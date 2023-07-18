黑海谷物协议 俄警告勿擅自行动

（德国之声中文网）莫斯科周一宣布将退出"黑海谷物倡议"。去年在该倡议下，乌克兰谷物得以从其黑海港口安全出口，以帮助缓解全球粮食危机。

俄罗斯称，退出该倡议是因为，帮助俄罗斯将本国的谷物和化肥在西方制裁之下得以出口的一项对等协议没有得到满足。

乌克兰总统泽连斯基周一称，土耳其和联合国仍可能帮助该国维持一条安全的海上通道并监察船只。

但克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在新闻简报会上表示："我们所谈论的是靠近战区的一个地区…没有适当的安全保障，那里存在特定的风险。所以，正式达成任何事项，如果没有俄罗斯，那就应当考虑到这些风险的存在。"

佩斯科夫称，运输谷物的船只所经过的水域"显然"也被基辅用于军事目的。乌克兰则予以否认。

美国国务卿布林肯周一指责俄罗斯"持续以粮食作为武器"，对世界各地数百万的脆弱人群带来伤害。

佩斯科夫则驳斥这一说法，称俄罗斯履行了义务，并多次延长该倡议，尽管对莫斯科做出的对等承诺却没有得到落实。

佩斯科夫说，非洲最贫穷的国家从该倡议中受益最少，但俄罗斯愿继续为其免费提供粮食。他说，莫斯科与其非洲伙伴保持联系，并将于下周在圣彼得堡俄非峰会上就此磋商。

土耳其则表示，该国外长菲丹与俄外长拉夫罗夫就谷物事宜进行了电话磋商。

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媒体："黑海谷物倡议"最大的进口国是中国

《新苏黎世报》报道称，此前的"黑海谷物倡议"下，最大的谷物进口国是中国。报道称，该倡议下运输的3300万吨粮食中，中国接收的占到近四分之一。此外，土耳其是该倡议下的第三大进口国。因此，延长该倡议符合这两国的利益。

报道称，2020年，中国取代美、欧成为最大的粮食和农产品进口国。传统上，中国在谷物进口方面很大依赖于美国和澳大利亚。为改变这一局面，过去十年，中国政府大力从乌克兰进口。2021年，中国从乌克兰进口了800万吨玉米。由此，乌克兰成为仅次于美国的中国第二重要的玉米供应国。2022年俄罗斯入侵乌克兰后，这一数字下降到500万吨。中国不得不重新转向价格更高的传统贸易伙伴美国。但去年，中国也扫清了从巴西进口玉米的障碍。

报道指出，今年中国政府就乌克兰提出的12点立场声明中，其中一条即为保障粮食外运。其中写道："各方应均衡全面有效执行俄罗斯、土耳其、乌克兰和联合国签署的黑海粮食运输协议，支持联合国为此发挥重要作用。中方提出的国际粮食安全合作倡议为解决全球粮食危机提供了可行方案。"

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（路透社等）

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