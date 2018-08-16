黑金星——见过金正日的韩国间谍

（德国之声中文网）与敌对国领导人见面交谈，这一点很少有特工能够做得到。更不要说这个敌对国是孤立的朝鲜。但有一个人却做到了，他的代号是"黑金星"，真名朴采书（Park Chae-seo）。

如今，以朴采书的经历改编的谍战片《北风》（The Spy Gone North）在韩国上映三周，吸引了500万观众，相当于韩国人口的10%。

"当间谍压力特别大。一个最小的错误也会将你出卖，比如说漏嘴这种蠢事。"64岁的朴采书在接受法新社采访时这样说道。

朴采书1990年开始为韩国军方情报机构工作，任务是搜集有关朝鲜核计划的情报。当时，朝鲜核武尚处于发展初期阶段。1995年，朴采书加入韩国情报机构国家安全企划部（今国家情报院），代号"黑金星"。他装成一名商人到北京的一家韩国公司工作，将进口的中国农产品伪装成免关税的朝鲜商品，并建立了与朝鲜联系人及线人的联系网络。

通过行贿，朴采书打通了接触朝鲜高官的渠道，有一次，他在平壤情报机构头目访问北京时送给他一批高仿劳力士。朴采书的突破在于成功地帮助金正日妹夫张成泽的外甥偿还了16万美元的债务，使其得以离开中国监狱。心怀感激的张成泽一家邀请他访问平壤。他借此之际为自己的广告公司与朝鲜观光局签订了400万美元的合同，获准在长白山和金刚山拍摄电视广告。

此外，朴采书还替金氏家族出售古董瓷器给韩国有钱人以换取资金。他也因此有机会与一名韩国专家一起，前往妙香山附近的一个储藏所。该专家估计，那里的古董价值10亿美元。

多次访问朝鲜后，朴采书1997年被带到平壤的百花园迎宾馆（Paekhwawon Guest House），在那里与金正日会晤了30分钟，谈出售古董的问题。去之前，他被告知要洗澡并穿着整齐，他则在尿道里偷藏微型录音机，以记录与金正日的对话。朴采书说，金正日进来后没有同他握手，"他的声音有点嘶哑。我没有因为担心身份暴露而紧张，反而觉得很放心，因为这显示我已经赢得朝鲜的完全信任。"会谈中，金正日还对韩国即将举行总统选举表示出兴趣。

朴采书说，在1997年的韩国大选前，朝鲜官员告诉他，3名李会昌（Lee Hoi-chang)的支持者让他们在大选前实施武装袭击。朴采书自己亲眼看到朝鲜官员在酒店房间里清点从那些韩国人那里得到的美元现钞，总共36扎，每扎10万美金。朴采书将此事报告了韩国国家情报院和金大中的班子。事件公布后，袭击没有发生，金大中以微弱的优势获得大选胜利，李会昌的支持者被判违反国家安全法。不过，由于朴采书拒绝出庭作证，该案上诉到最高法院后，被告被无罪释放。

韩国保守派重新掌权后，朴采书于2010年被捕，并因向朝鲜泄露机密罪被判6年监禁，尽管他一直强调，他提供的只是低级别机密，目的在于赢得朝鲜的信任。朴采书认为，这是一起政治迫害。

为了防止政治风向变化带来的后果，朴采书保留了他与金正日、张成泽等朝鲜官员的对话录音，以便能够自保。他说，他把这些录音藏在外国，很安全。

乐然/凝练（法新社）