 黑客袭击 德国宪法保护局呼吁提防中国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2019

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时政风云

黑客袭击 德国宪法保护局呼吁提防中国

多年来，一直有德国企业受到病毒软件Winnti的攻击。网络专家研究得出结论是，中国要对此负责。联邦宪法保护局日前发出警报。

Sicherheit im Internet (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

大部分黑客攻击背后是中国？

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德国记者调查发现，至少8家德国企业受到黑客攻击，其中6家为达克斯上市公司。这些攻击被认为可能来自中国黑客组织。但不排除有其它方效仿犯罪。 (25.07.2019)

德国化工和制药巨头拜耳证实公司网络系统遭黑客入侵。德国媒体报道，此次出击的是一个目标明确、十分专业的黑客小组。 (04.04.2019)

德国电网和供水系统似乎越来越频繁地成为黑客攻击的对象。根据《周日世界报》的报道，去年德国基础设施遭到的网络攻击数量骤升，受到攻击的不乏一些敏感领域。不过德国当局随后否认了这一消息。 (18.02.2019)

许多企业如今都会使用云服务商提供的网络存储、分布式运算服务。现在，疑似来自中国的黑客，利用这些外部服务商安全措施薄弱的特点，侵入使用云服务的企业，窃取数据。德国安全部门已经向多家德国企业发出了警讯。 (20.12.2018)

（德国之声中文网）联邦德国宪法保护局（BfV）再度提醒本国境内企业注意一个持续性的网络攻击波，并公布了现有支持措施。今年年中，多家德国达克斯企业成了这个同名的黑客组织Winnti的袭击对象。

总部位于科隆的宪法保护局通报说，根据该局网络安全部门得到的信息，攻击行为可能在2016年便已启动。安全专家们确信，这是"对德国经济的一波持续性的攻击"。

宪法保护局同时出台一份网络攻击应对文件，里面列出了一系列症候及应对手段，企业可借以确定是否受到了Winnti的感染，并采取反制措施。此外，该文件提供了已知受攻击个案的相关背景信息。该文件还列出了该恶意软件最新版本的作用原理。

受到该病毒软件攻击的德国企业中就有拜耳（Bayer）和蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）等康采恩。联邦宪法保护局称，该软件以各种变异版本实施攻击， 2011年10月被俄罗斯电脑安全公司--卡斯巴斯基实验室（Kaspersky Lab）的信息技术专家最先发现。攻击行为的背后据信是在中国境内的一个或多个高度专业化的黑客团伙。

最初，袭击者的目标是在线游戏网络，劫获赌资、数字认证信息及用户数据。后来才专注于大型企业。

联邦刑事局称，去年，网络刑事犯罪数量增至约35万件，其中的8.7万件属于狭义网络刑事案，如数据窃取和破坏电脑系统。据估计，网络刑事犯罪所造成的损失，仅企业一项就可能超过1000亿欧元。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）

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