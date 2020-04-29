黑龙江成「下个湖北」 居民担忧遭歧视

(德国之声中文网) 由於黑龙江各地持续出现新冠疫情，当地人民也忧心，黑龙江恐成为下一个湖北省。居住在黑龙江西南部大庆市的邱先生向德国之声表示，黑龙江已经成为下一个湖北省，而疫情也严重打击了当地的旅游业。此外，他也担忧中国其他地区人民对东北的偏见与歧视，会因疫情严重而加深。

他説：「我认为疫情变得严重後，全国各地对东北的偏见与其实也会加深，因为确实有部分的病例是从黑龙江输出的，而网路上现在也容易看见对东北的歧视。我想，未来黑龙江人得面对大规模的就业歧视。」

住在牡丹江市的黄先生则说，黑龙江已经是中国的第二个湖北省，而中国其他地区已确实出现歧视黑龙江人的情况。他告诉德国之声：「我一个在山东工作的朋友，之前因为疫情严重，所以在家中办公。当他最近要返回山东复工时，公司一听说他是黑龙江人，便叫他先回家，六月份再复工。由此可见，歧视黑龙江人的势头已经开始了。」

牡丹江严格管控

一名居住在牡丹江市的黄姓男子向德国之声表示，在传出群聚感染之前，牡丹江市某些小区因出现无症状感染者，所以非常严格的管控出入，该市街上人潮也迅速减少。

在4月24日传出当地有医院群聚感染的情况後，牡丹江迅速扩大重点管控的小区名单，目前该市有24个小区都在接受重点管控。此外，牡丹江市政府4月26日也发布紧急通知，要求牡丹江全体市民「非必要，不外出。」

根据德国之声得到的紧急公告截图，牡丹江市政府要求各户派一人外出采买生活必需品，该人员在完成采买後，必须立即返家。公告还写道：「明天起，纠察队会上街，发现三人以上外边同行者查处，一律拘留。明天开始，全市禁止机动车上路。」

公告内容来指出，由於牡丹江市「疫情严峻」，自周一 (4月27日) 起，该市一律禁止外来车辆与外来人员入市，各户人员也一律不准外出。此外，道路与村庄内一律不准有人。除了医药店及证照齐全的超市外，其他的商店都得关闭。除了垃圾车与有证照的车外，街上也一律不准有任何车辆。

黄先生也告诉德国之声，虽然牡丹江市政府时常更新疫情资讯，但大部分的市民都对政府的透明度抱持怀疑态度。他说：「我不信任政府所公告的资讯，但因为这是人们获取信息的唯一来源，所以有些人会尝试透过其他渠道来取得新冠疫情的相关资讯。」

他质疑，封城与否，通常都是该市政府自行决定，但这些决定背後有多少科学根据，他认为人民无从得知。

哈尔滨谨慎戒备

此前传出大规模社区感染的哈尔滨，却未如牡丹江市一样颁布严格的封锁管控机制。居住在当地的李小姐向德国之声表示，哈尔滨目前要求当地小区发放一张出行卡给民众，而民众必须在出行卡上，贴上可以识别身份的证件及写上姓名，以利小区管理干部识别哪些人属於该小区。

她説：「虽然目前的规定是只有该小区的住户才能进入区内，但是我觉得实际上的身份查验，并不像1月份或2月份疫情高峰时这麽严格。目前，哈尔滨的部分早市仍继续营运，不过街上基本上每个人都戴口罩。」

李小姐也说，虽然哈尔滨政府在之前疫情短暂趋缓时，有放松相关防疫政策的执行，但在4月疫情再次变严重後，政府也开始进行新一波的防疫宣导。她告诉德国之声：「疫情再次变严重後，政府开始推动一波新的宣导，强调哈尔滨有两个聚会导致几十人感染，而这是个惨痛教训。所以政府希望人民近期都不要聚集，并记得戴口罩。」

李小姐与德国之声分享了一则近期张贴於个小区的公告，内容写道为抑制新冠疫情的群聚传播，该市鼓励群众积极的自报或举报有感染病毒风险的人员。在查证属实後，举报人能得到2000元人民币的奖励。然而，如果人民恶意举报，也将被依法追究法律责任。

李小姐説，目前哈尔滨当地民众对政府公布的疫情资讯的信任度，有很大差别。她觉得，当地通常较为年长的市民，会选择完全信任政府公布的资讯，但有些年轻人仍会质疑政府公布的数据。即便如此，她觉得目前哈尔滨的疫情，应该仍在可控范围之内，所以她选择相信政府公布的数据。

她説：「我自己现在是还算比较相信哈尔滨的数据，因为我觉得当疫情在可控的范围内时，瞒报反而会有害，所以现在如果哈尔滨市的疫情数量是在医疗体系可控的范围内，那这时瞒报资讯反而会造成疫情大幅扩张。」

黑龙江连爆群聚感染

在武汉连续数天未传出新的确诊病例之际，中国东北的黑龙江省过去两周却不断传出群聚感染。根据中国官媒新华社，三名自新冠疫情初期便在武汉镇守的重症医学专家，周日 (4月26日) 已从武汉转往黑龙江，准备去当地「分享武汉疫情防控经验」。

多家中国媒体报导，自哈尔滨於4月中传出两起医院群聚感染的事件後，位於黑龙江省东南方的第三大城牡丹江市，上周五 (4月24日) 也传出医院内群聚感染，目前已知有14人确诊，包含两名医护人员。

引爆新一波群聚感染的是一名65岁的龚姓病患。他原先因肝病在牡丹江市的康安医院接受治疗，而该医院自4月5日起开始收治由绥芬河口岸入境的新冠病患，而龚姓病患与其丈夫也因此转往其他医院治疗。然而，两人在4月18日检测新冠病毒时，结果呈现阳性，成为新冠确诊病患。

与此同时，牡丹江市当天再传出有3起无症状的新冠感染病例，其中两人是照顾龚姓病人的医护人员，另一人则是龚姓妇人的弟弟。4月21日，牡丹江再传两名无症状感染者，他们皆为龚姓夫妇的密切接触者。这使该市至4月24日总共出现14起群聚的新冠病例，其中8起是在龚姓病患原先接受治疗的康安医院，另外六人则是龚姓夫妇的密切接触者。

牡丹江由於接壤俄罗斯，其辖下的绥芬河市自4月起便出现大量境外移入的新冠病例，由於绥芬河市医疗条件有限，所以只能收治无症状感染者，剩馀有症状的感染者都被转往牡丹江市。根据黑龙江省卫健委周三 (4月29日) 公布的最新疫情资讯，黑龙江省目前累计有553起新冠确诊案例，其中有386起是境外移入，34起为无症状感染者。