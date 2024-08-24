黑利：孤立主义不健康，支持台湾很重要

美国前驻联合国大使黑利在访问台湾时表示，孤立主义是不健康的。她还表示，支持台湾、乌克兰和以色列非常重要。

（德国之声中文网）美国前驻联合国大使、特朗普曾经的美国共和党总统候选人提名竞争者之一黑利（Nikki Haley）周六（8月24日）表示，孤立主义是不健康的，共和党应该与美国的盟友站在一起，特别是在面对中国挑战的时候。在访问台湾期间，黑利对记者表示，支持台湾、乌克兰和以色列非常重要。

“我认为孤立主义的做法是不健康的。我认为美国永远不能置身事外，以为我们不会受到影响。”她说。

特朗普再次竞选总统引发了美国盟友对孤立主义的担忧。在竞选期间，黑利称特朗普不适合担任总统，但上个月她呼吁其支持者为这位前总统投票。他将在11月5日举行的大选中和民主党候选人、现任副总统卡马拉·哈里斯决出胜负。

7月，特朗普称“台湾应该为防卫付费”，并表示台湾夺走了美国的半导体业务，这让民主治理的台湾感到不安。特朗普的言论让台湾顶级芯片制造商台积电的股价受挫。

台湾政府拒绝了中国对其主权的主张。

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美国是台湾最重要的国际支持者和武器供应商。尽管缺乏正式外交关系，华盛顿根据法律有义务为台湾提供防御手段。

“我希望看到共和党自由讨论，与盟友站在一起，以及确保我们在全球展现实力。”黑利在台北表示，“我们不希望看到中共获胜，不希望看到俄罗斯获胜，不希望看到伊朗或朝鲜获胜。”

在会见台湾总统赖清德和其他高层领导人之后，黑利表示支持台湾是共和党和民主党的共识。她说，台湾政府没有要求她向特朗普或其团队传达任何信息。

当被问及是否会向特朗普竞选团队简报其台湾之行时，黑利表示她“不会直接与他的团队会面”，但会接受电视采访，可能还撰写评论文章，并向国会和拜登-哈里斯政府发送信息。

在特朗普执政期间，台湾得到了强有力的支持，包括内阁成员的访问和武器销售。



（路透社）

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