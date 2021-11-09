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通常是指对计算机科学、编程和设计方面具高度理解、并研究如何智取计算机安全系统的人员。他们利用公共通讯网路，如电话系统和互联网，在非正规的情况下登录对方系统，掌握操控系统之权力。
黑客大致可分为3个类型：白帽黑客、灰帽黑客、黑帽黑客，其目标分别为改善网络安全、炫耀高超技术、满足团体利益或个人私欲。
在一次国际合作行动中，有7名网络犯罪嫌疑人士被捕。其中至少有两人被指通过使用勒索软件（Ransomware），敲诈了50多万欧元。
美国政府悬赏1000万美元，查找犯罪组织“黑暗面”（DarkSide）头目的信息。此外还提供高达500万美元的赏金，保护全球范围内该勒索软件团体的受害者。
美国商务部出台新出口管制规定：除非取得许可，不得向中俄等国出口黑客软件和设备。该项规定旨在反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，确保美国公司不会助长独裁主义行为。
一项最新发布的民调显示，大多数美国人都对美国网络系统遭遇黑客袭击的风险表示担忧，他们认为最大的黑客威胁来自中国和俄罗斯。
台湾于28日再次传出网攻事件，上百名政府人士的通讯软件LINE遭黑客入侵。随着台湾黑客事件频传，德国之声访问资安专家，进一步了解台湾政府的资安策略，以及其中的隐忧。
网路攻击已成为新型态的国安危机。拜登週二造访美国最高情报单位时称，随着中国及俄罗斯黑客行动频率升高，网路攻击可能升级为一场全面性的战争。
美国指控中国黑客的起诉书中，攻击目标中竟出现北京在东南亚最忠诚的盟友柬埔寨。中国黑客窃取了什麽机密资料？
法国政府表示，中国黑客团体APT31正向法国展开大规模黑客攻击。这是美国及欧盟等国週一针对黑客攻击，联合向中国提出警告后，中国黑客最新的一起海外行动。
德国《世界报》分析为什么中国去年还对德国的mRNA疫苗爱搭不理，但是现在却开始审核准备批准使用了呢？《新苏黎世报》批评美国对中国黑客“只动口，不动手”。
在美国与盟国发布声明谴责中国的恶意网络行为之际，挪威19日也表示今年3月该国议会电邮系统遭受的网络攻击是从中国发起的。对此，中国大使馆要求挪威政府针对相关指控拿出证据。
美国、英国等多个国家以及欧盟、北约指责中国开展“恶意网络活动” ，包括今年早些时候微软电子邮件服务系统遭到的黑客攻击。此次攻击造成全球数万台电脑受波及。
黑客对一家美国软件公司实施的网络攻击使全球成千上百家企业受到波及。美国总统拜登已下令FBI进行彻查。有怀疑认为，这一有俄罗斯背景的黑客团伙与俄政府有牵连。
网上冲浪，没有什么比使用洋葱浏览器（Tor-Browser）更安全的了。但威权政府提高了电脑算力。所以，早晚有一天，它们或能破解。鉴于此，洋葱浏览器现在使用长域名，大大增加了安全性。
至少已有一年时间，身份不明网络犯罪分子窃取了大众和奥迪约300多万美国、加拿大客户个人信息。其中包括高度敏感数据。
对美国最大燃油供应商“殖民管道”公司的黑客袭击事件暴露了美国基础设施的脆弱面。不过，现在，付给敲诈者的赎金中至少大半已被追回。
遭到袭击的美国输油管道正在逐步恢复运营，燃油供应最迟在下星期能够全面恢复正常。与此同时，彭博社则爆料称，管道运营商曾经在第一时间向黑客支付高额赎金，无奈黑客提供的解密工具速度过慢，最终仍只能使用备份数据来恢复系统。
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