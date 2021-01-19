 默克尔：不会放弃“北溪2”项目 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2021

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默克尔：不会放弃“北溪2”项目

德国总理默克尔周四针对“北溪2”表态称，尽管与美国存在分歧，她的基本立场并未改变，不会放弃这个与俄罗斯的天然气管道项目。

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针对俄德输气管道“北溪2号”，美国之前只是威胁制裁，未付诸于行动。特朗普离任前两天，白宫出台正式制裁措施。一艘俄罗斯管道铺设船成为了制裁目标。

不仅美国，就连德国的反对党政治家也曾呼吁德国退出北溪2号工程。但现在这种呼声却逐渐平静，因为该项目木已成舟。

德国联邦外交部长马斯近日在接受德新社采访时表示，虽然白宫即将易主，但是在同美国方面有关北溪二号天然气管道的争议以及德国军费开支比例等问题上，德国都不会改变立场。

在俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）中毒之后，欧洲面临着艰难抉择：是否叫停来自俄罗斯的天然气管道项目？终止北溪2号线到底意味着什么？

柏林夏里特医院周一解除了俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼的人工昏迷状态，他可对外界作出反应。对纳瓦尔尼的未遂毒杀在德国引发是否应终止与俄罗斯的北溪2号天然气管道项目的争议。

（德国之声中文网）穿越波罗的海连接俄罗斯和德国的北溪2号管线项目的存废是考验美欧关系的敏感议题。美国前总统特朗普在任内曾批准制裁该项目，引发德国政府的谴责抗议。华盛顿表示，北溪2号项目将使欧洲更依赖俄罗斯天然气，进而危害欧洲能源安全。克林姆林宫则指责美国政府其实是打着向欧洲出售其液化天然气的算盘。

该项目由俄罗斯国有企业俄罗斯天然气股份公司（Gazprom）所有，许多欧洲企业也参与投资。2019年12月，瑞士企业Allseas在美国的制裁威胁下从波罗的海撤出铺设天然气管道的船只导致项目停摆，俄罗斯天然气股份公司不得不自行完成剩余工程。

北溪2号项目还有6%的管线（约150公里）尚未铺设完毕。Gazprom有意尽快完成项目，但也承认项目存在被暂停或取消的风险。

在美国总统拜登周三就职前，德国经济部表示已经接获俄罗斯铺管船“命运女神号”（Fortuna）及其负责人遭到美方制裁的通知。  

去年俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼遭毒杀未遂，德国政府曾一度做出考虑终止该项目的表态。纳瓦尔尼在柏林接受治疗痊愈后于本周返国，入境后随即被俄罗斯当局扣留。德国总理默克尔周四再次呼吁俄罗斯立即释放纳瓦尔尼，但另一方面她也强调自己对北溪2号项目的立场不变。

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北溪2号管线项目的存废是考验美欧关系的敏感议题

默克尔周四在联邦新闻发布会上表示：“我的基本态度没有改变，不会认为这个项目不应该存在。”在谈到德国与美国对北溪2号项目的意见分歧时，默克尔表示，有必要与美国新政府和美国国会讨论，在天然气领域中哪些与俄罗斯的经济往来是可被接受的。她指出，美国与俄罗斯在石油领域也存在贸易关系。“这意味着我们必须将一切摊在桌面上。”

总体而言，默克尔认为美国总统拜登上任后，跨大西洋关系将有所改善，“双方的合作再次基于更广泛的共同信念基础上。”但她也预期双方在北溪2项目上仍会有摩擦。默克尔表示，重要的是要能确保乌克兰能继续作为俄罗斯天然气管道的中转国。

张筠青/石涛（路透社、美联社）

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