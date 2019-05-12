黑暗世界生存：朝鲜女性在华被迫从事色情业

（德国之声中文网）据路透社报道，对朝鲜女性的性剥削每年在中国的黑市产生至少1.05亿美元利润。这是位于伦敦的朝鲜未来动议（Korea Future Initiative）组织发布报告所提及的数字。

报告的作者Yoon Hee-soon表示："受害者被迫以30元人民币的价格从事性交易，或以1000元人民币被卖给中国人当妻子，还有人被迫从事网络色情业。许多女性被多次拐卖，在逃亡第一年内被迫从事至少一种形式的色情业。"

据估计，在中国的朝鲜女性有六成被拐卖至性行业。这份报告将提交给英国议会。研究者称，其中近半数被迫卖淫，三分之一被迫成婚，其余多数被迫从事网络色情业。报告称，许多朝鲜女性被关在中国东北的妓院难以逃身。

报告称，有逃出来的朝鲜女性表示，在上海被迫卖淫的女性身上被刻有不同的纹身--如狮子或蝴蝶，作为其"所有权"的标识，防止被"竞争对手"拐走。受访者表示，一些女性死于性病和虐待。

报告称，被关在网络色情窝点的女性年龄在12-29岁之间，有时年龄更低。一次色情直播的价格可能是110美元。研究者称，许多订阅网络色情内容的用户看上去来自韩国。

报告引述一位被称为崔女士的女性称，她在一处网络色情窝点惊讶地看到年龄很小的女孩。她表示，自己在那里被4位男性轮奸。

报告称，朝鲜女性被卖到农村结婚的价格在1000元-50000元之间。她们也遭受强暴和虐待。

Yoon Hee-soon称，据估计，在中国的朝鲜人约有5万-20万。中国拘禁并遣返朝鲜人的政策迫使他们被迫在黑市求生，从而有极高的风险遭受拐卖和性剥削。

报告称，有些朝鲜女性被逮捕后，被警察转卖。还有些蛇头谎称可以帮助这些女性逃往其他国家申请避难。

研究者称，一些人口拐卖网络延伸到朝鲜国内，在市场、村庄、车站寻找看上去迷茫无措的女孩，把她们拐卖到中国的妓院。

位于伦敦的朝鲜未来动议组织敦促各国帮助在中国的朝鲜人逃亡，呼吁各国使馆为申请避难者提供难民身份。

苗子/乐然（路透社）