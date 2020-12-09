黑人被“误杀” 美国明尼苏达州又发生骚乱  

在一名年轻黑人男子遭警察“误击”身亡后，美国明尼苏达州又发生抗议并出现骚乱。
（德国之声中文网）美国明尼苏达州警方周二（4月13日）深夜在新闻发布会上通报说，因涉嫌煽动骚乱，在明尼阿波利斯市北部的布鲁克林中心（ Brooklyn Center ）有60多人被捕。
据美国媒体报道，当天晚上，数百人聚集在当地在警察局外，要求对20岁非裔美国公民达特·赖特（Daunte Wright）被杀案作独立调查。抗议活动最初和平进行，但随和夜幕降临，骚乱者开始向警察投掷砖头、瓶子等物。为此，警方对示威者使用了眩目弹和催泪瓦斯。
当局派出了国民警卫队。与周二一样，该州数个城市实施宵禁，其中包括布鲁克林中心。当局称，当晚已有被数百人违反限制规定。
自发生一女警在一次拦车盘查过程中射杀赖特的事件，上周日起，布鲁克林中心即爆发抗议活动，其间有暴力事件发生。警方称，初步调查显示，赖特是被误射身亡，涉事警官当时错拔了手枪而非电击枪（Taser）。该警官以及当地警察局长周二双双请辞。媒体报道说，调查人员将于周三宣布，是否会对该女警正式提告。
就在距明尼阿波利斯市20公里外的一家法院，前警官肖万（Derek Chauvin）被控杀人案正在进行。这位白人警官被控在去年5月的一次抓捕过程中以膝盖扼颈方式杀死了非裔美国人（ George Floyd）。
凝炼／乐然 （德新社）
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