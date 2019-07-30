 黑猩猩攻占国会 班克斯讽刺画天价卖出 | 文化经纬 | DW | 04.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

黑猩猩攻占国会 班克斯讽刺画天价卖出

伦敦下院里，大猩猩议员济济一堂：在买主眼里，为街头艺术家班克斯（Banksy）的这幅画作，值得拿出980万英镑。此前，苏富比拍卖行的预估价仅为其五分之一。

Großbritannien London Sotheby’s | Versteigerung Kunstwerk von Banksy (Getty Images for Sotheby's/Neil P. Mockford)

拍卖师巴尔克（Oliver Barker）在这幅班克斯大尺寸油画（本图中未出现）的拍卖会上

DW.COM

在德国，人们对于火车晚点的吐槽奇招百出：一位慕尼黑阿姨通过织围巾，来记录当天火车的晚点情况。这条“晚点日记”近日在网上拍出7550欧元的高价。她决定将拍卖所得捐给慈善机构。 (15.01.2019)

台湾商人收藏的一件珍品瓷器日前在香港拍卖会上刷新历史纪录。豪掷3370万美元的买家通过电话报价，身份神秘。 (03.10.2017)

（德国之声中文网）鉴于英国下院里数周、数月来围绕英国退欧发生的真实"猴戏"，班克斯大约10年前画就的这幅作品新近获得无人预想得到的现实性。英国下院里，满是黑猩猩--此乃班克斯的最著名画作。

伦敦拍卖行苏富比在其网站上宣布，班克斯名为《权力下放的国会》（Devolved Parliament）的这幅画已以980万英镑（约1106万欧元）售出。买者为何方神圣，未予说明。伦敦苏富比在先曾预估这幅画售价在150万至200万英镑之间，其创作者是既著名又神秘的艺术家班克斯。

拍卖会前，苏富比表示，"人们在英国脱欧争议中无论站在哪一边，今天，这幅画无疑比过去任何时候都更显得重要。"苏富比拍卖行欧洲当代艺术部主任布兰茨克（Alex Branczik）称赞道，班克斯在单一画作中就淋漓尽致地传达出了"这一最复杂的社会政治局面"。

长4米、高2.5米的这幅巨构约10年前画就，2009年首次在布里斯托尔（Bristol）展出。当时，该画尚名"《提问时刻》"（Question Time）。艺术家后来对之有所改动。其中包括：让天花板下的灯熄灭；前景上，一只猩猩手握的一根香蕉不再向上而是向下。在原定今年3月29日的英国退盟日期前夕，该画重又在布里斯托尔的一次展会上展出过。

街头艺术家班克斯依旧隐姓埋名。人们只知道，他来自布里斯托尔，1990年代末迁居伦敦。他以社会批评性的、多为具争议性题材的作品而出名。

England London Sotheby's Gemälde Girl with Red Balloon von Banksy (Reuters/Instagram/Pierrekoukjian/Sincefineart)

苏富比拍卖会上的惊秫瞬间

惊秫一刻--班克斯画作自毁

大约一年前，这位艺术家的另一幅画在苏富比的伦敦拍卖会上自毁，而且，就是在《女孩和气球》（Girl and Balloon）一画被宣布以104万英镑的最高电话报价售出后瞬间。拍椎落下后不久，被藏在厚实的巴洛克镀金画框里的--艺术家自己安置的--一个粉碎装置带着警报声将画作切成了均匀的细条。

 

凝炼/任琛（德新社、路透社）

相关内容

China Ordos Museum

为什么中国那么多大型博物馆都是空馆？ 30.07.2019

在中国掀起一阵建造博物馆的热潮，城市之间以华丽的建筑互相较劲，但是却没有提拨足够的资金给事后的维护管理，导致许多博物馆成为公共政策的牺牲品。

BdT Deutschland Neues Bauhaus Museum Dessau - Zwischen Transparenz und Spiegeln

设计百年：德绍包豪斯博物馆落成 09.09.2019

包豪斯运动塑造了20世纪的艺术、设计和建筑风格。纪念其诞生100周年之际，在德绍新落成的包豪斯博物馆开馆，德国总理默克尔为新馆揭幕。

Großbritannien Versteigerung von Boris Becker Memorabilien

网球神童债台高筑 贝克尔温网奖杯拍卖 25.06.2019

一个网球史上传奇今朝走到奖杯、奖章、球拍统统被强制拍卖的境地。本周，德国前偶像级网球巨星鲍里斯·贝克尔的82件个人物品由一家伦敦拍卖行在网上拍卖。

广告
Großbritannien London Sotheby’s | Versteigerung Kunstwerk von Banksy (Getty Images for Sotheby's/Neil P. Mockford)

黑猩猩攻占国会 班克斯讽刺画天价卖出

伦敦下院里，大猩猩议员济济一堂：在买主眼里，为街头艺术家班克斯（Banksy）的这幅画作，值得拿出980万英镑。此前，苏富比拍卖行的预估价仅为其五分之一。  

Denkmal des deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach Leipzig (picture-alliance/dpa)

巴赫：啊，博大的爱

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫1722年到1723年创作了《约翰受难曲》，其中选用了11首众赞歌。请听伯尔尼管弦乐团演奏的《约翰受难曲》选段：啊，博大的爱。  