黑客来去十年多 又与藏人再相逢

(德国之声中文网)2018年，藏人非政府组织、记者、藏人行政中央纷纷收到电子邮件。

寄件人是tibetanparliament@yahoo.com，意思是藏人国会。 内容是分享文化活动、倡议行动或是政府公告，邮件附带一份Microsoft PowerPoint 档案。

如果是流亡藏人，看到这样的邮件地址就很可能会点开。 如此一来，就踏进了黑客设下的圈套。

黑客利用社群网站上搜集来的公开信息，或是过去窃取来的内部消息做成信件内容，博取用户的信任。 用户下载附件之后，可以正常的阅览文件内容，丝豪察觉不出异状。 但是事实上，「后门程序」已经暗地启动，不但让黑客窃取数据，也为黑客日后的攻击打开一个通道，让他绕过一般的安全性凭证，取得数据，甚至实时远端控制。

但长期追踪资安问题的加拿大多伦多大学研究室Citizen Lab对这种手法并不陌生。

例如经典案例2009年的「鬼网」，便是一宗大规模网络攻击案件，庞大而手法缜密：至少1,295人受害，扩及103个国家。 当中，外交单位、新闻媒体、非政府组织等「高价值的目标」占比高达三成，流亡藏人与达赖喇嘛私人办公室也包含在内。

Citizen Lab从开发者数据库有关的信息（PDB）发现2018年的行动与2013年的「钥匙男孩」（KeyBoy）以及2015年的「热带骑兵」(Tropic Trooper) 很可能系出同源。 另外，该行动发送恶意文件的电子信箱，与2016年名为「国会行动」的攻击当中所使用的信箱是同一个。

这也就是说，以年份排序，2013钥匙男孩发动，2015改名为热带骑兵，2016转型为国会行动，2018又改造并以新型态现身。 所有网络攻击都是源自同一个系统。

「恶意程式瞄准流亡藏人进行攻击，已经超过十年。 」Citizen Lab 的研究室主任Masashi Nishihata告诉德国之声:「这种行动和一般商业性的信息犯罪不同，它不是要取得财务上的利益。 背后驱使他的是政治动机。 目标是要监视社群的活动、联络、以及动员情况。 」

「这些行动不只是造成知识产权或是财务上的损失，而是直接影响到个人、家属甚至整个社群的人身安全。 」

Nishihata 表示，用电子邮件传送挟带恶意软件的档案曾经是黑客攻击最常见的手法。 但是，从2016年开始，他们观察到攻击手法开始有所转变：恶意软件逐渐减少，更多的使用「钓鱼网页」。

「钓鱼网页」是黑客仿造知名网站的页面，引诱用户在假网页上输入账户密码，藉此窃取个人资料。 「西藏人，以及大部分的社运人士，跟我们大多数人一样，依赖一般的商用平台进行沟通联络。 」Nishihata 说，「这种手法比设计一个恶意软件便宜，而且一样可以取得重要信息，足以扼杀社会运动或是造成实质伤害。」

幕后主使

假如每次的事件都是一个点，多次揭露形成一个面，那么布置这个天罗地网的，究竟是谁？

想要找到幕后主使，第一个方法是直接分析恶意软件的程序代码，寻找与开发者有关的信息。

2009年「鬼网」中，攻击者的域名大多注册在同一个人名下，而且位在中国(cn)。 近一步跟着木马程序沿线寻找控制端的IP地址，在中国海南。

到了2016年的「国会行动」虽然改变了写法，让研究人员没办法在程序代码中找到像「鬼网」那样的域名，然而，还是找得到核心的控制端服务器（C&C 服务器）位在中国。

但是，就算这些线索指向中国，这两种方法都没办法断定「中国」就是幕后主使。

Fedora Organization的资安专家Tenzin Chokden说，现在藏人的危机意识有逐渐提高

「技术上，幕后主使的地点非常难追踪。 举例来说，发动攻击的计算机可能位于台湾，但是他取得数据之后，可以把数据送到任何一个国家，可能是香港，可能是美国。 」Fedora Project 的信息专家Tenzin Chokden 接受德国之声访问表示：「IP地址的地点没有办法代表幕后主使的地点。 」

那么，不同行动的受害者是否具有共通点？ 能不能从受害者反推犯案动机，进而找到谁有嫌疑？

主导研究的Nishihata表示，综合多次调查，可以发现黑客感兴趣的目标不只是藏人族群，而是更广的群体。 不同群体之间的共通点，就是他们若被攻击，中国都可以从中获得政治利益：维吾尔族、法轮功信徒、西藏人，或是东南亚或南亚的政府机关。

但是Nishihata拒绝明指幕后是谁：「除了受害者之间的共通点之外，幕后主使如何挑选目标并不清楚。 行动是否有特定人士赞助、数据最终由谁接收，也没有办法确定。 」

也因为幕后主使难以定位，大部分的资安团体都转向加强防御措施，以及对大众传播资讯自保的方式。

Chokden说，一般人不需要学会写程序就可以做好防御：「作为平民老百姓，只要对信息安全多一点警觉，不要随意打开来路不明的信件，就可以有效降低中毒机率。 」

他形容，一个团体里面只要有一个人的安全意识不够，就会成为团体容易被攻陷。 黑客可以透过这个人对团体里的其他人进行攻击，间接取得数据。 「所以，就算很多人都说自己没有什么秘密，我们还是应该要为了他人着想，而提高警觉。 」

Nishihata与他感想雷同。他介绍了Citizen Lab创建的教育大众信息知识的平台 Net Alert ，也推荐按照 Security Planner 的步骤实施简易的防御措施。 但是，他也感叹，「用户改变行为模式是漫长的过程，但黑客改变攻击模式却只在一夜之间。 」

罗法/杨威廉(发自台北)