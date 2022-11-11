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通常是指对计算机科学、编程和设计方面具高度理解、并研究如何智取计算机安全系统的人员。他们利用公共通讯网路，如电话系统和互联网，在非正规的情况下登录对方系统，掌握操控系统之权力。
黑客大致可分为3个类型：白帽黑客、灰帽黑客、黑帽黑客，其目标分别为改善网络安全、炫耀高超技术、满足团体利益或个人私欲。
网络安全公司Lookout最新发布的一份网络安全报告说，在许多维吾尔语的应用程序中检测到中国的间谍软件。这些间谍软件让黑客能够收集用户隐私数据，包括位置、联系人、通话记录、短信和文件，还可以拍照和记录通话。
朝阳路67号财满街1-1号楼——在澳大利亚被捕的前美军飞行员杜根，被发现与承认和中国军方合作盗窃美军情报的中国黑客苏斌使用相同的北京地址。
高科技无人机在现代战争中发挥着越来越重要的作用。然而，在乌克兰战场上，俄乌双方都更多选择面向消费者的大疆无人机。基辅指责大疆将一个重要的追踪软件只提供给俄军。中国公司大疆则否认偏袒俄方。目前，乌克兰黑客已出手。
有微软员工透露，美国流行歌手珍妮·杰克逊1989年推出的一首老歌会让笔记本电脑瘫痪。这到底是怎么回事？声音能够成为 #黑客 的武器吗?
佩洛西离开台湾了，但针对台湾政府和基础设施的网路攻击仍在持续，黑客组织高调地在YouTube上宣布，为了抗议佩洛西访台，将对台湾发动「网络特别行动」。
自上週末以來，網傳上海公安有大批數據外洩，一名黑客聲稱取得了10億中國公民的個資，喊價10個比特幣出售。對此，中國官方迄今未闢謠或證實。若屬實，恐將是史上最大規模的個資外流事件之一。
在一个史无前例的行动中，乌克兰数字转型部长呼吁世界各地的网络志愿者攻击与俄罗斯有关联的目标。数千人已经响应了他的号召。这些人是谁？
知名好莱坞男星基努·里维斯（Keanu Reeves）的作品日前被多家中国流媒体平台下架。此前他参加了"西藏之家"（Tibet House）的演唱会。
在西方国家对俄罗斯采取各种制裁，以及俄罗斯近期受到网络黑客攻击的背景下，莫斯科方面可能准备启动本国互联网系统Runet。其实俄罗斯数年前就开始准备这一系统，并且进行过“断网”演习。
中国政府对西方的威胁比以往任何时候都 "更加肆无忌惮"， 更具破坏性--美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷伊本周一在一次讲话中这样说道。他称，中国政府黑客窃取的个人和公司数据比其他所有国家的总和还要多。
德国宪法保护局最新指出网络攻击组织APT27不断向德国企业发动袭击，APT27则被锁定来自中国。
根据一份机密报告，中国黑客团伙针对德国政界的侦察活动正在增多。此前，联邦保护局也曾多次发出有关中国黑客的警告。
在一次国际合作行动中，有7名网络犯罪嫌疑人士被捕。其中至少有两人被指通过使用勒索软件（Ransomware），敲诈了50多万欧元。
美国政府悬赏1000万美元，查找犯罪组织“黑暗面”（DarkSide）头目的信息。此外还提供高达500万美元的赏金，保护全球范围内该勒索软件团体的受害者。
美国商务部出台新出口管制规定：除非取得许可，不得向中俄等国出口黑客软件和设备。该项规定旨在反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，确保美国公司不会助长独裁主义行为。
一项最新发布的民调显示，大多数美国人都对美国网络系统遭遇黑客袭击的风险表示担忧，他们认为最大的黑客威胁来自中国和俄罗斯。
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