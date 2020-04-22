 黑客特工尽出 防疫信息战开打 | 科技环境 | DW | 23.04.2020

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科技环境

黑客特工尽出 防疫信息战开打

根据《纽约时报》，美国官员透露疫情假信息背后有中国特工操作，还说新的手法更难防。谷歌也发布网路攻击报告，分析各种疫情间的假信息类型。

Fake News Coronavirus (DW/D. Dragojevic)

各个社交媒体都在想方法防堵疫情假信息，担心这些内容影响防疫工作。

(德国之声中文网) 《纽约时报》4月22日引述六名美国官员的说法表示，中国特工参与散播美国3月中旬引起恐慌的封国假信息。

报导提到，这些官员是第一次见到假信息以短信形式出现在许多美国人的手机上，并开始研究中国、俄罗斯和其他国家在大流行期间利用一系列平台传播虚假信息的新途径。

这些美国官员分析，中国特工「对现有信息做了放大」，然后这些信息就会透过各种管道扩散。而比起社交媒体平台，「研究和执法人员更难追踪通过短信和加密应用传播的虚假信息」。

美国官员在报导中还说，中国高层官员向有关机构发出指令，要求它们参与散布相关信息。「一些美国情报官员尤其担心针对欧洲人的虚假信息，它们似乎由亲中国人士帮助传播。」

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疫情期间黑客横行

谷歌22日也在其网页上发表疫情间的网路威胁分析报告。内容发现，黑客利用这次新冠病毒危机在网路上做网络钓鱼攻击和诈骗。

一些比较常见的例子包括：为慈善机构和非政府组织发出的虚假招揽信息、试图模仿雇主向在家工作的员工发送的信息，和冒充政府官方网页和公共卫生机构的网站等等。有些黑客也针对世界卫生组织、公共卫生机构及其工作人员做网路攻击。

根据谷歌统计，每天在Gmail邮件中有1800万条恶意软件和钓鱼信息，与COVID-19相关的垃圾邮件更是超过2.4亿封。

更令人惊讶的是，其中有些黑客来自十几个政府支持的攻击组织。里面包括锁定美国政府雇员的个人账户，以邮件提供免费餐食和优惠券或是连接到在线订餐和外卖的网站，诱骗他们提供谷歌登入资讯。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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