 黑龙江一煤矿发生严重事故 11人丧生 | 经济纵横 | DW | 28.11.2023

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经济纵横

黑龙江一煤矿发生严重事故 11人丧生

中国东北黑龙江龙煤双鸭山矿业的双阳煤矿发生了一起煤矿事故，造成11人丧生。法新社报道指出，近年来中国矿业安全有所改善，但事故仍然屡见不鲜。

中国矿业安全记录不佳，事故仍然屡见不鲜

中国矿业安全记录不佳，事故仍然屡见不鲜

（德国之声中文网）据中国官媒报道，黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司11月28日通报，当天14时40分，公司所属双阳煤矿发生事故，"初步判断为冲击地压所致"。

报道称，截至28日18时20分，搜救工作已经结束，事故共造成11人遇难。事故原因正在进一步调查中。报道没有提及是否有人失踪或者受伤。

法新社报道指出，双鸭山位于黑龙江省东部，距离俄罗斯边境约130公里。煤炭生产是双鸭山的主要产业。当地冬季寒冷，周二（11月28日）下午7点，双鸭山的气温已经降至零下17摄氏度。

近几十年来，中国矿业安全状况有所改善，媒体对重大事故的报道也有改善、不再忽视。但是，在安全记录不佳、规章制度不一定能得到执行的采矿业，事故仍然屡见不鲜。

中国官方数据显示，去年发生了168起事故，造成了245人死亡。

今年9月，中国西南部贵州省的一场煤矿火灾造成至少16人死亡。

今年2月，内蒙古北部地区发生煤矿塌方事故，官方直到六月才公布死亡人数

今年2月，内蒙古北部地区发生煤矿塌方事故，官方直到六月才公布死亡人数

今年2月，内蒙古北部地区发生煤矿塌方事故，数十人和车辆被埋在废墟下。在数月时间里，当局都没有公布最终的死亡人数，直到6月时才表示，有53人在事故中丧生

（法新社等）

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