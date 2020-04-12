黑龙江省成中国疫情新焦点

(德国之声中文网) 位于中俄边境的黑龙江省绥芬河市，本周日宣布，将对所有入境人员实行"14天集中隔离医学观察+14天居家隔离医学观察+2次核酸检测+1次血清抗体检测"管控措施，并且对居住社区也实行封闭式管理。

绥芬河市祭出了"封城"式管控措施，是因为这座仅7万人口的小城连续几周来面临着巨大的外来输入病例压力。疫情之下，许多在俄罗斯的中国公民在无法买到回国机票的情况下，纷纷选择从莫斯科飞往符拉迪沃斯托克/海参崴，再经由陆路从绥芬河市入境。在口岸关闭前，该市每天要面临数百人的入境压力。

根据黑龙江省卫健委的通报，截至4月11日，经由这条路线输入的确诊病例已经累计达194人，占中国外来输入病例总数的14.6%。此外，还有一百余名现存无症状感染者。这与疫情逐渐平息、致力于复工复产的中国其他省市形成了鲜明对比。

根据绥芬河市政府的通告，全市的公路、铁路出入口也将实行封闭管制，并且对辖区内中俄边境实行24小时无死角、全覆盖巡逻，打击非法越境。边境口岸将继续关闭，仅对跨境货运车辆执行例外条款，但是俄罗斯籍司机必须实施专车转运、集中住宿，全程闭环管理，防止与外界接触。全市除满足居民生活基本需求的农贸市场、超市、药店等商户外，其余公共场所停止营业。

目前，绥芬河市还紧急建立了方舱医院，计划在今后用于安置无症状感染者；轻症患者将收治在市内其他医院中。症状较重的患者则将转运到百余公里外的牡丹江市治疗。

不少刚刚撤离湖北的医护人员，近日也再次被派往黑龙江省，应对当地可能出现的又一波疫情高峰。

哈尔滨市奖励群众举报

黑龙江省会哈尔滨市周日也宣布了与绥芬河相似的"外防输入、内防反弹"防疫措施，对境外入哈、国内疫情重点地区入哈人员，一律实行"14天集中隔离医学观察+14天居家隔离医学观察+2次核酸检测+1次血清抗体（IgM和IgG）检测"措施。哈尔滨市虽然离国境较远，但是该市机场依然有国际航班在维持运营。该市虽然没有对居民小区实施封闭式管理，但是一旦某栋居民楼内出现确诊病例或无症状感染者病例，该楼栋全体居民将接受全封闭管控，不得进出，由社区工作人员负责这些居民的生活物资保障工作。

值得注意的是，哈尔滨市还出台了群众举报奖励制度，"凡举报查证属实的、未曾登记掌握的，每人给予奖励2000元，并为其保密。同一情形被多人举报，奖励最先举报者"；"对不报、瞒报、迟报和不如实上报的，要追究相关外来人员和所属地区及单位责任。"

目前，黑龙江省全境现有确诊病例约200人，其中绝大多数为境外输入病例。此外还现存137名无症状感染者。境外输入病例人员几乎都为经俄罗斯回国的中国籍公民。中国政府已经在几星期前出台外国人入境禁令。

境外输入病例大多来自俄罗斯

此外，上海市也在4月10日一架从俄罗斯飞抵的客机中检出51名新冠病毒感染者，均为中国公民。

根据中国国家卫健委的数据，4月11日全天，中国大陆新增确诊病例99人，其中97人均为境外输入。另有现存无症状感染者1086例，其中332人系境外输入。国家卫健委新闻发言人米锋表示，4月11日境外输入新增病例创下了单日新高，他呼吁各地"要做好较长时间应对境外疫情输入的工作准备，进一步提升检测和救治能力。"

最近几日，中国的境外输入病例大多来自于俄罗斯。据俄罗斯官方数据，4月11日全天，新增确诊病例2186例，单日增幅高达16%。累计确诊15770例，累计死亡130例。