 黑客入侵推特账号 假冒名人骗比特币 | 科技环境 | DW | 16.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

黑客入侵推特账号 假冒名人骗比特币

在推特上，一个比特币骗局透过知名人物账号传播开来。黑客潜进名人账户发表推文，美国前总统奥巴马、民主党总统参选人拜登、微软的比尔·盖茨以及科技巨头苹果和优步Uber都是受害者。

Twitter Logo (Imago Images/Zuma/O. Marques)

名人帳號遭到黑客侵入之後，推特在一份声明中表示，「用户在我们审查和处理这一事件时，可能无法发布推文或重置密码」，也说正在调查和修复。

(德国之声中文网) 周三(7月15日)，包括亿万富翁比尔·盖茨、富豪马斯克、硅谷巨头苹果和优步Uber在内的一些主要推特账户遭到黑客攻击。这个行动目的是要欺骗推特用户捐赠比特币。

黑客用名人推特账户发布诈骗消息，告诉推特用户，他们有30分钟的时间发送1000美元（876欧元）的比特币捐款，并让这笔钱翻倍。

这一系列名人账户上的推文随后就被删除。

双子星加密货币交易所联合创始人温克勒佛斯 (Cameron Winklevoss)从他的官方账户发推文说:「这是诈骗，不要参加！」他也说其他加密的推特账户也被黑客入侵，要大家提高警觉。

受到影响的名人

这项诈骗行动涉及许多知名人物的推特账号，包括美国前总统奥巴马、美国民主党总统参选人拜登、「侃爷」坎耶·维斯特、贝佐斯（Jeff Bezos）和布隆伯格（Mike Bloomberg）等人的账户都发布了这个假消息。

这些名人的帐号都通过推特官方身份验证，所以推文一出，一度引起高度关注。虽然推文很快被移除，但推特也紧急暂停部分已验证账号发推文。

经过验证的账号通常是留给那些有政治权力的人或大众关注的人，比如名人、记者和新闻机构，以及政府、政治家、国家元首和紧急服务机构。

邹宗翰/張慈 (路透社、德新社、法新社)

广告

经济纵横

Asien Container-Schiff Handel Wirtschaft (picture-alliance/dpa/McPhoto)

中国经济由负转正 二季度同比增长3.2%

几个月前，中国才刚遭遇了历史性的经济冲击，如今快速转正，或是全球第一个摆脱疫情阴霾的经济体。不过，消费品零售总额还是负增长，逊于专家预期。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  