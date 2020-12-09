黑人被“误杀” 美国明尼苏达州又发生骚乱  

（德国之声中文网）美国明尼苏达州警方周二（4月13日）深夜在新闻发布会上通报说，因涉嫌煽动骚乱，在明尼阿波利斯市北部的布鲁克林中心（ Brooklyn Center ）有60多人被捕。

据美国媒体报道，当天晚上，数百人聚集在当地在警察局外，要求对20岁非裔美国公民达特·赖特（Daunte Wright）被杀案作独立调查。抗议活动最初和平进行，但随和夜幕降临，骚乱者开始向警察投掷砖头、瓶子等物。为此，警方对示威者使用了眩目弹和催泪瓦斯。

4月13日夜，警方在明尼阿波利斯市北部的布鲁克林中心（ Brooklyn Center ）对示威者动用了催泪弹

当局派出了国民警卫队。与周二一样，该州数个城市实施宵禁，其中包括布鲁克林中心。当局称，当晚已有被数百人违反限制规定。

自发生一女警在一次拦车盘查过程中射杀赖特的事件，上周日起，布鲁克林中心即爆发抗议活动，其间有暴力事件发生。警方称，初步调查显示，赖特是被误射身亡，涉事警官当时错拔了手枪而非电击枪（Taser）。该警官以及当地警察局长周二双双请辞。媒体报道说，调查人员将于周三宣布，是否会对该女警正式提告。

赖特的家人在接受记者采访时悲恸难忍

就在距明尼阿波利斯市20公里外的一家法院，前警官肖万（Derek Chauvin）被控杀人案正在进行。这位白人警官被控在去年5月的一次抓捕过程中以膝盖扼颈方式杀死了非裔美国人（ George Floyd）。

弗洛伊德之死牵动全球 “我喘不上气了！” 抗议警方对黑人施暴的运动迅速从明尼亚波利斯蔓延至纽约等美国其他城市，图为纽约一名妇女抗议的画面。一名警员将四十六岁黑人男子弗洛伊德（George Floyd）按倒在地，戴上手铐后，又以膝盖抵压其颈部，直至弗洛伊德窒息死亡。事件曝光后，美国各地先后爆发示威游行。

弗洛伊德之死牵动全球 和平集会与严重骚乱 周六的抗议集会基本是在和平氛围中进行的，但当夜局势却出现了逆转，一些人开始采取激进行为。上图下跪的男子是在华盛顿特区的一次集会活动上，当地已出动国民警卫队为白宫担当警戒。印第安纳波利斯的示威活动中有人开枪，至少一人死亡。在纽约，有两辆警车冲入了人群。

弗洛伊德之死牵动全球 打砸抢烧 图为一名男子手持“猎物”走出被砸的店铺。在洛杉矶、亚特兰大、纽约、芝加哥和明尼亚波利斯等城市，示威活动演变为骚乱。一些人对店铺和官方机构实施打砸抢烧。

弗洛伊德之死牵动全球 谁之错？ 特朗普总统发出威胁称，要动用军队去镇压抗议活动，他的政府会坚决制止暴力。特朗普称，是极左组织在煽动骚乱。明尼苏达州长沃尔茨对记者说，他获得的一些未经证实的消息显示，白人种族主义者正在煽动暴力。

弗洛伊德之死牵动全球 媒体成了攻击目标 一些报道抗议活动的记者也成了攻击的对象。周五，一名CNN记者及其团队在明尼亚波利斯被逮捕，另有多名记者被橡皮子弹击中，或在转播现场被警方带走。德国之声记者西蒙斯（Stefan Simons)也在现场报道时遭布袋弹射击。

弗洛伊德之死牵动全球 抗议席卷全球 在加拿大的多伦多和温哥华，也有民众走上街头，抗议无处不在的种族主义。示威者同时悼念此前去世的黑人女子里吉斯·科钦斯基-帕奎特(Regis Korchinski-Paquet)。上周三，这名女子从其高层住宅的阳台上坠楼身亡，而事发现场只有警员在场。死者家属呼叫警察本来是希望警方对精神异常的科钦斯基-帕奎特提供帮助。

弗洛伊德之死牵动全球 德国人的愤怒 柏林墙纪念公园的这副涂鸦就是为了纪念死于暴力的弗洛伊德。他临终前的哀求“我喘不上气了“（I can't breathe）已经成了疯传网络的热搜词。周六，柏林美国大使馆前聚焦了数以千计的抗议者。 作者: Martin Kuebler



凝炼／乐然 （德新社）

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