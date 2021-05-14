黑客攻击：勒索七千万美元 波及全球数千企业

（德国之声中文网）名为REvil的黑客勒索团伙周日（7月4日）索要7000万美元赎金，以比特币支付，作为发布一个“通用解码器”的条件。勒索软件攻击通常使用加密技术锁住系统中的资料，迫使企业必须支付赎金，以重新取得权限。

上周五受到攻击的软件开发商Kaseya，为客户提供远程管理IT基础设施的支持。攻击已使17个国家的数百家企业受到影响。

拒信，有俄罗斯背景的黑客团伙REvil实施了此次攻击。该团伙不久前曾以类似手段向全球最大的肉类加工商JBS勒索1100万美元。周日，美国总统拜登表示，如果调查显示克里姆林宫与此事有任何牵连，美国将做出反应。

谁家中招？

位于迈阿密的Kaseya公司表示，此次攻击涉及众多的小型企业，包括金融服务、旅游休闲以及多国的公共机构。瑞典连锁超市Coop称，因收银系统软件故障，其800家门店周六和周日被迫停业。瑞典另一家连锁药店、一个连锁加油站、国有铁路和瑞典公共电视台（SVT）也受到影响。

据德新社报道，一家德国IT服务商认为，其数千家客户均受到此次攻击的影响。荷兰两家大型IT企业——VelzArt和Hoppenbrouwer Techniek也报告遇到了问题。

Kaseya的首席执行官佛科拉（Fred Voccola）说，他估计受害企业数量在几千家，主要是小型公司，如牙科诊所、建筑设计公司、整形外科中心、图书馆等。他补充说，Kaseya在全球的37000家直接客户中，仅有50到60家受到波及。该公司已委托网络安全公司Mandiant对安全漏洞进行调查。

“第三方软件漏洞”

在受到攻击的所有系统中，70%是管理服务提供商，他们使用Kaseya的VSA软件来管理多个客户。该软件能自动安装安全更新，并管理备份和其他基本功能。目前Kaseya认为，REvil黑客不仅窃取了其代码，还可能利用了第三方软件的漏洞。

美国联邦调查局（FBI）在一份声明中称，正在调查此案，但鉴于这一网络攻击的规模，或许“无法对每一位受害者做出单独回应”。美国国家安全助理顾问纽伯格（Anne Neuberger）表示，拜登总统“已指令调动政府所有资源，调查这一案件”，并呼吁所有认为自己的网络系统受到侵害的机构和个人同FBI取得联系。

智库组织Silverado Policy Accelerator 网络安全专家阿尔佩罗维奇（Dmitri Alperovitch）表示，他认为普京政府与此次网络攻击有关联的可能性不大，但这一事件表明，俄罗斯当局尚未采取行动取缔软件勒索团伙在俄境内实施犯罪活动。有报道称，勒索团伙不仅得到俄罗斯当局的默许，有时还与安全部门进行合作。

（路透社、法新社）

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