黑五促销带给地球的沉重负担

（德国之声中文网）寻找便宜好货的时机到来了！或者说，我们习惯了在每年11月底，商家和各大品牌都会以广告轰炸潜在消费者，宣传他们的甩卖活动，希望能在圣诞节前清掉剩余的库存。

在所谓「黑色星期五」的发源地美国，这样的购物热潮通常能在一天之内为店家带来数十亿美元的利润，而这个金额每年还在增加。

近年来，这样的趋势也在其他国家流行起来。虽然大幅打折的商品让消费者眼睛为之一亮，但这种销售模式却会让环境付出非常沉重的代价。

碳排放量增加

英国利兹大学土木工程学院的材料和结构学教授普内尔（Phil Purnell）说：「黑色星期五是一个极其令人担忧的趋势。」

他提到：「所有这些材料的消耗对环境产生了巨大的影响，不仅仅是在开采矿物过程中产生的污染和生产商品所消耗的自然资源方面，而且还有运输过程中产生的碳。」

越来越多的黑五交易是通过网络购物，此外还有一个专门的日子 -- 网络星期一。由于网上购物意味着必须送货上门，它产生的碳足迹比在当地商店购物要高得多。

目前，全球运输部门的碳排放量占世界总排放量的4%，欧洲议会估计，到2050年，仅全球海运业的排放量就可能上升到17%。在黑色星期五促销期间，常常会有免费送货和免费退货这样的优惠，这也助长了排放量增加。

普内尔称：「我们的研究表明，仅英国今年黑色星期五的运输就会使40万吨二氧化碳进入大气层。」

英国价格比较网站Money.co.uk在2021年的一份报告与这些发现结果相符。据估计，光是运输黑五订单的货物，就会释放超过429,000公吨的温室气体。这相当于435个伦敦到纽约往返航班的排放量。

堆积如山的网购包裹

不浪费，不贪心

然而，普内尔指出，与制造过程中释放出的二氧化碳相比，货物运输造成的二氧化碳量是「绝对微不足道的」。

他说：「生产你的普通笔记本电脑会向大气排放100到200公斤的二氧化碳，你的平板电脑大概会排放50公斤。你购买的衬衫所排放的二氧化碳是衬衫重量的许多倍。」而且，在黑色星期五期间购买的许多东西注定不会伴随你长长久久。

图：在黑五时冲动消费买下的东西往往不实用，最终只能被扔进垃圾桶

位于英国的纺织品循环中心（Textiles Circularity Centre）2019年一项基于普内尔研究的报告发现，黑五期间购买的东西往往只用了一次就被扔掉。该研究也显示，高达80%的家用塑料和纺织品最终遭到填埋或焚烧。

购物心理学

那么，为什么我们要购买实际上不需要的东西 -- 尤其是在环保意识日益增强的今日？

全球足迹网络（Global Footprint Network）创始人兼总裁瓦克纳格尔（Mathis Wackernagel）指出：「人们喜欢购物，这有一个心理层面的原因。我们试图填补心中的空白，试图满足一种情感需求。」

他说，人们将与气候变化相伴的资源限制视为「一个不方便的事实」。但他强调，这是一个我们必须尽快认清的现实，因为目前世界消耗资源的速度比资源再生的速度要快75%。

根据全球足迹网络，如果地球上的每个人都像德国人一样生活，我们需要至少三个地球的资源。如果每个人都像美国人那样消费，我们将需要五个地球。

重新思考价值观

对于瓦克纳格尔而言，减少消费是一个攸关个人利益的问题。他说：「在一个气候变迁和资源紧张的世界里，我们花的一欧元如果不能使生活更有价值，那就只会让我们继续自掘坟墓。」

他希望相关讨论能从个人的道德责任聚焦到一种务实的思考方式，换句话说：什么是对我们最好的，什么做法才合乎逻辑？

他说，我们学会刷牙是因为它对我们的健康有益，「同样的道理应该适用于保持地球的健康，我们应该学会减少消费，因为在目前的大环境下，这才是该做的事。」

广告业存在的目的：企业希望说服消费者购买他们的产品

对普内尔来说，这也是关于商业模式的改变。他提到：「我们的经济目前仍由企业主导。基本上，他们是通过从地下挖出东西，把它变成产品，出售，然后说服人们他们需要再次购买这个东西，以此盈利。」

绿色星期五和其他替代方案

越来越多的公司已经出于环保原因抵制黑色星期五，或者提供替代方案。例如，瑞士手袋和配件零售商Freitag希望将黑色星期五「从购物日变成交换日」。因此，它将在这段时间内关闭其网店，然后在世界各地开设交换店，人们可以交换他们的旧包，代替购买新包。

美国户外服装零售商巴塔哥尼亚（Patagonia）没有举办促销活动，而是将其在黑五周末的销售额100%捐赠给环保项目。

而在整个11月，美容产品公司Deciem一直在利用其社交媒体渠道宣传「慢速购物」，以提高人们对黑五负面影响的认识。

同时，「绿色星期五」，即提倡负责任的购物，如从当地小商店购买或购买二手物品，也是一种受欢迎的替代方式。

瓦克纳格尔对于这些趋势乐见其成，他说：「我们需要建立一种改变行为的诱因，而不是对人们道德绑架。创造围绕减少消费的正向经验，这将会让改变成真，让我们有能力适应气候变迁和资源有限的世界。」

你们需要几个地球？

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