 黑海为什么具有如此重要的战略意义？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.08.2023

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时政风云

黑海为什么具有如此重要的战略意义？

欧洲曾经长期不重视黑海战略。而在俄乌战争爆发后，黑海的战略价值凸显。在那里，多股不同势力存在着利益冲突。

黑海自古就是兵家必争之地

黑海自古就是兵家必争之地

（德国之声中文网）今年7月，俄罗斯宣布不再延长黑海运粮协议。此后，俄乌双方的商船航线都遇到了在黑海水域遇到了不小的麻烦。俄军加强了对敖德萨等乌克兰海港的空袭，并威胁要攻击进出乌克兰港口的商船。乌克兰则将俄罗斯的六个黑海港口宣布为"战争风险区"，并威胁要对俄罗斯船只以及港口设施实施报复性攻击。对于俄乌两国而言，黑海都是重要的对外门户，具有毋庸置疑的战略与经济意义。

除了俄罗斯与乌克兰，土耳其、保加利亚、罗马尼亚这三个北约成员国也在黑海有着重大战略利益。

克里米亚半岛上的塞瓦斯托波尔一直是俄罗斯黑海舰队的司令部。苏联解体后，俄罗斯一直向乌克兰租赁的塞瓦斯托波尔军港，一直到2014年俄罗斯吞并整个克里米亚半岛

克里米亚半岛上的塞瓦斯托波尔一直是俄罗斯黑海舰队的司令部。苏联解体后，俄罗斯一直向乌克兰租赁的塞瓦斯托波尔军港，一直到2014年俄罗斯吞并整个克里米亚半岛

俄罗斯的核心利益

几个世纪以来，俄罗斯一直将黑海视作自己的核心势力范围，不论是沙皇时期还是苏联时期，黑海战略都极受重视。直到今天，莫斯科依然视黑海为通往地中海、中东、北非、南欧的跳板。俄罗斯通过黑海向遥远地区施加影响力，比如俄罗斯在叙利亚塔尔图斯就设立有一个海军基地，黑海舰队的船只频繁往返于黑海和地中海。

黑海舰队是俄罗斯在该地区施加军事影响力的最核心力量。早在1793年，沙俄就在克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔设立了黑海舰队司令部。这也是俄罗斯为数不多的不冻港出海口。

几百年来，俄罗斯在黑海打了许多场战争，更是凸显黑海对其的重大价值。沙俄与奥斯曼土耳其帝国至少打了十次战争。近年来，俄罗斯煽起的几场对外战争也都是围绕黑海开打：2008年，俄罗斯入侵格鲁吉亚，割据了阿布哈兹等黑海沿岸地区。2014年，俄罗斯吞并了其原本就租用着海军基地的乌克兰克里米亚半岛。而在2022年俄乌战争全面爆发后，俄军更是占领了克里米亚半岛以东的全部乌克兰海岸线。

在贸易方面，黑海也对俄罗斯意义重大。俄罗斯对外出口的粮食、化肥等商品很大一部分都要通过黑海港口转运。在俄乌战争开打后，俄罗斯与没有对其施加制裁国家的贸易往来也常常通过黑海进行。

黑海运粮协议失效后，俄罗斯加强了对敖德萨等乌克兰海港的空袭力度

黑海运粮协议失效后，俄罗斯加强了对敖德萨等乌克兰海港的空袭力度

乌克兰的生命线

对于乌克兰而言，黑海贸易航道更是堪称生命线。在和平时期，乌克兰出口货物的50%以上都是通过敖德萨港转运。被誉为"粮仓"的乌克兰，其粮食也多是通过黑海外运。在战争爆发以前，俄罗斯与乌克兰占据了全球小麦出口总额的24%、葵花籽油的60%。

如今，俄罗斯与乌克兰互相瞄准对方的港口和商船，因为双方都知道一旦掐断黑海贸易航道，就能造成巨大经济损失。乌克兰方面在战争爆发后努力开拓新的商路，但依然有40%的粮食必须通过黑海外运。

泛亚德里亚天然气管道将阿塞拜疆的天然气通过黑海沿岸的格鲁吉亚、土耳其运送到亚德里亚之滨的希腊、意大利等欧洲国家。

泛亚德里亚天然气管道将阿塞拜疆的天然气通过黑海沿岸的格鲁吉亚、土耳其运送到亚德里亚之滨的希腊、意大利等欧洲国家。

夹缝之间的欧盟新商路

黑海的主要贸易方向有两条：南北向由俄罗斯、乌克兰的黑海北岸通往南方的地中海；东西向则联通欧洲与亚洲。俄乌两国在南北向打得你死我活，欧盟则力图在东西向做文章。在黑海西岸，保加利亚与罗马尼亚是欧盟最靠东的成员国。在黑海东岸的高加索地区，格鲁吉亚也与欧盟签有联系国协议（北岸的乌克兰也签有欧盟联系国协议）。

作为亚欧之间货物与能源的运输通道，黑海的地位正越来越重要。尤其在欧盟努力摆脱对俄能源依赖的今天，拥有丰富油气资源的阿塞拜疆、土耳其能够通过黑海的管道向欧洲输送能源。而且，黑海的管道既能绕开北方的俄罗斯，也能避开南方的伊朗，欧洲人不必担心管道受到国际制裁的影响。

2022年8月，一艘运载有乌克兰外运粮食的商船正在通过博斯普鲁斯海峡

2022年8月，一艘运载有乌克兰外运粮食的商船正在通过博斯普鲁斯海峡

土耳其扼守要冲

北约也对黑海显露出越发浓厚的兴趣。1997年后、俄乌战争爆发前，北约每年都在黑海举行大型军演，不过一般只是由保加利亚、罗马尼亚、土耳其这三个沿岸的北约成员国参加。根据1936年的《蒙特勒条约》，土耳其对地中海进出黑海的博斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡通道拥有完整的主权。在俄乌战争爆发短短几天后，土耳其就根据条约宣布对所有外国军舰封闭这条通道，这意味着不论是俄罗斯，还是乌克兰或其盟友，都无法再向黑海调配任何军舰。

扼守黑海唯一对外水道的土耳其，显然具有极其重要的地缘战略位置。土耳其是北约在该地区最为重要的成员国，安卡拉也理所当然地视自己为中亚、高加索、中东之间的贸易枢纽。

土耳其非常重视在北约内部的黑海地区领导者地位。对俄关系更是重中之重。和莫斯科一样，安卡拉也将黑海视作核心势力范围。土耳其十分在意维护保持了数十年的黑海势力平衡。根据1936年的《蒙特勒条约》，安卡拉有权拒绝域外势力进入黑海，即便北约国家也不例外。在这一点上，倒是正合莫斯科的意愿。

受俄乌战争影响 中国集装箱改道格鲁吉亚

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