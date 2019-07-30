黑猩猩攻占国会 班克斯讽刺画天价卖出

（德国之声中文网）鉴于英国下院里数周、数月来围绕英国退欧发生的真实"猴戏"，班克斯大约10年前画就的这幅作品新近获得无人预想得到的现实性。英国下院里，满是黑猩猩--此乃班克斯的最著名画作。

伦敦拍卖行苏富比在其网站上宣布，班克斯名为《权力下放的国会》（Devolved Parliament）的这幅画已以980万英镑（约1106万欧元）售出。买者为何方神圣，未予说明。伦敦苏富比在先曾预估这幅画售价在150万至200万英镑之间，其创作者是既著名又神秘的艺术家班克斯。

拍卖会前，苏富比表示，"人们在英国脱欧争议中无论站在哪一边，今天，这幅画无疑比过去任何时候都更显得重要。"苏富比拍卖行欧洲当代艺术部主任布兰茨克（Alex Branczik）称赞道，班克斯在单一画作中就淋漓尽致地传达出了"这一最复杂的社会政治局面"。

长4米、高2.5米的这幅巨构约10年前画就，2009年首次在布里斯托尔（Bristol）展出。当时，该画尚名"《提问时刻》"（Question Time）。艺术家后来对之有所改动。其中包括：让天花板下的灯熄灭；前景上，一只猩猩手握的一根香蕉不再向上而是向下。在原定今年3月29日的英国退盟日期前夕，该画重又在布里斯托尔的一次展会上展出过。

街头艺术家班克斯依旧隐姓埋名。人们只知道，他来自布里斯托尔，1990年代末迁居伦敦。他以社会批评性的、多为具争议性题材的作品而出名。

苏富比拍卖会上的惊秫瞬间

惊秫一刻--班克斯画作自毁

大约一年前，这位艺术家的另一幅画在苏富比的伦敦拍卖会上自毁，而且，就是在《女孩和气球》（Girl and Balloon）一画被宣布以104万英镑的最高电话报价售出后瞬间。拍椎落下后不久，被藏在厚实的巴洛克镀金画框里的--艺术家自己安置的--一个粉碎装置带着警报声将画作切成了均匀的细条。

凝炼/任琛（德新社、路透社）