盟党和政府以及国家都没有什么好处。

据德国《图片报》报道，基民盟、基社盟联邦议会党团前主席弗里德里希·默尔茨(Friedrich Merz）向亲近人士表示，他愿意承担起相关责任来，前提是，基民盟有这样的愿望。

基民盟党主席另外的人选包括基民盟总干事安内格雷特·克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）、北威州州长、基民盟副主席拉舍特（Armin Laschet）以及联邦健康部长施帕恩（Jens Spahn）等。

乐然／苗子／李鱼（德新社、法新社）