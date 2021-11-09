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黑客

通常是指对计算机科学、编程和设计方面具高度理解、并研究如何智取计算机安全系统的人员。他们利用公共通讯网路，如电话系统和互联网，在非正规的情况下登录对方系统，掌握操控系统之权力。

黑客大致可分为3个类型：白帽黑客、灰帽黑客、黑帽黑客，其目标分别为改善网络安全、炫耀高超技术、满足团体利益或个人私欲。

IT Security Wissenschaftler trainieren im Raum Cyber Range im Cybersicherheitszentrum Athene, wie eingeschleuste Erpresser-Programme (Ransomware) unschädlich gemacht werden können. Der wieder gestiegene Umfang von Cyberangriffen auf Firmen, Behörden und medizinische Einrichtungen zeigen nach Einschätzung von Spezialversicherern den oft nachlässigen Umgang mit Hacking-Gefahren. (zu dpa «Versicherer: Schutz vor Hackerattacken überfordert viele Firmen noch») +++ dpa-Bildfunk +++

刑警国际行动 多名黑客嫌疑人落网  09.11.2021

在一次国际合作行动中，有7名网络犯罪嫌疑人士被捕。其中至少有两人被指通过使用勒索软件（Ransomware），敲诈了50多万欧元。 
3141454 06/28/2017 IT systems in several countries have undergone a global ransomware attack. Alexey Malgavko/Sputnik Foto: Alexey Malgavko/Sputnik/dpa |

美国悬赏1000万捉拿“黑暗面”头目 05.11.2021

美国政府悬赏1000万美元，查找犯罪组织“黑暗面”（DarkSide）头目的信息。此外还提供高达500万美元的赏金，保护全球范围内该勒索软件团体的受害者。
An engineer shows devices and explains the technology developed by the Israeli firm Cellebrite's technology on November 9, 2016 in the Israeli city of Petah Tikva. It only takes a few seconds for an employee of Cellebrite's technology, one of the world's leading hacking companies, to take a locked smartphone and pull the data from it. / AFP / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

美国政府将禁止向中国和俄罗斯出口黑客技术  21.10.2021

美国商务部出台新出口管制规定：除非取得许可，不得向中俄等国出口黑客软件和设备。该项规定旨在反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，确保美国公司不会助长独裁主义行为。 
ARCHIV - ZUR WINTERSESSION 2019 MIT DEM THEMA CYBERSICHERHEIT, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - [Symbolic Image / Staged Image] A hacker's computer screen with passwords and users' data, photographed on it on July 7, 2019. (KEYSTONE/str)

民调：中俄两国是美国网络安全最大威胁 11.10.2021

一项最新发布的民调显示，大多数美国人都对美国网络系统遭遇黑客袭击的风险表示担忧，他们认为最大的黑客威胁来自中国和俄罗斯。
epa04319257 A LINE user starts the messenger application on a smartphone in Tokyo, Japan, 17 July 2014. The operator of popular smartphone messenger application LINE has applied for an initial public offering on the Tokyo Stock Exchange that could value the company at more than 10 billion dollars, a report said on 16 July 2014. But LINE Corp said the company may consider listing either on the New York Stock Exchange or the Nasdaq, A Japanese financial daily reported. EPA/KIMIMASA MAYAMA +++(c) dpa - Bildfunk+++

台湾百名政要通讯软件遭攻击 专家：资安人才严重不足 30.07.2021

台湾于28日再次传出网攻事件，上百名政府人士的通讯软件LINE遭黑客入侵。随着台湾黑客事件频传，德国之声访问资安专家，进一步了解台湾政府的资安策略，以及其中的隐忧。
US President Joe Biden speaks about the economy during the Covid-19 pandemic in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, July 19, 2021. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

「网攻将是战争导火线」拜登点名中俄黑客 28.07.2021

网路攻击已成为新型态的国安危机。拜登週二造访美国最高情报单位时称，随着中国及俄罗斯黑客行动频率升高，网路攻击可能升级为一场全面性的战争。
(200823) -- VIENTIANE, Aug. 23, 2020 (Xinhua) -- Aerial photo taken on July 17, 2020 shows the construction site of the Nam Theun 1 hydropower project in Borikhamxay Province, Laos. A group of Chinese builders have been working day and night in the vast Lancang-Mekong River Basin with strengthened measures on fighting COVID-19, pressing forward the construction of the China-Laos Railway to forge a thriving Lancang-Mekong Cooperation (LMC) Economic Development Belt. TO GO WITH Feature: Chinese builders work hard to press forward Lao projects to forge LMC Economic Development Belt (Sinohydro 3/Hangout via Xinhua)

美控中国黑客攻击全球 北京盟友柬埔寨意外上榜 23.07.2021

美国指控中国黑客的起诉书中，攻击目标中竟出现北京在东南亚最忠诚的盟友柬埔寨。中国黑客窃取了什麽机密资料？
ILLUSTRATION - Ein Mann sitzt am 25.04.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) vor einem Rechner mit Computer Quellcode auf dem Bildschirm. Wegen der Welle von Hacker-Angriffen in Amerika wird der Ton zwischen den USA und China immer rauer. Jetzt erhebt das Pentagon Vorwürfe gegen das chinesische Militär in einem offiziellen Bericht. Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa US-Bericht: China verantwortlich für Hackerangriffe auf US-Regierung vom 07.05.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

法国：中国黑客正向该国發起大规模网攻 22.07.2021

法国政府表示，中国黑客团体APT31正向法国展开大规模黑客攻击。这是美国及欧盟等国週一针对黑客攻击，联合向中国提出警告后，中国黑客最新的一起海外行动。
30.03.21 *** FILE PHOTO: Medical workers inoculate students with the vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) at a university in Qingdao, Shandong province, China March 30, 2021. Picture taken March 30, 2021. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT./File Photo

德语媒体: 去年仍然爱搭不理 今年转身高高举起 21.07.2021

德国《世界报》分析为什么中国去年还对德国的mRNA疫苗爱搭不理，但是现在却开始审核准备批准使用了呢？《新苏黎世报》批评美国对中国黑客“只动口，不动手”。
Norway's Foreign Minister Ine Marie Eriksen Soreide addresses a joint press conference with EU foreign policy chief before chairing a regular session of the International Donor Group for Palestine (Ad Hoc Liaison Committee (AHLC)) at the European Commission in Brussels on March 20, 2017. / AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

挪威称议会网络攻击源自中国 北京要求拿出证据 20.07.2021

在美国与盟国发布声明谴责中国的恶意网络行为之际，挪威19日也表示今年3月该国议会电邮系统遭受的网络攻击是从中国发起的。对此，中国大使馆要求挪威政府针对相关指控拿出证据。
ILLUSTRATION - Ein Mann sitzt am 25.04.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) vor einem Rechner mit Computer Quellcode auf dem Bildschirm. Wegen der Welle von Hacker-Angriffen in Amerika wird der Ton zwischen den USA und China immer rauer. Jetzt erhebt das Pentagon Vorwürfe gegen das chinesische Militär in einem offiziellen Bericht. Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa US-Bericht: China verantwortlich für Hackerangriffe auf US-Regierung vom 07.05.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

欧美指责中国网络攻击：黑客受雇于国安部  19.07.2021

美国、英国等多个国家以及欧盟、北约指责中国开展“恶意网络活动” ，包括今年早些时候微软电子邮件服务系统遭到的黑客攻击。此次攻击造成全球数万台电脑受波及。 
(FILES) In this file photo taken on August 04, 2020, Prince, a member of the hacking group Red Hacker Alliance who refused to give his real name, uses his computer at their office in Dongguan, China's southern Guangdong province. - As the number of online devices surges and super-fast 5G connections roll out, record numbers of companies are offering up to seven-figure rewards to ethical hackers who can successfully attack their cybersecurity systems. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP) (Photo by NICOLAS ASFOURI/AFP via Getty Images)

黑客攻击：勒索七千万美元 波及全球数千企业 05.07.2021

黑客对一家美国软件公司实施的网络攻击使全球成千上百家企业受到波及。美国总统拜登已下令FBI进行彻查。有怀疑认为，这一有俄罗斯背景的黑客团伙与俄政府有牵连。
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über dieses Projekt verwenden!*** www.torproject.org *** http://de.wikipedia.org/wiki/Tor_%28Netzwerk%29 Tor ist ein Netzwerk zur Anonymisierung von Verbindungsdaten. Es wird für TCP-Verbindungen eingesetzt und kann beispielsweise für Web-Browsing, Instant Messaging, IRC, SSH, E-Mail, P2P und anderes benutzt werden. Tor schützt seine Nutzer vor der Analyse des Datenverkehrs.

免受黑客攻击：为什么洋葱浏览器更安全  27.06.2021

网上冲浪，没有什么比使用洋葱浏览器（Tor-Browser）更安全的了。但威权政府提高了电脑算力。所以，早晚有一天，它们或能破解。鉴于此，洋葱浏览器现在使用长域名，大大增加了安全性。
Ein computergesteuertes Terminal zeigt am 29.12.2015 in Hamburg auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) eine Persiflage auf die Firma Volkswagen und deren Dieselaffäre. Foto: Axel Heimken/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

大众集团北美企业遭黑客攻击 12.06.2021

至少已有一年时间，身份不明网络犯罪分子窃取了大众和奥迪约300多万美国、加拿大客户个人信息。其中包括高度敏感数据。

Deputy U.S. Attorney General Lisa Monaco announces the recovery of millions of dollars worth of cryptocurrency from the Colonial Pipeline Co. ransomware attacks as she speaks during a news conference with FBI Deputy Director Paul Abbate and Acting U.S. Attorney for the Northern District of California Stephanie Hinds at the Justice Department in Washington, on Monday, June 7, 2021. Pool Photo by Jonathan Ernst/UPI Photo via Newscom picture alliance

联邦调查局截获输油管黑客所得赎金    08.06.2021

对美国最大燃油供应商“殖民管道”公司的黑客袭击事件暴露了美国基础设施的脆弱面。不过，现在，付给敲诈者的赎金中至少大半已被追回。  
A sign is seen at Colonial Pipeline Baltimore Delivery in Baltimore, Maryland on May 10, 2021. - The US government declared a regional emergency Son May 9, 2021 as the largest fuel pipeline system in the United States remained largely shut down, two days after a major ransomware attack was detected. The Colonial Pipeline Company ships gasoline and jet fuel from the Gulf Coast of Texas to the populous East Coast through 5,500 miles (8,850 kilometers) of pipeline, serving 50 million consumers. The company said it was the victim of a cybersecurity attack involving ransomware -- attacks that encrypt computer systems and seek to extract payments from operators. (Photo by JIM WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

网瘫后，油管公司支付黑客500万赎金 14.05.2021

遭到袭击的美国输油管道正在逐步恢复运营，燃油供应最迟在下星期能够全面恢复正常。与此同时，彭博社则爆料称，管道运营商曾经在第一时间向黑客支付高额赎金，无奈黑客提供的解密工具速度过慢，最终仍只能使用备份数据来恢复系统。
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