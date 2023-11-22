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通常是指对计算机科学、编程和设计方面具高度理解、并研究如何智取计算机安全系统的人员。他们利用公共通讯网路，如电话系统和互联网，在非正规的情况下登录对方系统，掌握操控系统之权力。
黑客大致可分为3个类型：白帽黑客、灰帽黑客、黑帽黑客，其目标分别为改善网络安全、炫耀高超技术、满足团体利益或个人私欲。
据德国《商报》引述柏林墨卡托中国中心（Merics）一项最新研究，近些年来，中国黑客在欧洲的攻击不但大幅度增加，而且明显更专业化。
您最喜爱的新闻网站可能突然无法访问，原因是受到了分散式阻断服务攻击（也称“洪水攻击”，DDos attack）。对于新闻媒体而言，这种网络攻击愈加成为威胁。匈牙利的几家媒体刚刚遭遇了最新一轮攻击。
韩国警方表示，新进发生的网络攻击可能同一个名为“Kimsuky”的朝鲜黑客组织有关，但是对方并未能获取敏感军事信息。
美国共和党众议员贝肯说，联邦调查局告知他，他的电子邮件此前“被中共黑客袭击”，其个人信息和竞选信息被泄露。他还表示，他成为中共目标是因为他反对在新疆、西藏、香港的侵犯人权行为，“并且支持一个独立的台湾”。
路透社提前获取的联合国一份报告称，朝鲜在2023年仍在继续生产核裂变材料，并在逃避联合国旨在切断平壤核武及导弹计划资金来源而实施的制裁措施。
据路透社报道，具朝鲜官方背景的黑客去年秘密侵入负责制造卫星及高超音速导弹的俄罗斯机械制造工艺科学生产联合体，安装了后门程序。不久前，俄罗斯国防部长绍伊古刚刚访问了朝鲜，参加朝鲜战争70周年纪念活动。
中国国安部日前发文呼吁「反间防谍需要全社会动员」，称将加强举报、奖励等机制。美国国务院2日表示让公民彼此监视，此举令人忧心，有中国观察家更把这跟北韩或苏联政权相比拟。
据路透社报道，台湾当局在调查疑似机密文件泄露事件，其中包括台湾申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的外交电报和机密报告。台湾国安局表示，也在调查中国政府是否参与了这起事件。
在7月中最新發現的中國黑客攻擊中，除了美國商務部部長雷蒙多的電子郵件遭入侵外，現在又傳出負責對華事務的高級官員，包含美國駐華大使伯恩斯和助卿康達的信箱也遭入侵。
美国国务院官员对媒体透露，在国务卿布林肯6月访华前，中国黑客通过入侵国务院的邮件系统，可能事先了解了敏感的内部信息。
微软公司表示，一个来自中国的黑客组织入侵了25个组织的电子邮件，获取访问权限长达一个月而未被发现。微软称受影响者大部分是西欧的组织，但美国证实其国务院、商务部也是黑客入侵对象。
美國谷歌旗下一間子公司15日報告，全球數百個政府、企業及學術單位的網路系統，正受到中國支持的駭客組織大舉入侵。有關指控為何？駭客集團如何透過電子郵件裝置鑽漏洞？
中美若爆發衝突，中國駭客組織可能在其中扮演關鍵角色。美國網路暨基礎設施安全局局長12日警告，中國大舉投資網路駭客行為，美方應嚴陣以待，做好更完善的準備。
在韓國總統尹錫悅訪美之際，美國24日宣布制裁3名駐中國、香港的銀行從業人員，稱他們助駭客組織洗錢，為朝鮮創造軍武資金。
本周一，荷兰情报部门在其发布的威胁评估年度报告中称，中国对荷兰的经济安全构成了最大威胁，其中包括商业间谍和阴性投资等行为。
有媒体报道称，俄罗斯情报部门同莫斯科一家软件公司开展合作，研发黑客技术，计划在全球范围内对敏感基础设施发起网络攻击。
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