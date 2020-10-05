黑洞研究学者获诺贝尔物理学奖

（德国之声中文网）德国人莱因哈德·根泽尔（Reinhard Genzel）是位于慕尼黑附近加尔兴的马克斯·普朗克地外物理研究所所长，并在慕尼黑路德维希·马克西米利安大学任教。自1999年以来，他也一直是美国加州大学伯克利分校的全职教授。

据瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩公布的消息，生于1931年的罗杰·彭罗斯（Roger Penrose）成为本届物理学奖得主是"因为他发现黑洞的形成是广义相对论的一个有力预测"。莱因哈德·根泽尔（1952年出生）和安德烈娅·盖兹（Andrea Ghez，1965年出生）因在银河系中心发现一个超大质量的致密天体而获奖。

彭罗斯发明数学方法

诺贝尔奖委员会表示，彭罗斯发明了巧妙的数学方法来探索爱因斯坦的广义相对论，他证明黑洞是这一理论的直接结果，这些时间和空间怪物，捕获了靠近它们的一切。根泽尔和盖兹发现，一个看不见的极重物体在银河系中心控制着行星轨道。超重黑洞是目前已知的唯一解释。

今年的物理学奖最高奖金总共为1000万克朗（约95万欧元），比去年多100万克朗。

黑洞的形成是广义相对论的一个有力预测

诺贝尔物理学奖：男性称霸的领域

去年，詹姆斯·皮布尔斯（James Peebles）（加拿大/美国）因其对宇宙发展的基础见解获得了诺贝尔物理奖的一半。另一半由瑞士人米歇尔·马约尔（Michel Mayor）和迪迪埃·奎洛兹（Didier Queloz）荣获，两人发现了第一个围绕类太阳恒星运行的系外行星。

诺贝尔物理奖是一个一直由男性称霸的领域。迄今为止，只有三名女性获得过该奖项，比例只占1.9％。

今年的诺贝尔奖颁奖季随着周一（10月5日）诺贝尔医学奖的揭晓正式来临。美国研究人员哈维·艾特（Harvey Alter）和查尔斯·赖斯（Charles Rice）及其英国同事迈克尔·霍顿（Michael Houghton）因发现丙型肝炎病毒而荣获医学奖。

接下来的几天将公布化学和文学奖得主。诺贝尔和平奖将在星期五（10月9日），经济学奖将在下周一（10月12日）公布。由于新冠疫情的原因，12月在斯德哥尔摩举行的颁奖典礼被取消，在奥斯陆举行的诺贝尔和平奖颁奖仪式也将以较小的规模进行。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2018: 超短波长激光和光学镊子 激光已经成为我们生活中一项必不可少的应用。加拿大科学家唐娜·斯特里克兰（Donna Strickland）和法国科学家热拉尔·穆鲁（Gérard Mourou）所做的工作为产生人类有史以来波长最短、能量最高的激光铺平了道路。2018年荣获诺贝尔物理学奖的除了这两名科学家还有美国科学家亚瑟·阿什金（Arthur Ashkin），他所发明的光镊具有广阔工业与医学应用前景。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2014：蓝色发光二极管（LED） 2014年的诺贝尔物理学奖被授予日本名古屋大学的两名教授赤崎勇和天野浩以及美籍日裔科学家中村修二，表彰他们在上世纪发明了蓝色发光二极管（LED），因此带来了新型节能光源。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2013年诺贝尔物理奖：上帝粒子 早在大约50年前，年轻的物理学家希格斯(Peter Higgs)和同事弗朗索瓦·恩格勒（François Englert）就提出了至关重要的“希格斯波色子”理论（又称“上帝粒子”）。希格斯玻色子就像粘合剂一样，会减慢无数粒子飞行速度，使粒子获得质量。直到去年，欧洲核子研究中心（CERN）才证实了希格斯玻色子的存在。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2011：宇宙的奥秘 三位美国研究人员索尔·珀尔马特（Saul Perlmutter）、布莱恩·施密特（Brian Schmidt）和亚当·里斯（Adam Riess）因为发现宇宙不断的现象而获得了诺贝尔奖。不过科学家们至今仍不知发生这个现象的原因是什么。而找到答案的人一定能获得诺贝尔奖！

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2009：光和电的互转 生于中国的美国物理学家高錕（Charles Kuen Kao）发明了光纤电缆。这种技术传输网页或是电话内容时不但速度快，信息也不会流失。电子数据会被转换成超短光脉冲，通过光纤电缆传输，当光波到达光纤末端时，又再次被转化为电脉冲。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 2007：大容量，小型化 笔记本电脑的硬盘变得越来越小，但体积虽然缩小，但是硬盘的容量要比几年前大的多。其间的奥秘在于巨磁阻。人们制造出了一种可以产生巨磁阻效应的特殊结构硬盘。德国物理学家格林贝格（Peter Grünberg）和法国科学家费尔（Albert Fert）凭借这个发现获得了诺贝尔奖。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1989：分秒不差 非常精确测量时间的基础是美国人诺曼·福斯特·拉姆齐（Norman Ramsey）奠定的。他发明了一个世界上最精准的原子钟。每年的误差最多只有25亿分之一秒。目前，德国的布伦瑞克（Braunschweig）坐落着四座原子钟。德国官方时间就是以它们为基准设置的。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1986：微型世界 德国人鲁斯卡（Ernst Ruska）带领我们看到了另外一番景象：他是电子显微镜的发明者。他的发明能够把小小的跳蚤放大数倍（见图）。人们可以利用电子显微镜看到肉眼看不到的东西。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1971：3D技术功能大 全息摄影术的诞生要感谢匈牙利工程师丹尼斯·加博尔（Dennis Gábor）。他真切地再现了物体在三维空间中的真实现象。不过这种技术并不仅仅只是新颖的小玩意：纸钞借助具有3D效果的防伪手段，增加了不法分子造假币的难度。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1964：激光的故事 简单来讲，很多向同一个方向运动的光线在一起就叫做激光。激光不仅仅能够产生幻美绝伦的视觉效果，让观众大饱眼福，而且还可以用来切割金属，在医学上，也可以利用激光烧去皮肤上难看的斑点。因为在激光科学上的巨大贡献，美国人查尔斯·汤斯（Charles Townes）和俄罗斯人巴索（Nikolai Bassow）和普洛科洛夫（Alexander Prochorow）共同获得了诺贝尔奖项。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1956：科技的飞跃 智能手机、手提电脑、平板电脑的诞生要感谢三个美国人：威廉·肖克莱（William Shockley）、约翰·巴丁（John Bardeen）和沃尔特·布拉顿(Walter Brattain)。他们首次发明了晶体管。像图片上的电脑处理器就是由数百万个晶体管而组成的。人们可以看到，一枚硬币要比一个晶体管大的多。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1903：贝克勒耳和放射性 法国物理学家贝克勒耳（Antoine Henri Becquerel）发现了一些重金属原子核的自发放射性——比如图片上的铀。贝克勒也因此发现了放射性。居里夫人和她的丈夫皮埃尔对这种现象作出了更详细的研究。这三人之后都获得了诺贝尔奖。

百年回眸：诺贝尔物理学奖 1901：人骨追踪 首位被授予诺贝尔物理奖项的科学家是德国人威廉·康拉德·伦琴（Wilhelm Conrad Röntgen）。他发现了伦琴射线。即使到了今天，医生们仍然使用这种方法诊断患者牙齿根部是否有发炎状况。不过这种能量辐射有着或会致癌的缺陷。伦琴自己把这种射线叫做X射线，后人为了纪念这项发现，把射线做了重新命名。 作者: Brigitte Osterath



李京慧/苗子 (德新社、法新社)

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