黑客入侵推特账号 假冒名人骗比特币

(德国之声中文网) 周三(7月15日)，包括亿万富翁比尔·盖茨、富豪马斯克、硅谷巨头苹果和优步Uber在内的一些主要推特账户遭到黑客攻击。这个行动目的是要欺骗推特用户捐赠比特币。

黑客用名人推特账户发布诈骗消息，告诉推特用户，他们有30分钟的时间发送1000美元（876欧元）的比特币捐款，并让这笔钱翻倍。

这一系列名人账户上的推文随后就被删除。

双子星加密货币交易所联合创始人温克勒佛斯 (Cameron Winklevoss)从他的官方账户发推文说:「这是诈骗，不要参加！」他也说其他加密的推特账户也被黑客入侵，要大家提高警觉。

受到影响的名人

这项诈骗行动涉及许多知名人物的推特账号，包括美国前总统奥巴马、美国民主党总统参选人拜登、「侃爷」坎耶·维斯特、贝佐斯（Jeff Bezos）和布隆伯格（Mike Bloomberg）等人的账户都发布了这个假消息。

这些名人的帐号都通过推特官方身份验证，所以推文一出，一度引起高度关注。虽然推文很快被移除，但推特也紧急暂停部分已验证账号发推文。

经过验证的账号通常是留给那些有政治权力的人或大众关注的人，比如名人、记者和新闻机构，以及政府、政治家、国家元首和紧急服务机构。

邹宗翰/張慈 (路透社、德新社、法新社)