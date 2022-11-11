通常是指对计算机科学、编程和设计方面具高度理解、并研究如何智取计算机安全系统的人员。他们利用公共通讯网路，如电话系统和互联网，在非正规的情况下登录对方系统，掌握操控系统之权力。

黑客大致可分为3个类型：白帽黑客、灰帽黑客、黑帽黑客，其目标分别为改善网络安全、炫耀高超技术、满足团体利益或个人私欲。