黑海为什么具有如此重要的战略意义？

（德国之声中文网）今年7月，俄罗斯宣布不再延长黑海运粮协议。此后，俄乌双方的商船航线都遇到了在黑海水域遇到了不小的麻烦。俄军加强了对敖德萨等乌克兰海港的空袭，并威胁要攻击进出乌克兰港口的商船。乌克兰则将俄罗斯的六个黑海港口宣布为"战争风险区"，并威胁要对俄罗斯船只以及港口设施实施报复性攻击。对于俄乌两国而言，黑海都是重要的对外门户，具有毋庸置疑的战略与经济意义。

除了俄罗斯与乌克兰，土耳其、保加利亚、罗马尼亚这三个北约成员国也在黑海有着重大战略利益。

俄罗斯的核心利益

几个世纪以来，俄罗斯一直将黑海视作自己的核心势力范围，不论是沙皇时期还是苏联时期，黑海战略都极受重视。直到今天，莫斯科依然视黑海为通往地中海、中东、北非、南欧的跳板。俄罗斯通过黑海向遥远地区施加影响力，比如俄罗斯在叙利亚塔尔图斯就设立有一个海军基地，黑海舰队的船只频繁往返于黑海和地中海。

黑海舰队是俄罗斯在该地区施加军事影响力的最核心力量。早在1793年，沙俄就在克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔设立了黑海舰队司令部。这也是俄罗斯为数不多的不冻港出海口。

几百年来，俄罗斯在黑海打了许多场战争，更是凸显黑海对其的重大价值。沙俄与奥斯曼土耳其帝国至少打了十次战争。近年来，俄罗斯煽起的几场对外战争也都是围绕黑海开打：2008年，俄罗斯入侵格鲁吉亚，割据了阿布哈兹等黑海沿岸地区。2014年，俄罗斯吞并了其原本就租用着海军基地的乌克兰克里米亚半岛。而在2022年俄乌战争全面爆发后，俄军更是占领了克里米亚半岛以东的全部乌克兰海岸线。

在贸易方面，黑海也对俄罗斯意义重大。俄罗斯对外出口的粮食、化肥等商品很大一部分都要通过黑海港口转运。在俄乌战争开打后，俄罗斯与没有对其施加制裁国家的贸易往来也常常通过黑海进行。

乌克兰的生命线

对于乌克兰而言，黑海贸易航道更是堪称生命线。在和平时期，乌克兰出口货物的50%以上都是通过敖德萨港转运。被誉为"粮仓"的乌克兰，其粮食也多是通过黑海外运。在战争爆发以前，俄罗斯与乌克兰占据了全球小麦出口总额的24%、葵花籽油的60%。

如今，俄罗斯与乌克兰互相瞄准对方的港口和商船，因为双方都知道一旦掐断黑海贸易航道，就能造成巨大经济损失。乌克兰方面在战争爆发后努力开拓新的商路，但依然有40%的粮食必须通过黑海外运。

夹缝之间的欧盟新商路

黑海的主要贸易方向有两条：南北向由俄罗斯、乌克兰的黑海北岸通往南方的地中海；东西向则联通欧洲与亚洲。俄乌两国在南北向打得你死我活，欧盟则力图在东西向做文章。在黑海西岸，保加利亚与罗马尼亚是欧盟最靠东的成员国。在黑海东岸的高加索地区，格鲁吉亚也与欧盟签有联系国协议（北岸的乌克兰也签有欧盟联系国协议）。

作为亚欧之间货物与能源的运输通道，黑海的地位正越来越重要。尤其在欧盟努力摆脱对俄能源依赖的今天，拥有丰富油气资源的阿塞拜疆、土耳其能够通过黑海的管道向欧洲输送能源。而且，黑海的管道既能绕开北方的俄罗斯，也能避开南方的伊朗，欧洲人不必担心管道受到国际制裁的影响。

土耳其扼守要冲

北约也对黑海显露出越发浓厚的兴趣。1997年后、俄乌战争爆发前，北约每年都在黑海举行大型军演，不过一般只是由保加利亚、罗马尼亚、土耳其这三个沿岸的北约成员国参加。根据1936年的《蒙特勒条约》，土耳其对地中海进出黑海的博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡通道拥有完整的主权。在俄乌战争爆发短短几天后，土耳其就根据条约宣布对所有外国军舰封闭这条通道，这意味着不论是俄罗斯，还是乌克兰或其盟友，都无法再向黑海调配任何军舰。

扼守黑海唯一对外水道的土耳其，显然具有极其重要的地缘战略位置。土耳其是北约在该地区最为重要的成员国，安卡拉也理所当然地视自己为中亚、高加索、中东之间的贸易枢纽。

土耳其非常重视在北约内部的黑海地区领导者地位。对俄关系更是重中之重。和莫斯科一样，安卡拉也将黑海视作核心势力范围。土耳其十分在意维护保持了数十年的黑海势力平衡。根据1936年的《蒙特勒条约》，安卡拉有权拒绝域外势力进入黑海，即便北约国家也不例外。在这一点上，倒是正合莫斯科的意愿。

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